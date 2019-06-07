Учиться, работать, ездить без виз: чего ждет молодежь Беларуси от ЕС

Многие молодые люди в Беларуси хотели бы учиться или работать в странах ЕС и ездить туда без виз. Теоретически у них есть такая возможность. Но практически ее используют далеко не все. Какие образовательные программы сейчас действуют в стране, как белорусы могут принять в них участие, и почему они этого не делают? Корреспондент DW поговорила об этом с посетителями проходившего в Минске молодежного фестиваля.

Перспективы для тех, кто думает о будущем

Под девизом "Событие для тех, кто думает о будущем!" в минском культурном хабе "OK16" прошел фестиваль "ЕС-Беларусь: возможности для молодежи". Посетителям представили более 15 проектов и программ, финансируемых Евросоюзом в РБ.

Участники фестиваля рассказывают о своих программах

Одновременно на разных площадках мастер-классы и презентации провели Центр шведских исследований, Программа Chevening (Великобритания), DAAD Belarus, Гёте-Институт в Минске, европейская программа MOST, инициатива "Послы европейской молодежи" и другие. По замыслу организаторов, фестиваль должен был помочь молодым людям сориентироваться в большом потоке информации.

Заинтересованной молодежи оказалось довольно много. Волонтеры, встречающие у входа гостей фестиваля, насчитали около 600 посетителей, из них более 300 зарегистрировались на стенде Erasmus+ Youth. "Наш инфоцентр в Беларуси, - рассказывает координатор Мария Иванова, - представляет часть программы Erasmus+ Youth для молодежи от 13 до 30 лет. Речь идет о возможностях ездить в ЕС, чтобы учиться восьми европейским компетенциям. Например, развитие коммуникации на иностранном и родном языке, социальные навыки, образование, IT-технологии и другие. Есть программа для волонтеров - "Европейский корпус солидарности", молодежные обмены, тренинговые курсы по разным темам".

Что интересует молодых белорусов

Этот стенд привлек внимание Надежды Шейбак. Ей 20 лет, учится в Белгосуниверситете культуры и искусств по специальности культурология и менеджмент. Надежда еще не решила, какую программу выберет, но намерена использовать предлагаемые возможности: "Заинтересовал большой выбор по срокам - от нескольких дней до года, и по мотивам - можно учиться и приобрести полезные контакты для себя, а можно и отдавать - поработать волонтером".

Надежде Шейбак (слева) рассказывают о программах ЕС для Беларуси

Евгений Караулов, студент выпускного курса экономического факультета Белгосуниверситета, рассказал, что нашел то, что хотел. Из предложений европейской стипендиальной программы Erasmus+, предоставляющей возможность учиться, стажироваться или преподавать в другой стране-участнице программе, он выбрал магистратуру в университете Словакии. Не менее интересный вариант Евгений увидел и среди предложений DAAD, однако решил, что "выучить за год словацкий проще, чем немецкий". "А еще приятно, что буклеты здесь все на белорусском, хотелось бы поддержки от ЕС и в этом плане. Мне кажется, что посольства стран ЕС чаще используют белорусский язык, чем наши чиновники", - отметил он.

Личный пример вдохновляет тех, кто раздумывает

Собеседники DW, признаются, что больше всего их вдохновляют примеры тех, кто сам участвует в различных программах. Поэтому участники инициативы "Послы европейской молодежи" терпеливо разъясняют каждому заинтересованному гостю, что их программа объединяет молодежь от 16 до 25 лет из стран "Восточного партнерства" и ЕС, и до 12 июня можно к ней присоединиться.

Анна Новицкая

Большой интерес вызывает у молодых людей и возможность пройти стажировку в странах ЕС. "Только что я посмотрела здесь документальный фильм выпускницы европейской программы Erasmus Mundus Анны Новицкой "Скрытый потенциал международных выпускников" о тех, кто отучился на разных европейскихих программах. Они будто на другой волне. Я решила, что надо оживить детскую мечту поехать учиться за рубеж, я попробую полностью окунуться в другую реальность и обязательно вернусь, как сделали герои фильма Анны. Я надеюсь, что у Беларуси светлое будущее", - говорит Елена. Ей 28 лет, работает бухгалтером, планирует выбрать программу по специальности.

Для Анны Новицкой, работающей в компании Hypervsn (by Kino-mo), съемка фильма, который многие посетители фестиваля назвали гвоздем программы, - первый кинематографический опыт, осуществленный благодаря поддержке Erasmus+ Student and Alumni Alliance. "Хотелось показать, - говорит Анна, - как погружение в другой образ жизни помогает избавиться от стереотипов и что, вернувшись в Беларусь, можно сделать в своей стране". Со мной, вспоминает она, учились люди более, чем из 15 стран мира, с разных континентов: "Общаясь с ними, я поняла, как сосуществуют разные традиции и мнения, пусть и отличные от моих".

Соответствуют ли предложения ожиданиям молодых белорусов

По поводу ожиданий от Европы большинство собеседников DW сошлись во мнении, что в идеале хотелось бы безвизового режима и больше предложений для белорусской молодежи. Причем, в такой форме, чтобы о них было бы невозможно не знать, и чтобы студенты уже на первом курсе видели перспективы - сами, а не по звонку из деканата. Между тем Анна Новицкая сомневается, что ЕС не делает для этого все от него зависящее, другой вопрос, как на это реагируют в Беларуси - и сами вузы, и студенты.

