Ущерб германских фермеров от засухи составил почти 3 млрд евро

Совокупный ущерб германских фермеров от засухи в восьми федеральных землях составил почти 3 млрд евро. Об этом в субботу, 18 августа, пишет газета Neue Osnabrücker Zeitung.

В частности, власти Мекленбурга - Передней Померании сообщили об ущербе в 531 миллион евро. В земле Шлезвиг-Гольштейн ущерб оценили в 422 миллиона евро, в Саксонии - в 308 млн евро, в Бранденбурге - 260 миллионов. Потери земли Рейнланд-Пфальц от засухи составили 180 миллионов евро, Тюрингии - 150 миллионов, а Саар - 5,3 миллиона.

Сложившаяся ситуация "подтверждает наши опасения", заявил изданию президент Немецкого крестьянского союза Йоахим Руквид (Joachim Rukwied). Он призвал власти страны и федеральных земель "прояснить ситуацию с предоставлением первой помощи" фермерам в пострадавших от засухи регионах.

Кризисный фонд и новые механизмы страхования

В свою очередь, президент Крестьянского союза земли Саксонии-Анхальт Олаф Фойерборн (Olaf Feuerborn) призвал к созданию кризисного фонда и к появлению новых, финансируемых государством механизмов страхования от засухи. Это поможет сельскому хозяйству подготовиться к будущим засушливым периодам, считает он. Вносимые в фонд средства могут быть использованы "быстро и без затруднений", заявил Фойерборн.

Сопредседатель партии "Союз 90"/"зеленые" Анналена Бербок (Annalena Baerbock) выступила за рассудительный подход при распределении финансовой помощи. Вместо выделения средств без разбора необходимо предоставлять их лишь тем предприятиям, существование которых находится под угрозой, заявила политик в эфире радиостанции Deutschlandfunk.

За предоставление первой помощи фермером ответственны земельные власти. Решение о возможных выплатах из федерального бюджета будет принято после сбора урожая и официальной оценки ущерба, заявила ранее министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Юлия Клёкнер (Julia Klöckner). В последний раз подобные выплаты осуществлялись после засухи в 2003 году.

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