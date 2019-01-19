У немцев на руках больше 6 триллионов евро

Как сообщил Немецкий федеральный банк - Bundesbank, накопления жителей Германии выросли только за один квартал на 76 миллиардов евро и составили, в общей сложности, более 6 триллионов евро. Это шестерка с двенадцатью нулями! Кроме того, тут не учитываются 12 с половиной миллиардов немецких марок, на смену которым пришла валюта евро. Эти миллиарды в банкнотах и монетах до сих пор не обменены на евро, хотя это и сейчас еще можно сделать.

Предпочитается наличка

Немецкий федеральный банк не учел и деньги, вложенные в недвижимость, которая, кстати, постоянно дорожает. По его подсчетам, у немцев на руках, в первую очередь, наличные деньги, к которым Bundesbank отнес и накопления на банковских счетах - как текущих, так и срочных. И хотя определение "на руках" здесь условно, но опасаться за то, что эти деньги пропадут, не надо: вклады застрахованы. И их в любой момент без потерь можно снять со счета. Именно поэтому немцы предпочитают такую форму сбережений акциям или инвестиционным фондам.

Наличными и в банках у жителей Германии хранятся почти два с половиной триллиона евро. Несколько меньше вложено также в очень надежное, но долговременное страхование жизни. Что касается акций, то тут немцы осторожнее: почти 644 миллиарда евро плюс около 596 миллиардов, вложенных в инвестиционные фонды.

В "плюс" Bundesbank посчитал и кредиты, которые немцы в последнее время особенно охотно берут, ведь проценты по кредитам сейчас рекордно низкие: обычно от одного до двух с половиной процентов годовых. Это кредит потребительский. А ипотечная ссуда на покупку квартиры или строительство дома - меньше 2 % годовых.

Минус долги

Немецкий федеральный банк скрупулезно суммировал также все долги немцев и все их денежные обязательства. И сделал вывод, что в итоге у жителей Германии отложено 4277 миллиардов евро "чистыми". Правда, данных о том, как именно распределяется денежное имущество среди населения страны, нет.

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