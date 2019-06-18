 У Ангелы Меркель вновь случился приступ недомогания | Новости из Германии о Германии | DW | 27.06.2019

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Германия

У Ангелы Меркель вновь случился приступ недомогания

Канцлера ФРГ охватила дрожь на представлении нового министра юстиции Кристине Ламбрехт. В правительстве страны, однако, заверили, что Меркель чувствует себя хорошо и ее рабочий график остается в силе.

Меркель на церемонии во дворце Бельвю

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) в четверг, 27 июня, вновь испытала короткий приступ недомогания: на представлении нового министра юстиции и защиты прав потребителей Кристине Ламбрехт (Christine Lambrecht) в берлдинском дворце Бельвю у Меркель началась дрожь, которая вскоре прошла.

Контекст

Согласно Конституции ФРГ Ангела Меркель могла бы оставаться федеральным канцлером Германии до последнего вздоха. Разбираемся, в какой степени это соответствует принципам демократии. (24.09.2017)

Ангела Меркель - не только первая женщина-канцлер Германии, но и политический долгожитель. Меркель в четвертый раз стала канцлером, ранее это удавалось лишь Колю и Аденауэру. А ведь в нее не верили. (14.03.2018)

Канцлеру протянули стакан воды, но она не взяла его. Сразу после представления у президента Меркель приняла участие в церемонии приведения Ламбрехт к присяге в бундестаге.

Рабочий график остается в силе

На вопрос корреспондента Reuters, поедет ли Ангела Меркель на саммит стран "большой двадцатки" в Японию, официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) ответил: "Канцлер чувствует себя хорошо. Все будет, как запланировано".

На прошлой неделе Ангела Меркель испытала аналогичный приступ дрожи , когда принимала в Берлине президента Украины Владимира Зеленского. Она объяснила случившееся обезвоживанием и большим количеством выпитого кофе при сильной жаре. Подобный случай произошел с канцлером и в жаркую погоду в 2017 году, когда ее принимали в Мексике.

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  • Герд Мюллер

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    Автор: Михаил Бушуев, Андреа Грунау


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