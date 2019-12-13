У сотен "рейхсбюргеров" в Германии есть разрешение на оружие

Всего в Германии насчитывается около 19 тысяч так называемых "рейхсбюргеров", а также близких им по духу "самоуправленцев", в том числе около 950 правоэкстремистов. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает медиагруппа Funke со ссылкой на данные Федерального ведомства по охране конституции на конец 2019 года. Примерно у 530 из них есть разрешение на владение оружием, для сравнения в июне 2019 года оно было у 490.

"Рейхсбюргеры" - движение, которое возникло в Германии в 1980-е годы. Они считают, что Германия до сих пор оккупирована западными союзниками и не признают существования ФРГ как государственного образования. "Рейхсбюргеры" отказываются платить налоги, отрицают легитимность Основного закона, органов исполнительной власти и немецких судов и не принимают никаких официальных уведомлений.

Ведомство по охране конституции следит за их деятельностью с 2016 года: с тех пор по меньшей мере 790 "рейхсбюргеров" были лишены права на владение оружием.

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