Важной, по мнению Анны, была бы поддержка сообществ выпускников, варианты продолжения обучения, устранение возрастных ограничений в существующих программах или создание новых - для отучившихся в ЕС и вернувшихся в Беларусь: "Хочется, чтобы белорусы имели больше возможностей интегрироваться в международное сообщество через программы обмена и учебы, и рассматривали эти возможности не как путь эмиграции, а как часть своего обучения и профессионального развития".

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в | Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также:

История отношений Беларуси и Евросоюза Остановка на старте Дипломатические отношения между Республикой Беларусь и Евросоюзом установлены в августе 1992 года. В марте 1995-го в Брюсселе было подписано Cоглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС). Но после референдума 1996 года, резко расширившего полномочия президента, в следующем 1997-м ЕС приостановил ратификацию соглашения и ввел санкции в отношении высшего белорусского руководства.

История отношений Беларуси и Евросоюза Основа разногласий В основе разногласий Брюсселя и Минска – разная оценка итогов белорусских выборов. С 1996 года Евросоюз не считает их демократичными из-за несоответствия международным нормам. Не был признан законным и референдум 2004 года, давший Александру Лукашенко возможность выдвигаться в президенты без ограничений. Не устраивают ЕС также нарушения прав человека и репрессии против активистов и журналистов.

История отношений Беларуси и Евросоюза Санкции за репрессии Отношения Минска и Брюсселя серьезно обострились после разгона протестной акции в день выборов президента 19 декабря 2010 года. Либерализация 2007-2008 годов завершилась арестами соперников Лукашенко и судами над участниками протестов. Большую часть введенных после этого санкций в отношении Беларуси ЕС снял только в феврале 2016 года в ответ на освобождение политзаключенных.

История отношений Беларуси и Евросоюза Посольские скандалы Послы ЕС дважды покидали Беларусь. В июне 1998 года их выдворили из резиденций в поселке Дрозды под предлогом ремонта около резиденции Лукашенко. Дипломаты вернулись только в январе 1999 года. В феврале 2012-го 27 послов ЕС вновь выезжали из Минска на 2 месяца в знак солидарности с представителями Польши и ЕС, которым белорусская сторона предложила поехать "в свои столицы для консультаций".

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество в "Восточном партнерстве" Еще в 2009 году Беларусь вместе с Арменией, Азербайджаном, Грузией, Молдавией и Украиной была приглашена в программу ЕС "Восточное партнерство" (ВП). Но выяснилось, что Минск не претендует на интеграцию с Европой, заинтересован исключительно в прагматическом сотрудничестве в экономике и не намерен придерживаться одного из главных приоритетов ВП – демократизации.

История отношений Беларуси и Евросоюза "Евронест" - без депутатов из Беларуси 1-я парламентская ассамблея "Евронест" ВП прошла в мае 2011 года в Брюсселе без парламентариев из Беларуси. Те обиделись, что вместе с 5 депутатами от РБ пригласили и 5 представителей гражданского общества. На 6-й сессии "Евронеста" в Киеве 30 октября - 1 ноября 2017 года, как и на других, также не было официальной делегации, зато из Минска была приглашена большая группа оппозиционеров.

История отношений Беларуси и Евросоюза Минск не устраивает формат Президент Лукашенко не поехал осенью 2017 года на саммит ВП, хотя впервые получил приглашение после снятия санкций. Официальное толкование - формат сотрудничества не предполагает высокого уровня представительства. Делегацию возглавил руководитель МИД РБ Владимир Макей. Наблюдатели же объясняют отказ от поездки отсутствием бонусов, на которые надеялся Лукашенко, и страхом перед гневом Москвы.

История отношений Беларуси и Евросоюза Сотрудничество есть, а договора нет Беларусь – единственная из 6 стран-участниц ВП, не имеющая соглашения о сотрудничестве c ЕС. Отношения до сих пор регулируются договором СССР и Европейского экономического сообщества 1989 года. Минск хотел бы подписать с Брюсселем программу "Приоритеты партнерства". Это соглашение – всего лишь рамочный документ и в отличие от соглашения об ассоциации не устанавливает глубоких форм взаимодействия.

История отношений Беларуси и Евросоюза Экономическое партнерство Евросоюз для Беларуси – второй по важности торговый партнер после России. На долю ЕС приходится треть всей торговли страны. На экспорт идут в основном нефтепродукты. Товарооборот с ЕС в 1-м квартале 2017-го увеличился по сравнению с тем же периодом прошлого года на 5,6% – до 2,9 млрд долларов. Положительное сальдо 302 млн долларов. Правда, за предыдущие 3 года объем товарооборота упал почти вдвое.

История отношений Беларуси и Евросоюза Помощь от Евросоюза С 2014 по 2017 год пакет помощи ЕС для Беларуси составил 91,5 млн евро. Финансируются совместные проекты в сфере охраны окружающей среды, энергетики, обустройства границ. Национальный план по правам человека, принятый при содействии ЕС, заложил основу для внутренних реформ. Ведутся переговоры об упрощении визового режима и реадмиссии. Действует программа Erasmus+ для студентов и преподавателей. Автор: Галина Петровская

