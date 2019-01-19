 У немцев на руках больше 6 триллионов евро | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 21.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

У немцев на руках больше 6 триллионов евро

Немцы, как известно, народ богатый и бережливый. Но до какой степени, - это для многих явилось сюрпризом.

Symbolbild Zahlungsmoral Geldscheine (picture-alliance/dpa/J. Woitas)

Как сообщил Немецкий федеральный банк - Bundesbank, накопления жителей Германии выросли только за один квартал на 76 миллиардов евро и составили, в общей сложности, более 6 триллионов евро. Это шестерка с двенадцатью нулями! Кроме того, тут не учитываются 12 с половиной миллиардов немецких марок, на смену которым пришла валюта евро. Эти миллиарды в банкнотах и монетах до сих пор не обменены на евро, хотя это и сейчас еще можно сделать.

Предпочитается наличка

Немецкий федеральный банк не учел и деньги, вложенные в недвижимость, которая, кстати, постоянно дорожает. По его подсчетам, у немцев на руках, в первую очередь, наличные деньги, к которым Bundesbank отнес и накопления на банковских счетах - как текущих, так и срочных. И хотя определение "на руках" здесь условно, но опасаться за то, что эти деньги пропадут, не надо: вклады застрахованы. И их в любой момент без потерь можно снять со счета. Именно поэтому немцы предпочитают такую форму сбережений акциям или инвестиционным фондам.

Контекст

Чтобы приобретение водительских прав или автомобиля не ударило по семейному бюджету, немцы любят прививать бережливость детям уже с ранних лет.

Почти 7 миллионов жителей Германии оказались на грани банкротства. Над ними нависла угроза стать несостоятельными должниками. Как такое может быть в столь богатой стране? (25.12.2018)

В преддверии Международного дня экономии DW решила разобраться, что заставляет немцев копить деньги. (30.10.2018)

Жители Германии во втором квартале 2013 года были богаче, чем когда-либо ранее. С апреля по июнь 2013 года их состояние выросло на 0,5 процента до 5,027 триллиона евро. (28.10.2013)

Через 17 лет после введения евро в ФРГ в обращении остаются миллионы старых купюр и миллиарды монет. Общая стоимость немецких марок, хранящихся у населения, - свыше 12,5 миллиардов. (10.12.2018)

Наличными и в банках у жителей Германии хранятся почти два с половиной триллиона евро. Несколько меньше вложено также в очень надежное, но долговременное страхование жизни. Что касается акций, то тут немцы осторожнее: почти 644 миллиарда евро плюс около 596 миллиардов, вложенных в инвестиционные фонды.

В "плюс" Bundesbank посчитал и кредиты, которые немцы в последнее время особенно охотно берут, ведь проценты по кредитам сейчас рекордно низкие: обычно от одного до двух с половиной процентов годовых. Это кредит потребительский. А ипотечная ссуда на покупку квартиры или строительство дома - меньше 2 % годовых.

Минус долги

Немецкий федеральный банк скрупулезно суммировал также все долги немцев и все их денежные обязательства. И сделал вывод, что в итоге у жителей Германии отложено 4277 миллиардов евро "чистыми". Правда, данных о том, как именно распределяется денежное имущество среди населения страны, нет.

Смотрите также:

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Бухучет по-домашнему

    Контроль средств, пополняющих бюджет и убывающих из него, - лучший способ предотвратить большие прорехи в финансах. На листе бумаги или в таблице Excel специалисты рекомендуют фиксировать в первую очередь ежемесячные траты, которых не избежать, - например, квартплата, страховка, кредит и т.д. Так можно отследить, сколько остается на книги, одежду и вечеринки.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги в банке

    Сумму, оставшуюся после вычета постоянных издержек, проще распределить, если воспользоваться "принципом банок". Пустые емкости помогут определить категории расходов (учебные материалы, путешествия, новая сумочка, лакомства и т.п.) и расставить приоритеты. Банку, отведенную под то, что вам кажется наиболее важным, следует заполнять в первую очередь.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Шопинг по плану

    Избежать стихийных приобретений, о которых потом придется сожалеть, поможет и план покупок. Со списком необходимых продуктов вы меньше рискуете отправить в корзину то, без чего вполне можете обойтись. Поможет в этом ряд мобильных приложений. Кроме того, важно не посещать супермаркет на голодный желудок и отводить на совершение покупок ограниченное время.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    По статусу положено

    Обладателю студенческого билета в Германии положен не только проездной со скидкой. С его помощью можно сэкономить на походе в кино или музей, покупке мобильного телефона или подключении интернета. Студенческие тарифы предлагают в некоторых парикмахерских и фирмах по прокату автомобилей. О скидках можно узнать, например, на сайте www.studententarife.org.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Двойная польза

    Посещение фитнес-клуба - серьезная нагрузка для скромного бюджета. Поддерживать здоровый образ жизни в более щадящем режиме для кошелька можно, занимаясь спортом при университете. Каждый семестр немецкие вузы предлагают большое разнообразие курсов - от йоги до верховой езды, совершенно бесплатно или за минимальный взнос. Стать их участниками могут не только студенты, но и вольные слушатели.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    С барахолки

    Одежда секонд-хенд придется не каждому по вкусу, но некоторые вещи молодежь в Германии активно приобретает именно в подержанном виде. Самый ходовой товар - учебники. Нередко на досках объявлений в вузах предлагают мебель, ноутбуки и цифровые камеры. Еще один востребованный б/у предмет - велосипед. Купить его можно на барахолке или специальных базарах, которые устраивают во дворах университетов.

  • Symbolbild destroyed jeans

    Модный курс немецкой экономии

    Ты - мне, я - тебе

    Чтобы купить новый наряд, совсем не обязательно отправляться в магазин. Сэкономить средства помогут специальные сайты по обмену вещами - например, Tauschbörse.de или Kleiderkreisel.de. Правда, при покупке придется оплатить стоимость пересылки. Недостаток в том, что одежда, не подошедшая по размеру, как правило, возврату не подлежит.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Фудшеринг

    Идея обмена продуктами питания позволяет сберечь не только природные ресурсы, но и деньги. На порталах фудшеринга предлагают продукты, пригодные для еды, но оказавшиеся лишними или не очень товарного вида. По такому же принципу в некоторых городах Германии работают и общественные холодильники. А на карте портала Mundraub.org указаны места, где произрастают плоды и ягоды, предназначенные для всех.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Сделай сам

    Сломался велосипед? Перегорел миксер? Цены на услуги по ремонту в Германии высокие. Сэкономить на них можно, заглянув в кафе-мастерскую - Repair Cafe. Его работники подскажут, каким образом можно дать полюбившейся вещи вторую жизнь, устранять же неисправность придется самому. Для студентов некоторые такие мастерские работают бесплатно.

  • default

    Модный курс немецкой экономии

    Деньги не на ветер

    Лето - время путешествий. Избежать лишних расходов помогут не только бюджетные авиалинии. Если позволяет время, то по странам Европы дешевле передвигаться на рейсовом автобусе или автомобиле, воспользовавшись сервисом сайтов по поиску попутчиков.

    Автор: Татьяна Вайнман


Контекст

Модный курс немецкой экономии

Немецкая бережливость - притча во языцех. Что реально помогает экономить средства? 10 способов, используемых немцами: от универсальных - до модных. (07.06.2016)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Насколько практичны цифровые деньги?  

Что общего у биткоинов с тюльпанами?  

Как из мусора сделать деньги  

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера