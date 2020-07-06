Учим немецкий: 10 пословиц и поговорок о животных, но про людей

Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.
Смотрите также:
Лето и его атрибуты - солнце, жара, голубое небо и тому подобное - часто озвучиваются в немецких пословицах и поговорках. И порой весьма необычно. (29.06.2020)
Хорошо известно, с каким пиететом немцы относятся к лесу. Потому так много леса и деревьев - в немецком языке. Подборка DW. (08.06.2020)
Неизвестность, как правило, пугает, расшатывает нервы, нарушает сон… Самое время подбодрить не только окружающих, но и себя самого. Вот несколько немецких выражений на выбор. (16.04.2020)
Почему на счастье в Германии желают "свернуть себе шею"? И что означает загадочное выражение "Toi, toi, toi"? DW разъясняет. (09.08.2019)