Учим немецкий вместе с Нико!

Нико прилетел в Германию, чтобы навестить свою тетю. Не успел он приземлиться в одном из немецких аэропортов, как возникла первая непредвиденная ситуация: таксист по ошибке увез его сумку, Нико остался без адреса и вещей. На помощь ему приходит Эмма...

Не будем раскрывать все подробности видеоновеллы "Nicos Weg" ("Путь Нико"). Deutsche Welle cовместно с Федеральным агентством по труду подготовила инновационный языковой курс для изучения немецкого языка. C конца ноября 2019 года он доступен и на русском языке - совершенно бесплатно.

Как три учебника немецкого

Нико Гонсалес - новичок в Германии. Язык, обычаи - для него пока все чужое, как и для любого иностранца, который приезжает впервые в страну. Вместе с симпатичным испанцем у вас есть возможность не только выучить немецкий, но и узнать больше о самой Германии. "Этот онлайн-курс уж точно увлекательнее любого учебника, а возможно, и любого языкового онлайн-предложения", - уверен Андре Мёллер (Andre Moeller), руководитель языковых программ на DW.

Развлекательный формат еще не означает, что учеба будет несерьезной. Примерно три учебника, которые вместили в себя 14 тысяч упражнений, 12 тысяч слов и 19 тысяч видеоматериалов, - такой объем вам предстоит освоить вместе с молодым испанцем. На первый взгляд, много информации, которую нужно запомнить. Но исполнитель главной роли Флориан Вюнше (Florian Wünsche) убежден, что к изучению немецкого языка с помощью нового онлайн-курса сложно относиться как к работе. "Это самый лучший способ выучить язык. Мы как бы отвлекаем внимание нашего зрителя, но за увлекательным сюжетом, красивым фильмом скрывается главное. Так мы учим язык играючи", - говорит актер.

Успех гарантирован

Этот подход нашел поддержку и у научного сообщества. Херман Функ (Hermann Funk), профессор Института изучения немецкого языка как иностранного в Йенском университете, уверен в успехе онлайн-курса, в создании которого он принимал участие. "История Нико, который вызывает симпатию, - отличная возможность заинтересовать учащихся и поддержать их в стремлении изучить довольно сложные правила немецкого языка", - считает профессор.

Присоединиться к Нико может любой желающий. Онлайн-курс приглашает как новичков, так и тех, кто хочет улучшить уже имеющиеся знания. Он рассчитан на участников, владеющих немецким на уровне от A1 до B1. Проект "Путь Нико" существует на четырех языках: английском, немецком, арабском, а теперь и на русском. На более высоких уровнях владения немецким - B1 и B2 - все упражения разработаны только на немецком языке. Для преподавателей немецкого языка есть отдельная рабочая тетрадь.

"Путь Нико" доступен и пользователям мобильных приложений. Регистрация пользователя позволит в дальнейшем отследить прогресс в обучении, а специальный тест поможет определить уровень владения языком на старте. По пути в университет или на работу вы всегда сможете продвигаться на шаг вперед в изучении немецкого языка. Желаем вам успеха!

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