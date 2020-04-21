 Участники протеста во Владикавказе получили до 15 суток ареста | Новости из Германии о России | DW | 21.04.2020

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Россия

Участники протеста во Владикавказе получили до 15 суток ареста

Суды Владикавказа начали рассматривать административные дела по несогласованной акции протеста. 14 человек приговорены к административным арестам.

Протесты во Владикавказе

Протесты во Владикавказе

14 участников митинга против режима самоизоляции во Владикавказе получили во вторник, 21 апреля, от трех до 15 суток ареста в различных судах Владикавказа. Протоколы были составлены по статьям неповиновение представителю власти и организация несогласованного массового мероприятия. В среду суды продолжат рассматривать административные дела.

Сотни человек вышли в понедельник на несанкционированную акцию в центре столицы Северной Осетии Владикавказа, протестуя против ограничений, введенных в связи с распространением коронавируса SARS-CoV-2. По требованию протестующих к ним вышли несколько членов республиканского правительства, а также глава Северной Осетии Вячеслав Битаров, заявивший, что "лечение одно - сидеть дома". Демонстранты освистали главу республики.

"ОВД-Инфо" отмечает, что жители Владикавказа выступают против режима самоизоляции, жалуются на потерю работы, недостаточное информирование о ситуации с коронавирусом. Они добиваются от властей "разъяснения ситуации" и поддержки людей. Как сообщает Telegram-канал Baza, протестующие требовали назначить временное правительство во главе с депутатом Собрания представителей Владикавказа Виталием Калоевым, который, однако, протесты не поддержал, призвав жителей города оставаться дома.

Онлайн-протесты

В ряде городов России, в том числе и в Москве, в понедельник прошли виртуальные акции протеста против режима самоизоляции, введенного в целях борьбы с распространением коронавируса.

В приложении "Яндекс.Навигатор" на карте в центре российской столицы появилось множество протестных комментариев, таких как "Ну хоть так сходить на митинг. Нет жуликам и ворам!", "Всем зарплат за счет Путина! За его личный счет!", "Требуем у Путина вернуть наши законные деньги!", "Мы здесь власть", передает корреспондент DW.

 

Смотрите также: 

  • На растяжке надпись: Путина в отставку. Во главе колонны экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Кого-то в отставку, кого-то посадить

    Эта растяжка не сразу появилась во главе первой колонны. Вначале перед участниками, среди которых шли экс-премьер Михаил Касьянов, журналисты Владимир Кара-Мурза и Александр Рыклин и другие, было написано "Заказчик убийства должен сидеть".

  • Надпись на растяжке: Заказчик убийства должен сидеть

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Реальный убийца не найден

    В ходе митинга особо подчеркивалось, что реальный убийца Бориса Немцова, памяти которого и было посвящено шествие, спустя 5 лет после убийства не найден. Толпа скандировала "Немцов - герой России" и "Герои не умирают".

  • Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед заглавной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Борис, ты был прав!

    Некоторые участники шествия пришли задолго до его начала и предпочли идти перед главной колонной. Некоторые, особенно креативные, - даже задом наперед.

  • Несправедливость жестких приговоров по делу Сети заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Позорное дело "Сети"

    Несправедливость жестких приговоров по делу "Сети" заставила многих выйти на шествие и напомнить о том, что следствие применяло к осужденным пытки.

  • Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    О порочной бесконечности

    Угроза долгосрочной узурпации власти нынешним президентом РФ Владимиром Путиным в связи с планирующимися изменениями Конституции стала одной из главных тем акции и отразилась в том числе на плакатах.

  • Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Свободу Константину Котову!

    Имя и фото Костантина Котова стало одним из наиболее часто встречающихся на плакатах с изображением политзаключенных. Минувшей осенью он был приговорен к четырем годам колонии за нарушение закона о митингах.

  • Грядущие изменения в Конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет Лебединое озеро.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В ожидании "Лебединого озера"

    Грядущие изменения в конституцию были восприняты либерально настроенными гражданами как покушение на их неотъемлемые права. В связи с этим некоторые решили в шутку поностальгировать о 1991 годе, когда во время путча по ТВ транслировался балет "Лебединое озеро".

  • Russland Moskau Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Sergey Dick)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Цветы от Германии на месте убийства

    В годовщину убийства Бориса Немцова посольство ФРГ возложило букет гвоздик на Большом Москворецком мосту, где пять лет назад погиб политик.

  • Russland Sankt-Petersburg Gedenken an Oppositionsführer Boris Nemzow (DW/Wladimir Izotow)

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Наше имя - Борис Немцов

    В шествии и в митинге у Соловецкого камня в Петербурге, по оценкам участников, приняло участие от 2 до 4 тысяч человек. Выступления ораторов, которые, в частности, призывали оппозицию объединиться и агитировали голосовать против поправок в конституцию, прерывались лозунгами "Нет убийствам", "Заказчиков к ответу", "Наше имя - Борис Немцов", "Кадыров - позор России", "Свободу политзаключенным".

  • Полиции предупреждали участников акции о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Пули в каждого из нас

    Несмотря на предупреждения полицейских о том, что во время шествия нельзя использовать средства наглядной агитации и скандировать лозунги, некоторые участники акции держали в руках плакаты.

  • Полиция в Петербурге

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Шесть задержаний в Питере

    Перед началом акции на Троицкой площади в Северной столице сотрудники полиции задержали четырех активистов из движения "Солидарность" и " Открытой России", а после - еще двоих.

  • На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела Сети.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    Политические требования

    На Троицкой площади также упоминали фигурантов дела "Сети". "Свободу Виктору Филинкову и Юлию Бояршинову" - написано на одном из плакатов.

  • В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек.

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    В Екатеринбурге в согласованных марше и митинге памяти Немцова и против изменений в конституции приняли участие несколько сот человек, передает корреспондент DW.

  • Шествие в Новосибирске

    Марши Немцова под знаком протестов против дела "Сети" и поправок к конституции

    К акции присоединились десятки городов

    Марши и митинги памяти Бориса Немцова прошли также в Поволжье (Нижний Новгород, Казань, Ярославль, Волгоград) на Урале (Екатеринбург, Челябинск), в Сибири (Новосибирск, Барнаул, Иркутск), на Кубани (Краснодар) и многих других городах, в общей сложности - около 40.

    Автор: Владимир Изотов, Санкт-Петербург, Евлалия Самедова, Москва


Смотреть видео 03:17

Разгон протестов в Ингушетии: что говорят очевидцы?

Аудио- и видеофайлы по теме

Проект "Путин-2036" устраивает в России далеко не всех, но массовые акции протеста под вопросом  

Обманули ли Евкуров и Кадыров население Ингушетии?  

Реклама

Самые читаемые

К белорусам, протестовавшим против интеграции с РФ, пришли за имуществом  

Трамп торгуется с Сеулом о стоимости американской защиты  

Комментарий: Навальный начал играть на поле Путина  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно