Учеба в Германии

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Всё об образовании в Германии и немецких вузах - в материалах DW.
На этой странице собраны материалы DW о высшем образовании и вузах в Германии.
Какое влияние пандемия оказала на сферу образования в Германии, еще только предстоит оценить. Экзаменов сдано меньше, в результате и студентов выпустили не так много.
МГУ имени Ломоносова занял 158 место в списке лучших вузов мира - по версии The Times Higher Education. В десятке - восемь американских и два британских университета.
Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?
Иудейство, христианство и ислам. В чем их сходство, и как научиться решать разногласия между представителями этих религий? В Тюбингене студентам предлагают уникальную программу.
Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ. Как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
В свое время Томаса Эдисона отчислили из школы. Проблемы с успеваемостью были и у многих других гениальных ученых, изобретателей и первооткрывателей - например, Альберта Эйнштейна.
Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?
Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
Немецкие анекдоты про снег мы вам уже рассказывали, а теперь пришло время покопаться в снегу серьезно, пока он совсем не растаял.
Снега в Германии много не бывает. Это обычно так. Но сейчас по стране бушует "сибирская ледяная плетка".
Кто такие "экологические психологи"? Где в Германии готовят таких специалистов? И почему среди студентов больше девушек?
Репутация немецких вузов у работодателей в разных странах все выше. Новый рейтинг показывает, где выпускников готовят к старту карьеры лучше всего.
Семестр по обмену в университете Германии или свой курс лекций для студентов, - новая программа поддержки для тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, дает такую возможность.
Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
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