 Учим немецкий: поговорки и пословицы про лес (фотогалерея) | Учеба и работа в Германии | DW | 08.06.2020

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Учеба и карьера

Учим немецкий: поговорки и пословицы про лес (фотогалерея)

Хорошо известно, с каким пиететом немцы относятся к лесу. Потому так много леса и деревьев - в немецком языке. Подборка DW.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как аукнется, так и откликнется

    Эта поговорка по-немецки звучит так: "Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus". В буквальном переводе: "Как в лес крикнешь, такой и ответ получишь". В русском многие предпочитают лесу поле: что посеешь, то и пожнешь.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    За деревьями леса не видеть

    И немцы говорят точно так же: "Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen". Что значит: обращать внимание на второстепенные детали, не замечая главного.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    В Тулу со своим самоваром

    Ни Тулы, ни самоваров (разве что привозных) в Германии нет. Поэтому родилась соответствующая этой другая поговорка: "Holz in den Wald tragen", то есть - "В лес со своими дровами".

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Зайти в тупик

    Holzweg по-немецки - лежневая дорога, лежневка, которую обычно прокладывают в болотистой местности. "Auf dem Holzweg sein", "идти по лежневке" - "идти по ложному пути", "зайти в тупик". Почему именно лежневка так не понравилась немцам, история умалчивает.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Смеяться до упаду

    И тут деревья! Выражение "смеяться до упаду", "умирать со смеху" по-немецки звучит так: "sich einen Ast lachen". Для обычно сдержанной Ангелы Меркель то, что запечатлено на этой фотография, и есть "до упаду".

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Легкий флирт и женское кокетство

    Süßholz - "сладкое дерево", лакричник, солодка. Из его корня делают лакрицу, которую используют в парфюмерии, медицине и кулинарии. Выражение "Süßholz raspeln" ("строгать солодку") означает "ухаживать", "заигрывать", "кадрить". В общем - как на этой открытке столетней давности.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Народ безмолвствует

    Немцы говорят: "Es herrscht Schweigen im Walde" - "Молчание господствует в лесу"). И имеют в виду мертвую тишину. А в переносном смысле это означает то, для чего мы обычно используем крылатую фразу, которой заканчивается пушкинский "Борис Годунов": "Народ безмолвствует..."

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как топор в лесу

    Немцы говорят: "Sich wie Axt im Walde benehmen". Значит: "вести себя, как топор в лесу". То есть - крушить все на своем пути, ни с кем не считаясь.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как осиновая листва

    Буквальный аналог в немецком языке: "Wie Espenlaub zittern". Но с одним маленьким отличием! В немецком употребляется множественное число: Espenlaub - осиновые листья, листва.

    Автор: Инга Ваннер


  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как аукнется, так и откликнется

    Эта поговорка по-немецки звучит так: "Wie man in den Wald hinein ruft, so schallt es heraus". В буквальном переводе: "Как в лес крикнешь, такой и ответ получишь". В русском многие предпочитают лесу поле: что посеешь, то и пожнешь.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    За деревьями леса не видеть

    И немцы говорят точно так же: "Den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen". Что значит: обращать внимание на второстепенные детали, не замечая главного.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    В Тулу со своим самоваром

    Ни Тулы, ни самоваров (разве что привозных) в Германии нет. Поэтому родилась соответствующая этой другая поговорка: "Holz in den Wald tragen", то есть - "В лес со своими дровами".

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Зайти в тупик

    Holzweg по-немецки - лежневая дорога, лежневка, которую обычно прокладывают в болотистой местности. "Auf dem Holzweg sein", "идти по лежневке" - "идти по ложному пути", "зайти в тупик". Почему именно лежневка так не понравилась немцам, история умалчивает.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Смеяться до упаду

    И тут деревья! Выражение "смеяться до упаду", "умирать со смеху" по-немецки звучит так: "sich einen Ast lachen". Для обычно сдержанной Ангелы Меркель то, что запечатлено на этой фотография, и есть "до упаду".

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Легкий флирт и женское кокетство

    Süßholz - "сладкое дерево", лакричник, солодка. Из его корня делают лакрицу, которую используют в парфюмерии, медицине и кулинарии. Выражение "Süßholz raspeln" ("строгать солодку") означает "ухаживать", "заигрывать", "кадрить". В общем - как на этой открытке столетней давности.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Народ безмолвствует

    Немцы говорят: "Es herrscht Schweigen im Walde" - "Молчание господствует в лесу"). И имеют в виду мертвую тишину. А в переносном смысле это означает то, для чего мы обычно используем крылатую фразу, которой заканчивается пушкинский "Борис Годунов": "Народ безмолвствует..."

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как топор в лесу

    Немцы говорят: "Sich wie Axt im Walde benehmen". Значит: "вести себя, как топор в лесу". То есть - крушить все на своем пути, ни с кем не считаясь.

  • Немецкие поговорки о лесе

    Немецкие поговорки о лесе

    Как осиновая листва

    Буквальный аналог в немецком языке: "Wie Espenlaub zittern". Но с одним маленьким отличием! В немецком употребляется множественное число: Espenlaub - осиновые листья, листва.

    Автор: Инга Ваннер


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  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

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  • Немецкие поговорки для поднятия духа

    Немецкие поговорки для поднятия духа

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    Автор: Дагмар Брайтенбах, Инга Ваннер


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