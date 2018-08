Ученые допускают повышение глобальной температуры на 5 градусов

Земля может столкнуться с глобальным потеплением на 4-5 градусов Цельсия по сравнению с доиндустриальным периодом, а уровень моря - подняться на 10-60 метров. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в американском научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), сообщается на сайте издания в понедельник, 6 августа. По оценке ученых, в настоящее время средняя глобальная температура почти на 1 градус превышает показатель доиндустриального периода и растет каждые десять лет примерно на 0,17 градуса.

Выбросы парникового газа - не единственный фактор, влияющий на температуру, указывают исследователи. По их данным, глобальное потепление на 2 градуса может повлечь за собой ряд других процессов, которые приведут к дальнейшему росту температуры. Одним из элементов этой цепочки является таяние вечномерзлых грунтов в России, Канаде и на севере Европы, говорится в исследовании.

На основании публикации можно сделать вывод, что достичь цели Парижского соглашения по климату - сдерживания увеличения глобальной температуры на уровне 1,5-2 градусов - будет непросто, отмечает Институт изучения климата из немецкого Потсдама.

В ФРГ температура приближается к рекордному показателю

Между тем в Германии сохраняются высокие температуры воздуха, которые приближаются к рекордному показателю. Так, 7 августа в Бонне и ряде других городов земли Северный-Рейн - Вестфалия столбик термометра поднялся до 39 градусов Цельсия. На прошлой неделе в Саксонии-Анхальт было зафиксировано 39,5 градуса. Рекорд в ФРГ был побит летом 2015 года, когда температура воздуха достигла 40,3 градуса.

На северо-востоке страны, а также в некоторых южных регионах уровень пожарной опасности в лесах поднят до максимальной отметки. В некоторых регионах местные власти призвали жителей экономить водопроводную воду. Между тем Федеральное ведомство по защите населения сообщило, что, несмотря на жару, угрозы для запасов питьевой воды нет.

Смотрите также:

Германия в июле - 2018 В Германии цветут подсолнухи В июльской подборке будет много знойных и жарких фотографий. Такая весь месяц в Германии стояла погода. Рекордая засуха. Этот снимок был сделан около бранденбургского Зиверсдорфа.

Германия в июле - 2018 "Поливальные машины" В Гамбурге для поливки парков даже стали использовать полицейские водометы. Вскоре такую же картину можно было наблюдать в Берлине. На поливку деревьев во многих немецких городах также вышли пожарные на своих машинах и просто жители с ведрами.

Германия в июле - 2018 Кельнская жара Эта фотография была сделана на Рейнском бульваре в Кельне в знойный 30-градусный полдень. В погожие дни здесь обычно многолюдно, но в нынешнюю жару гости и жители Кельна на этих ступенях надолго не задерживаются. Самое время - отправиться за мороженым!

Германия в июле - 2018 Немцы и мороженое В среднем каждый житель Германии съедает каждый год 113 шариков мороженого. В этом сезоне цены выросли, составив в среднем по стране 1,5 евро за шарик. Подорожание вызвано ростом цен на сырье - ваниль, фисташки, вишни амарена и так далее.

Германия в июле - 2018 Обмелевший Одер Эта фотография сделана на реке Одер, по которой проходит граница между Германией и Польшей. Уровень воды во многих немецких реках опустился до необычно низкого уровня.

Германия в июле - 2018 Яблоку упасть... Школьные каникулы, отпускной сезон и жаркая погода в Германии привели к очевидному перенаселению многих пляжей. Так в один из июльских дней выглядел морской курорт Тиммендорфер-Штранд в земле Шлезвиг-Гольштейн.

Германия в июле - 2018 Ранний урожай Продолжительный период жаркой погоды привел в Германии к раннему созреванию винограда. Сбор урожая начнется уже в августе - на две-три недели раньше обычного срока.

Германия в июле - 2018 Виноградник посреди Рейна Кстати, о винограде... В Германии на Рейне есть два острова с виноградниками. Один из них находится в земле Рейнланд-Пфальц в районе города Бахарах. Второй - около города Эльтвилле-ам-Райн в Гессене.

Германия в июле - 2018 Немецкие "бесстыдницы" сбрасывают кору После длительного периода жаркой погоды платаны в Германии начали сбрасывать кору - например, в столице Нижней Саксонии Ганновере. Глядя на нее, становится понятно, почему эти деревья в народе называют "бесстыдницами".

Германия в июле - 2018 Больше томатов - вкусных и разных В целом по Германии из-за засухи крестьяне терпят огромные потери, однако в некоторых хозяйствах урожай при достаточном поливе удался на славу. Эта фотография была сделана около бранденбургского города Бесков, где на одной из ферм выращивают помидоры 220 сортов. Теперь - к другим темам, не связанным с жарой.

Германия в июле - 2018 Кружка Октоберфеста Трудно поверить, но очередной Октоберфест уже не за горами. Меньше двух месяцев осталось. В этом году крупнейший пивной праздник в мире будет проводиться в 185-й раз. Он откроется в баварской столице 22 сентября и продолжится до 7 октября. Так будут выглядеть памятные коллекционные кружки 2018 года, представленные на этой неделе в Мюнхене.

Германия в июле - 2018 Сенсационная находка В центре Кельна во время строительных работ был обнаружен фундамент второго века нашей эры. Археологи пришли к выводу, что речь в данном случае идет о библиотеке - самой старой в Германии. Напомним, что Кельн был основан древними римлянами на Рейне в 38 году до нашей эры.

Германия в июле - 2018 65-летний юбилей 65 лет назад, в июле 1953 года в Германии был выдан патент на пластиковую мухобойку. Придумал ее житель Баден-Вюртемберга Эрих Шумм. Поверхность была решетчатой, чтобы ее приближение не выдавал поток воздуха, а мухи не так сильно размазывались по поверхности, оставляя следы на стенах и мебели.

Германия в июле - 2018 Подсвечники Фридриха Великого Эти серебряные подсвечники принадлежали Фридриху Великому. Недавно их приобрел Фонд прусских дворцов и садов Берлина - Бранденбурга. В июле они стали частью экспозиции берлинского дворца Шарлоттенбург.

Германия в июле - 2018 "Бал кухарок" Раз в году в середине июля в мюнхенском Английском саду проводится так называемый "Бал кухарок" - в том месте, где в XIX веке по воскресеньям собирались на танцы горничные, повара, гувернантки, посыльные и другие слуги. Традицию возобновили в 1989 году по случаю празднования 200-летия этого парка.

Германия в июле - 2018 Баварцы дружно дунули в альпгорны Такую картину можно было наблюдать на баварской горе Фельхорн, где состоялась церковная служба, посвященная Святому Иакову - покровителю альпийских пастухов. Участники службы также смогли услышать звуки альпийского рога - альпгорна. Автор: Максим Нелюбин