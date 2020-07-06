 Учим немецкий: 10 пословиц и поговорок о животных, но про людей | Учеба и работа в Германии | DW | 06.07.2020

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Учеба и карьера

Учим немецкий: 10 пословиц и поговорок о животных, но про людей

Животные часто становятся героями пословиц, поговорок, идиом. Причем речь в этих устойчивых оборотах на самом деле идет о людях.

  • Медведь

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Медведь - везде медведь

    Аналог пословицы "Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит" есть и в немецком языке. Только вместо волка - медведь: "Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer". Буквально: "Медведь остается медведем, хоть увези его за море". Значение обоих вариантов: истинная сущность всегда проявит себя.

  • Собака

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Собака и козел

    О чем думает этот пес? Наверное: "Эх, если бы хозяина не было и угли бы остыли!" Немецкая фраза "Den Hund nach Bratwürstchen schicken" (буквально: "Послать собаку за жареными колбасками") означает то же, что в русском "Пускать козла в огород". Значение: не стоит поручать важное дело тому, кому доверять нельзя априори.

  • Обезьянки

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Свидетель Заяц

    Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.

  • Девочка крутит пальцем у виска

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Опасная "птичка"

    Птиц в немецких пословицах и поговорках - целые стаи: сороки, вороны, синицы, аисты, орлы, попугаи. Если про человека говорят "Er hat einen Vogel" ("У него - птица"), это значит, что он - "с приветом". Покрутить пальцем у виска - "einen Vogel zeigen" ("показать птицу"). На улице посторонним лучше не показывать: может повлечь за собой внушительный денежный штраф.

  • Овцы

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Особенная

    По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").

  • Свинья

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Удача

    "Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".

  • Лягушка

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Работа - не лягушка

    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen sich die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Спокойной ночи, Макар!

    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


  • Медведь

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Медведь - везде медведь

    Аналог пословицы "Сколько волка ни корми, он все равно в лес смотрит" есть и в немецком языке. Только вместо волка - медведь: "Bär bleibt Bär, fährt man ihn auch übers Meer". Буквально: "Медведь остается медведем, хоть увези его за море". Значение обоих вариантов: истинная сущность всегда проявит себя.

  • Собака

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Собака и козел

    О чем думает этот пес? Наверное: "Эх, если бы хозяина не было и угли бы остыли!" Немецкая фраза "Den Hund nach Bratwürstchen schicken" (буквально: "Послать собаку за жареными колбасками") означает то же, что в русском "Пускать козла в огород". Значение: не стоит поручать важное дело тому, кому доверять нельзя априори.

  • Обезьянки

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Свидетель Заяц

    Буквальный перевод фразы "Mein Name ist Hase, ich weiß von nichts" звучит так: "Меня зовут Заяц, я ничего не знаю". Но "Hase" здесь - не обитатель лесов и полей, а фамилия человека. Некий Виктор Хазе, будучи в позапрошлом веке свидетелем по делу о запрещенной дуэли, все время повторял на суде эту фразу. Русский аналог поговорки - "Моя хата с краю". Значение: это меня не касается.

  • Девочка крутит пальцем у виска

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Опасная "птичка"

    Птиц в немецких пословицах и поговорках - целые стаи: сороки, вороны, синицы, аисты, орлы, попугаи. Если про человека говорят "Er hat einen Vogel" ("У него - птица"), это значит, что он - "с приветом". Покрутить пальцем у виска - "einen Vogel zeigen" ("показать птицу"). На улице посторонним лучше не показывать: может повлечь за собой внушительный денежный штраф.

  • Овцы

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Особенная

    По-русски - белая ворона, по-немецки - das schwarze Schaf ("черная овца").

  • Свинья

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Удача

    "Schwein gehabt" ("получить свинью") = повезло, причем неожиданно и незаслуженно. В немецких селах раньше устраивали (кое-где устраивают до сих пор) конкурсы среди охотников. Лучшие стрелки получали хорошие призы. Но и тому, кто занимал последнее место, давали утешительный приз: поросенка. Отсюда и пошло это выражение. Возможный аналог в русском языке: "Кому повезет, у того и петух снесет".

