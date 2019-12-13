Ущерб от пожара на "Адмирале Кузнецове" оценен в 95 млрд рублей

Ущерб, причиненный пожаром российскому авианосцу "Адмирал Кузнецов" может достигать 95 млрд рублей. Об этом в среду, 18 декабря, сообщило российское издание "Коммерсант" со ссылкой на неназванные источники в штабе Северного флота."Речь идет не только о повреждении конструкций авианосца, но и о пострадавшем ремонтном оборудовании и вышедших из строя из-за травм военных и гражданских специалистах", - приводит "Коммерсант" слова представителя флота.
Издание напоминает, что авианосец передали в ведение Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) в апреле 2018 года. Гражданским специалистам предстояло полностью модернизировать его энергосистемы и вооружение. На эти работы был заключен контракт стоимостью около 60-65 млрд рублей. Еще 23 млрд рублей было запланировано на реконструкцию сухого дока для ремонта.
"Коммерсант" сообщает, что на авианосце сгорели только коммуникации
Возгорание на авианосце произошло при проведении сварочных работ. По словам специалистов, причиной пожара стало попадание сварочной окалины на мусор в трюме, откуда огонь перекинулся на электрокабели. В результате инцидента погибли два человека. По данным "Коммерсанта", из-за того, что специалисты демонтировали почти всё оборудование, в результате пожара сгорели только коммуникации, которые предполагалось заменить в рамках контракта.
"Адмирал Кузнецов" в 2017 году вернулся в Североморск из похода в Средиземное море, он применял палубные истребители Су-33 и МиГ-29КР в Сирии. Во время похода он потерял два палубных истребителя. С апреля 2018 года он проходит ремонт. В октябре 2018 года, когда корабль стоял на плавучем доке на 82-м заводе в Мурманске, произошел сбой в подаче электричества. Тогда док затонул, а один из кранов упал на палубу авианосца, оставив дыру размером четыре на пять метров. "Адмирал Кузнецов" - единственный в России авианосец.
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Автор: Инза Вреде, Ксения Сафронова