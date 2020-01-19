 Участники саммита в Берлине договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 19.01.2020

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Мир

Участники саммита в Берлине договорились соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию

Делегаты берлинской конференции по Ливии согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Они также разработали конкретные шаги по достижению перемирия.

Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите по Ливии в Берлине

Владимир Путин, Ангела Меркель и Абдель Фаттах ас-Сиси на саммите по Ливии в Берлине

Подводя итоги международной конференции по Ливии, состоявшейся в Берлине в воскресенье, 19 января, канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) заявила, что участники саммита сумели добиться существенного прогресса на пути к мирному урегулированию конфликта.

Одним из наиболее важных результатов встречи на высшем уровне стала договоренность соблюдать запрет на поставки оружия в Ливию, отметила Меркель. Участники саммита также согласились положить конец военной поддержке сторон конфликта в этой стране. Документ подписали представители 16 стран и организаций. Участники переговоров единогласно признали, что затянувшийся конфликт в североафриканской стране не может быть решен военным путем. 

Комиссия по соблюдению режима прекращения огня в Ливии

В то же время глава правительства Германии подчеркнула, что берлинская конференция - "это лишь первый шаг в долгом процессе" мирного урегулирования в Ливии. Ожидается, что за этим саммитом последуют практические шаги по воплощению достигнутых на нем договоренностей. Так, по словам Меркель, в ближайшее время должны будут состояться первые переговоры по подготовке долгосрочного перемирия в Ливии, где сейчас действует режим прекращения огня.

С этой целью будет создана комиссия, в которую войдут по пять представителей конфликтующих в Ливии сторон - главы Правительства национального согласия (ПНС) Фаиза Сараджа и не признающего ПНС генерала Халифы Хафтара. Об этом на итоговой пресс-конференции сообщил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. По его словам, первое заседание данного органа состоится в ближайшее время в Женеве.

Международная миссия для контроля за прекращением огня в Ливии

Кроме того, участники саммита одобрили идею отправки в Ливию международной группы экспертов, которые будут следить за соблюдением режима прекращения огня, передает агентство AFP. Накануне Фаиз Сарадж призвал страны-участницы сформировать международную миссию под эгидой ООН "для защиты гражданского населения в Ливии" в случае, если Халифа Хафтар не остановит наступление на Триполи.

В Международной конференции по мирному урегулированию в Ливии, прошедшей 19 января в Берлине, приняли участие представители более десяти государств, в том числе президент России Владимир Путин, госсекретарь США Майк Помпео, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Лидеры противоборствующих лагерей в ливийском конфликте - Фаиз Сарадж и  Халифа Хафтар - также находились в Берлине в день проведения саммита. По словам Ангелы Меркель, они не принимали участия в мирных переговорах, однако получали информацию об их ходе.

Подводя итоги саммита, Антониу Гутерриш поблагодарил его хозяйку Ангелу Меркель за ее вклад в мирное решение конфликта в Ливии и призвал участников конференции не предпринимать ничего, что могло бы негативно повлиять на миротворческий процесс.

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Конфликт в Ливии

После свержения режима Муаммара Каддафи в 2011 году и его убийства в Ливии началась борьба за власть между различными группировками и фракциями. Международно признанное правительство национального согласия (ПНС) в Триполи под руководством Фаиза Сараджа контролирует лишь небольшую часть страны. Его соперником является экс-соратник Каддафи генерал Халифа Хафтар, чьи вооруженные формирования все сильнее оказывают давление на действующее правительство.

Под контролем Хафтара находится значительная часть ливийской территории, включая большинство нефтяных месторождений. Его поддерживают в той или иной форме Египет, Объединенные Арабские Эмираты и Россия. В свою очередь Турция поддерживает правительство в Триполи.

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