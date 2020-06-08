Учим немецкий: поговорки и пословицы про лес (фотогалерея)

Хорошо известно, с каким пиететом немцы относятся к лесу. Потому так много леса и деревьев - в немецком языке. Подборка DW.
Смотрите также:
В немецком языке много коварных слов и выражений: одна ошибка - и вы попали в комичную или неловкую ситуацию. Разбираем самые типичные ошибки. (06.04.2020)
20 марта - начало весны. С чем в немецком языке связывают весну? И при чем здесь Ленц? Об этом - в фотогалерее DW. (10.04.2019)
Неизвестность, как правило, пугает, расшатывает нервы, нарушает сон… Самое время подбодрить не только окружающих, но и себя самого. Вот несколько немецких выражений на выбор. (16.04.2020)
Сколько людей в мире изучает немецкий язык? Какие результаты дала первая немецкая "пятилетка" в России? Ответы - в новом исследовании. (04.06.2020)
Учить немецкий в дороге, на пробежке или во время шопинга - с удобными приложениями для смартфонов это стало реальностью. Самые эффективные из них - в подборке DW. (21.02.2020)
Учеба или работа - сегодня без знаний иностранного языка далеко не уедешь. Но отправляться для этого за границу вовсе не обязательно. Достаточно интернета! Итак, как можно учить немецкий в Сети. (13.03.2018)
В русском Instagram много онлайн-курсов обучения немецкому языку. DW спросила у популярных блогеров, больше ли у них стало учеников в период пандемии коронавируса и почему они учат именно немецкий. (21.04.2020)
Баварский лес, Шварцвальд, Гарц - эти названия известны не только в Германии. Чтобы отдохнуть на природе, немцам не надо далеко ездить. (08.10.2018)
Старые буковые леса расположены в Германии на территории четырех федеральных земель. (25.04.2018)
Немецкие лесники озабочены новым хобби любителей природы - поисками рогов, сброшенных благородными оленями. Почему это плохо? (02.03.2018)