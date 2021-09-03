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Учеба в Германии

Всё об образовании в Германии и немецких вузах - в материалах DW.

На этой странице собраны материалы DW о высшем образовании и вузах в Германии.

ILLUSTRATION - Eine Frau mit Doktorhut sitzt am 18.03.2015 in Berlin frustriert an einem Schreibtisch neben einem Laptop. Foto: Monique Wuestenhagen | Verwendung weltweit

Немецкие вузы недосчитались выпускников 03.09.2021

Какое влияние пандемия оказала на сферу образования в Германии, еще только предстоит оценить. Экзаменов сдано меньше, в результате и студентов выпустили не так много.
Fotograf: DW/Alexander Kauschanski Datum: 15.09.19 Ort: Moskau Bildbeschreibung: Moskauer Lomonossow-Universität: Russland will in die fünf führenden Wissenschaftsnationen aufsteigen.

Российские вузы не вошли в топ-100 мирового рейтинга 02.09.2021

МГУ имени Ломоносова занял 158 место в списке лучших вузов мира - по версии The Times Higher Education. В десятке - восемь американских и два британских университета.
Symbolfoto Wirtschaftsbegriff Bafoeg | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Кредит на образование: как Германия оказывает господдержку студентам 01.09.2021

Cтипендии BAföG - 50 лет. Студенты в Германии получают беспроцентный кредит от государства, и вернуть нужно лишь половину суммы. Но почему его сегодня берут не все нуждающиеся?
Gliederpuppe mit Sprechblasen, Gender-Sprache | Verwendung weltweit

Гендерно-нейтральный язык - проблема на уроках немецкого? 23.08.2021

Феминитивы и гендерно-нейтральные понятия все чаще встречаются в немецком языке. У иностранцев они вызывают трудности. Особенно если это касается текстов на немецком. Как с этим быть?
Bibles and Quran, interfaith symbols of Christianity, Islam and Judaism, the three monotheistic religions, Haute-Savoie, France, Europe

Теологии в межрелигиозном контексте - уникальная магистратура в Германии 04.08.2021

Иудейство, христианство и ислам. В чем их сходство, и как научиться решать разногласия между представителями этих религий? В Тюбингене студентам предлагают уникальную программу.
Schuelerin liest in einem Englisch-Lehrbuch

Как учат иностранные языки в школах Германии 23.07.2021

Второй иностранный язык перестал быть обязательным в школах РФ. Как обстоит дело в Германии? Как и сколько учат здесь иностранные языки?
Einstein, Albert Physiker; 18791955. Foto, undat.

Гении, которые были трудными учениками (фотогалерея) 09.07.2021

В свое время Томаса Эдисона отчислили из школы. Проблемы с успеваемостью были и у многих других гениальных ученых, изобретателей и первооткрывателей - например, Альберта Эйнштейна.
08.04.2020, Sachsen-Anhalt, Halle (Saale): Zu Beginn des Sommersemesters an der Martin-Luther-Universität Halle/Wittenberg hält Prof. Dr. Jörg Schilling am Institut für Physik vor leerem Hörsaal eine Online-Video-Vorlesung zum Thema «Experimentalphysik» mit Experimenten für verschiedene Fachbereiche. Aufgrund der Corona-Pandemie können die Studenten bis zur Lockerung der Ausgangsbeschränkungen in der nächsten Zeit Vorlesungen von vielen Instituten online auf ihren Laptops verfolgen. Foto: Waltraud Grubitzsch/dpa-Zentralbild/ZB | Verwendung weltweit

Учеба в Германии во время пандемии: что рассказывают студенты-иностранцы 19.05.2021

Вот уже третий семестр немецкие вузы работают в онлайн-режиме. Как справляются с этим иностранные студенты?
ARCHIV 2005 *** Einfuehrungsveranstaltung der Fachschaft Biologie fuer Erstsemesterstudenten an der Rheinischen-Friedrich-Wilhelm-Universitaet Bonn. Hier: Studentin im Hörsaal mit Information für Studienanfänger. Bonn, Nordrhein-Westfalen, Deutschland, 13.10.2005 | Verwendung weltweit

