У ЦИК Беларуси собрались тысячи сторонников Бабарико и Цепкало

У Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Беларуси в Минске в среду, 15 июля, образовалась очередь длиною в несколько километров, сообщает корреспондент DW. Несколько тысяч людей пришли, чтобы подать жалобы на отказ в регистрации кандидатами в президенты Виктору Бабарико и Валерию Цепкало.

По периметру Октябрьской площади выстроились автозаки, происходящее снимали на камеры люди в штатском. Милиция просила всех разойтись, так как ЦИК заканчивает работу в 19.00. В это время собравшиеся начали постепенно расходиться. Большинство пришедших смогут подать жалобы по интернету.

Разгон очереди и задержания

Как сообщает корреспондент DW, после 19 часов по местному времени милиция перекрыла близлежащие станции метро и подступы к зданию ЦИК. Омоновцы разогнали людей, остававшихся в очереди. Несколько человек задержаны и помещены в автозаки.

Ранее в тот же день зарегистрированный кандидат в президенты Андрей Дмитриев устроил на площади вместе со своими сторонниками "прогулку солидарности", на которой раздавал открытки для отправки политзаключенным.

Пять кандидатов на пост президента Беларуси

Выборы президента Беларуси намечены на 9 августа. В качестве кандидатов зарегистрированы пять человек: действующий президент Александр Лукашенко, жена оппозиционного блогера Сергея Тихановского Светлана, экс-депутат Анна Канопацкая, лидер кампании "Говори правду" Андрей Дмитриев и глава партии "Белорусская социал-демократическая Грамада" Сергей Черечень.

Протесты в Минске 14 июля

Виктору Бабарико отказали в регистрации, сославшись на несоответствие в декларации о доходах и его имуществе, а также на участие иностранной организации в его избирательной кампании. В случае Валерия Цепкало Центризбирком указал на отсутствие 100 тысяч достоверных подписей за его выдвижение, а также несоответствие декларации о доходах жены Цепкало фактическим сведениям.

14 июля в Минске прошел массовый протест против отказа Бабарико и Цепкало в регистрации, были задержаны свыше 250 человек. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело по статье об "организации и подготовке действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активном участии в них".

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