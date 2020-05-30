У посольства США в ФРГ прошел митинг против полицейского насилия

У здания посольства США в Берлине вечером в субботу, 30 мая, состоялся митинг протеста против расизма и полицейского насилия в Соединенных Штатах. Его участники выражали возмущение жестоким убийством афроамериканца Джорджа Флойда белым полицейским в Миннеаполисе. Кроме того они высказывали слова солидарности с афроамериканцами и требовали соблюдать справедливость.

По данным берлинской полиции, возле здания американского посольства собрались около 2200 человек. Участники акции держали плакаты с надписью "Black lives matter" ("Жизни черных важны"). Акция протеста прошла абсолютно мирно. На 31 мая в Берлине запланированы новые протестные мероприятия.

Убийство Флойда

46-летний Джордж Флойд умер после того, как белый полицейский на протяжении почти 10 минут душил его коленом. Афроамериканец многократно молил о помощи, пока не потерял сознание. Жестокое убийство Флойда стало достоянием гласности благодаря частным видеозаписям, сделанным прохожими.

Трагедия в Миннеаполисе вызвала шквал протестов в США, сопровождающихся насилием. Демонстранты вступают в столкновения с полицией и поджигают полицейские автомобили. Во многих городах США введен комендантский час, задействована национальная гвардия. Полицейский, душивший Флойда, арестован. Ему предъявлено обвинение в убийстве по неосторожности.

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