Студенты из Беларуси могут приехать на учебу в Германию 28.04.2021

В Германии для студентов из Беларуси объявлен конкурс на получение стипендии для полугодичного обучения в одном из немецких вузов. Что же требуется от соискателей?
***ACHTUNG: Bild nur im Kontext von DW Sprachkurse verwenden!*** via Suzanne Cords DW Sprachkurse | Band ok.danke.tschüss. Rechte: ok.danke.tschüss

Три слова в немецком, которые скоро выучат все 19.04.2021

Учить немецкий - непростая задача. Чтобы делать это было интереснее и веселее, Гёте-Институт и Deutsche Welle выбрали амбассадора немецкого языка. Эти точно зажгут!
Eisbader Mario steht neben eine Eisloch auf dem Habermannsee. Bei Minusgraden geht er mit Mütze und Badehose ins Wasser. Mario hatte sich mit dem Beil das Loch in die circa 10 cm dicke Eisdecke geschlagen und geht nun drei mal hintereinander für kurze Zeit in den See.

Что немцы делают со снегом: любопытные примеры 19.02.2021

Немецкие анекдоты про снег мы вам уже рассказывали, а теперь пришло время покопаться в снегу серьезно, пока он совсем не растаял.

Ein Mann mit Langlaufski überquert den Marktplatz. Starke Schneefälle führen zu erheblichen Behinderungen auf Straßen, Schienen und Fußwegen.

Анекдоты про снег и зимние теории заговора из Германии 10.02.2021

Снега в Германии много не бывает. Это обычно так. Но сейчас по стране бушует "сибирская ледяная плетка".
Plastic pollution. EDIRORIAL USE ONLY EMBARGOED TO 0001 MONDAY APRIL 8 Surfers Against Sewage Regional Representative for Snowdonia Laura Sanderson collects litter to highlight the issue of plastic pollution in rivers by swimming the Afon Glaslyn in Snowdonia from source to sea at Beddgelert Village, Wales. Picture date: Saturday April 6, 2019. Surfers Against Sewage is calling for a giant wave of volunteers from across the UK with aims of over 30,000 volunteers taking to our beaches, mountains, streets and waterways to keep them clear of plastic. PA photo: Rui Vieira URN:42196611 |

Экология и спасение планеты - женское дело? 11.12.2020

Кто такие "экологические психологи"? Где в Германии готовят таких специалистов? И почему среди студентов больше девушек?
ILLUSTRATION - Zwei Frauen schauen sich am 29.08.2019 in einem Buero in Hamburg Bewerbungsunterlagen an (gestellte Szene). Foto: Christin Klose || Modellfreigabe vorhanden

Где лучше учиться, чтобы устроиться на работу 07.12.2020

Репутация немецких вузов у работодателей в разных странах все выше. Новый рейтинг показывает, где выпускников готовят к старту карьеры лучше всего.
Teachers and students of Belarusian State University hold signs reading Teachers of the BSU International Relations Faculty with people and No dictatorship, country for life as they take part in a nationwide strike in Minsk, on October 26, 2020. - Belarus opposition leader Svetlana Tikhanovskaya said on October 26, 2020, that supporters were beginning a nationwide strike after her deadline expired for strongman Alexander Lukashenko to step down. (Photo by Stringer / AFP) (Photo by STRINGER/AFP via Getty Images)

Новая немецкая стипендия для студентов и научных работников из Беларуси 30.11.2020

Семестр по обмену в университете Германии или свой курс лекций для студентов, - новая программа поддержки для тех, кто пострадал от репрессий в Беларуси, дает такую возможность.
ILLUSTRATION - Eine Frau sitzt am 03.06.2019 erschoepft in einem Buero in Berlin (gestellte Szene). Foto: Klaus-Dietmar Gabbert | Verwendung weltweit

Не бойся что-то менять: как в Германии помогают студентам 27.11.2020

Поступил на "факультет мечты", а потом понял, что это - не твое? Не знаешь, как быть дальше? Студентам немецких вузов помогает необычнй проект.
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