Ущерб природе от аварии на ТЭЦ в Норильске оценили в 2 млрд долларов

Росприроднадзор оценил общий ущерб экологии, нанесенный аварией на ТЭЦ-3 в Норильске, в 147,8 млрд рублей (около 2,1 млрд долларов). Как говорится в сообщении ведомства, опубликованном в понедельник, 6 июля, водным объектам нанесен ущерб на сумму 147,046 млрд рублей и почвам - на сумму 738,616 млн рублей.
Требования о добровольном его возмещении направлены Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу "Норникель".
Авария на ТЭЦ
29 мая 2020 года на территории ТЭЦ-3 в результате просадки бетонной площадки и разгерметизации резервуара разлилось 21 163 тонны нефтепродуктов. Горючее попало в ручей Безымянный и реки Далдыкан и Амбарная, которая впадает в озеро Пясино. По факту аварии возбуждено четыре уголовных дела, арестован начальник цеха ТЭЦ. Случившееся было объявлено чрезвычайной ситуацией федерального уровня.
В конце июня в Норильске произошла еще одна экологическая авария: при незаконной перекачке жидких отходов в лесотундру произошла утечка из хвостохранилища в районе Талнахской обогатительной фабрики "Норникеля". По оценке экологической организации Greenpeace, полностью избавиться от последствий незаконного сброса жидкости будет невозможно, речь может идти лишь о самовосстановлении окружающей среды. Проектный директор российского отделения Владимир Чупров указал, что сброс не был локализован - через реки Хараелах и Норильская опасная смесь попала в озеро Пясино, фактически неконтролируемый природный объект в лесотундре.
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Автор: Ефим Шуман