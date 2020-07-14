 У ЦИК Беларуси собрались тысячи сторонников Бабарико и Цепкало | Важнейшие политические события в Беларуси: оценки, прогнозы, комментарии | DW | 15.07.2020

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Беларусь

У ЦИК Беларуси собрались тысячи сторонников Бабарико и Цепкало

Несколько тысяч людей пришли подать жалобы на отказ в регистрации альтернативных кандидатов в президенты Беларуси. Накануне на акции протеста были задержаны более 250 человек.

Сторонники Виктора Бабарико и Валерия Цепкало перед ЦИК Беларуси

Сторонники Виктора Бабарико и Валерия Цепкало перед ЦИК Беларуси

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси в Минске в среду, 15 июля, образовалась очередь длиною в несколько километров, сообщает корреспондент DW. Несколько тысяч людей пришли, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

По периметру Октябрьской площади выстроились автозаки, происходящее снимали на камеры люди в штатском. Милиция просила всех разойтись, так как ЦИК заканчивает работу в 19.00. В это время собравшиеся начали постепенно расходиться. Большинство пришедших смогут подать жалобы по интернету.

Разгон очереди и задержания

Как сообщает корреспондент DW, после 19 часов по местному времени милиция перекрыла близлежащие станции метро и подступы к зданию ЦИК. Омоновцы разогнали людей, остававшихся в очереди. Несколько человек задержаны и помещены в автозаки.

Ранее в тот же день зарегистрированный кандидат в президенты Андрей Дмитриев устроил на площади вместе со своими сторонниками "прогулку солидарности", на которой раздавал открытки для отправки политзаключенным.

Пять кандидатов на пост президента Беларуси

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень. 

Протесты в Минске 14 июля

Протесты в Минске 14 июля

Виктору Бабарико отказали в регистрации, сославшись на несоответствие в декларации о доходах и его имуществе, а также на участие иностранной организации в его избирательной кампании. В случае Валерия Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

14 июля в Минске прошел массовый протест против отказа Бабарико и Цепкало в регистрации, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них".

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    Несанкционированные акции в поддержку экс-банкира Виктора Бабарико и первого директора белорусского Парка высоких технологий Валерия Цепкало, не зарегистрированных в качестве кандидатов на выборах президента Беларуси, прошли 14 июля по всей стране. Люди вышли на улицы в Минске, а также в Пружанах, Гомеле, Бресте, Солигорске, Бобруйске, Столбцах и Гродно.

  • Задержания с участием ОМОНа

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Массовые задержания

    Задержания начались около 20.00 по местному времени (совпадает с мск). Их осуществляли сотрудники ОМОНа, а также правоохранители в гражданском. В ряде случаев к ним подключались внутренние войска МВД. Всего к 01.50 мск 15 июля составляемый правозащитным центром "Весна" список задержанных в Минске насчитывал 173 фамилии, еще десятки были взяты под стражу в других городах страны.

  • Милиция несет задержанного в автозак

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В числе задержанных - много журналистов

    Среди задержанных был целый ряд сотрудников СМИ, включая журналистов медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС), "Еврорадио", а также оператора телекомпании BBC. Вскоре их отпустили. Кроме того, под стражей оказались репортер белорусской газеты "Новы час", а также журналистка польского телеканала "Белсат". Сотрудники РСЕ/РС имели при себе удостоверения, выданные МИД Беларуси.

  • Правозащитники говорили о применении ОМОНом силы

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    Очевидцы говорили о применении грубой силы

    Правозащитники и очевидцы сообщили, что сотрудники ОМОНа и милиция зачастую применяли грубую силу, избивали людей дубинками, ногами и кулаками. Это было видно на фото и видео, поступавших с мест событий. По данным СМИ, некоторых из помещенных в автозаки заставили стоять на коленях на полу с руками, заведенными за голову.

  • Жители Минска в масках и на велосипедах

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    "Стаскивали с велосипедов"

    Задержания проводились в разных частях столицы: на площади Победы и рядом с ней, возле Октябрьской площади, близ станции метро "Немига", около белорусского государственного цирка. Как уточнил портал Tut.by, задерживали не только в центре столицы, но и на окраинах, в частности, в Новой Боровой. По свидетельству очевидцев, "хватали возле детской площадки", "стаскивали прямо с велосипедов".

  • Сотрудники милиции в Минске

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    В Минске перекрыли улицы, закрыли ряд станций метро

    Милиция в столице перекрыла ряд улиц, после того как автомобилисты начали тормозить и сигналить. Кроме того, после 22:00 по местному времени 14 июля в столице были закрыты отдельные станции метро, а на ряде участков проспекта Независимости отключено освещение.

  • Участники акции в Минске убегают от милиции

    Как в Беларуси задерживали на акциях в поддержку Бабарико и Цепкало

    От Гомеля до Гродно

    Задержания проводились и в других городах Беларуси, включая Пружаны, Гомель, Брест, Солигорск, Бобруйск, Столбцы и Гродно. При этом в Столбцах под стражей оказался Андрей Букато - координатор инициативной группы кандидата в президенты Сергея Черечня. Всего были задержаны десятки человек.

    Автор: Екатерина Венкина


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В Минске и других городах Беларуси протестуют против отказа в регистрации кандидатами в президенты Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

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В регистрации Бабарико отказали, сославшись на несоответствия в декларации о доходах и имуществе, а также на участие иностранной организации в его выдвижении.

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