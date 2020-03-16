У угля в ФРГ нет будущего. Эксперт о том, что это значит для России

В ФРГ принято решение к 2038 году закрыть все угольные электростанции. Эксперт по сырьевым рынкам рассказал DW о возможных последствиях для экспорта российского угля в Германию.
В 2038 году, а может быть и на несколько лет раньше, в Германии будут остановлены все электростанции, работающие на угле - и буром, и каменном. Соответствующий закон приняли в пятницу, 3 июля, сначала бундестаг, а вслед за ним бундесрат - палата немецких федеральных земель. На поддержку регионов, экономика которых пострадает из-за отказа от угля, будет выделено в общей сложности 40 млрд евро. Предусмотрены компенсации и для фирм - собственников угольных электростанций. В интервью DW глава аналитического отдела Commerzbank по сырьевым рынкам Евгений Вайнберг прокомментировал принятое в Германии решение и поделился своими соображениями о перспективах экспорта угля из России.
DW: Господин Вайнберг, как вы оцениваете решение Германии отказаться от угольных электростанций?
Евгений Вайнберг: В позапрошлом году уголь был основным сырьем для выработки электроэнергии. В прошлом году его доля в энергетическом балансе сократилась и продолжает сокращаться в этом. Решение об отказе от угля давно ожидалось, но в правительственной коалиции об этом долго спорили. Главная причина заключалась в том, что фирмам, которым принадлежат угольные электростанции, нужно будет выплатить компенсации за то, что они через 5-7 лет начнут их досрочно отключать, в том числе новые и современные.
Чтобы понять важность принятого решения, приведу такой факт: до начала сокращения доли угля в энергетическом балансе угольные электростанции вырабатывали примерно 30 процентов всей производимой в Германии электроэнергии. Еще 14-15 процентов приходилось на атомные электростанции. Так что можно себе представить масштаб предстоящих изменений, когда через пару лет будут закрыты все еще оставшиеся АЭС, а затем тоже самое произойдет и с угольными электростанциями. Какие последствия это будет иметь для структуры энергетического баланса, цен на электроэнергию и для ситуации с эмиссией СО2 сейчас предсказать очень сложно, но они безусловно будут достаточно большими.
- Германия - первая из развитых индустриальных стран, которая отказывается и от угля, и от атомной энергетики. Как вы относитесь к этому факту?
- Действительно, есть немного стран, которые бы снижали и долю угля, и долю атомных электростанций в выработке электроэнергии. Можно назвать Японию и еще Швецию, где в последние годы уголь использовали не очень много. Мировой тренд налицо: все развитые страны уже давно начали отказываться от угля. Что необычно, так это одновременный отказ и от угля, и от атомных электростанций, которые в Германии скоро все закроют. Полностью зависеть от ветра и солнца в других странах не хотят.
Германия, однако, верит, что ей удастся стать первой страной, полностью перешедшей на возобновляемые источники энергии, и тем самым дать толчок другим двигаться в этом направлении. Примечательно, что несмотря на кризис, вызванный коронавирусом, проблема охраны окружающей среды, по опросам, остается для немцев главной, более важной, чем риск потерять работу или заразиться. Самое главное, считают жители Германии, чтобы их дети могли жить в чистом мире. Таковы настроения в стране уже много лет, и я думаю, что решение бундестага еще больше усилит такой тренд.
- Каков ваш прогноз:будет ли Германия после отказа от угольных и атомных электростанций импортировать электроэнергию или сможет обойтись возобновляемыми источниками?
- Думаю, придется частично импортировать, потому что не всегда ветер дует и солнце светит. Не всегда хватит и биомассы, чтобы с ее помощью вырабатывать электроэнергию. Тем не менее цель остается: к 2050 году полностью перейти на возобновляемые источники энергии. И для достижения этой цели уже многое сделано, но остаются пока нерешенными и некоторые проблемы. Как, например, передавать энергию из того места, где она производится, туда, где ее потребляют. Ветрогенераторы, в частности, стоят главным образом на севере Германии, а промышленность, которая нуждается в энергии, - на юге.
Я думаю, что многие из такого рода проблем можно будет решить с помощью газа, потому что газовые электростанции можно очень быстро включать и снова выключать, когда потребность в электроэнергии снижается. То есть в будущем базовая нагрузка, которую в прошлом несли угольные электростанции, может быть переложена на газовые. В таком случае Россия - один из основных поставщиков газа в Европу и в Германию - сможет получить в долгосрочной перспективе определенную выгоду.
- То есть вы предвидитерост спроса на газ? Получается, что решение бундестага об отказе от угля - хорошие новости для "Северного потока-2"?
- "Северный поток-2" это политическое решение, уже нельзя сказать, что оно продиктовано экономическими мотивами. Дело в том, что большого скачка спроса на газ произойти не должно, имеющихся транспортных мощностей хватит для удовлетворения спроса, который, скорее всего, будет меньше, чем ожидалось в прошлые годы. Но на определенный период газ, конечно, останется не только быстродоступным, но и куда более экологичным в сравнении с нефтью и углем источником энергии.
Так что какое-то время спрос на газ будет увеличиваться, причем, не только в Европе, но и в США, в странах Азии, в частности, в Китае, что уже происходит. Конкурентоспособным станет и сжиженный газ. В данный момент ситуация на этом рынке сложная, потому что многие опасаются повторения на газовом рынке истории с ценами на нефть, боятся, что и цены на газ опустятся ниже нуля. Этого действительно невозможно исключить, учитывая переизбыток предложения.
- А что отказ Германии от угля означает для угледобывающей промышленности в России? Придется сокращать добычу?
- Очевидно, что роль угля в качестве сырья для производства электроэнергии будет становиться все меньше. В последние годы, правда, потребление угля в мире росло. Но не в Европе и в Америке, где спрос на уголь уменьшался, а, например, в Индии, в странах Азии и Африки, для которых главное - стоимость сырья, а не его экологичность. Угольная же электростанция - самый быстрый и дешевый способ увеличить производство электроэнергии. Поэтому для России будет важно переориентировать экспорт угля с европейского рынка на азиатский или на развивающиеся страны Южной Америки, в которых в ближайшие 10 лет будет расти спрос на уголь и строиться новые угольные электростанции. Но в долгосрочной перспективе экологический тренд будет преобладать во всем мире. Так что у угля нет будущего, я не предвижу стабильного роста спроса на уголь.
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