  • Лягушка

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Работа - не лягушка

    У прилежных, усердных, деловых и аккуратных немцев тоже есть поговорка "Работа не волк, в лес не убежит". По-немецки она звучит так: "Die Arbeit ist kein Frosch, sie hüpft uns nicht davon" = "Работа не лягушка, от нас не упрыгает". Значение: расслабьтесь и получайте удовольствие от жизни!

  • Петухи

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Куры смеются

    Еще одно выражение, которое есть как в русском, так и в немецком языках: "Da lachen sich die Hühner". Буквальный перевод: "Над этим куры смеются". Русский вариант: "курам на смех". Значение: делать что-то, что не имеет смысла, глупо, нелепо.

  • Ежик

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Еж с полотенцем

    Ежик тоже попал в поговорку: "Das paßt wie der Igel zum Handtuch". Буквальный перевод: "Подходит, как еж полотенцу". Русский аналог - "как корове седло". Значение: не подходит, не идет, не к лицу.

  • Лиса ночью

    Немецкие пословицы и поговорки про животных

    Спокойной ночи, Макар!

    "Wo Hase und Fuchs sich gute Nacht sagen" = "Там, где заяц и лиса говорят друг другу "спокойной ночи". Русский аналог: "куда Макар телят не гонял". Значение: очень далеко, там, где никто не был, на краю Земли.

    Автор: Ефим Шуман


Смотрите также:

  • Гуси

    Такой звериный немецкий язык

    Gänsefüßchen

    Буквальный перевод с немецкого - "гусиные лапки", но ничего общего с классическим орнаментом это слово не имеет. Ну, если представить себе следы от настоящих гусиных лапок на бумаге, можно предположить, что они похожи на кавычки. Именно такое значение у немецкого слова Gänsefüßchen.

  • Клетки мозга

    Такой звериный немецкий язык

    Eselsbrücke

    Дословно - "мост осла". В Средние века при транспортировке товаров люди строили мосты простой конструкции, чтобы животные могли быстро переправиться через реку. Сейчас такими мостами немцы обозначают подсказку, наводящий вопрос, ассоциацию. Например - если вы забыли, как зовут жену вашего начальника, вам надо быстро ухватиться за что-то и вспомнить!

  • Кадр из фильма Как выйти замуж за миллионера

    Такой звериный немецкий язык

    Brillenschlange

    Так по-немецки обозначают индийскую кобру, на голове которой рисунок, имеющий сходство с очками. Однако это слово немцы используют и для обозначения женщин, которые носят очки, - причем без намека на сходство между змеей и прекрасной половиной человечества.

  • Велосипед

    Такой звериный немецкий язык

    Drahtesel

    Это слово обозначает обычный велосипед. Но наличие в нем животного компонента - Еsel - осла, можно объяснить тем, что и ослы перевозили, а в некоторых местностях и сейчас перевозят людей.

  • Пижон

    Такой звериный немецкий язык

    Lackaffe

    Если в ваш адрес кто-то осмелился произнести это слово… Не спешите радоваться. Так в Германии называют надменных и чрезмерно разодетых пижонов.

  • Человек страдает от жары

    Такой звериный немецкий язык

    Bullenhitze

    "Бычья жара", а иногда еще и "обезьянья". На самом деле звериные эпитеты в данном слове призваны усилить, "подогреть" эмоциональную составляющую. Если вы услышите, что кто-то жалуется на Bullenhitze, это означает, что ему очень жарко, ну просто невыносимо.

  • Банка с деньгами

    Такой звериный немецкий язык

    Sparfuchs

    Так называют расчетливого, экономного, очень бережливого человека. Но что общего у него с лисой? В литературе разных стран мира лис - Fuchs - очень хитрое животное.

  • Водопроводный кран

    Такой звериный немецкий язык

    Wasserhahn

    Ну что общего может быть у водопроводного крана и петуха? Смеситель, если переводить с немецкого дословно, - водный петух. Конечно, таких в природе не бывает. Зато в немецком слове, обозначающем эту часть водопроводной системы, петух - Hahn - присутствует всегда.

    Автор: Марина Борисова, Дагмар Брайтенбах


Контекст

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