Уход за больными родителями: история одной немецкой школьницы

В Германии немало детей, которые совмещают занятия в школе с уходом за больными родителями. Баварская школьница решила поддержать их с помощью онлайн-проекта Young Carers.
Семь лет назад, когда Лане Ребхан (Lana Rebhan) было восемь лет, ее семью постигло горе: отец девочки очень серьезно заболел, ему диагностировали поликистоз почки. У него были сильные боли, трижды в неделю приходилось ездить в больницу на диализ. Состояние здоровья ухудшилось в 2017 году после инфаркта и инсульта. С тех пор Юрген Ребхан нуждается в постоянном уходе. "Я три недели был в коме, а потом четыре месяца находился в больнице. Я выжил только потому, что у меня такая прекрасная и заботливая семья: моя жена Катарина и дочь Лана. Они дают мне силы бороться за свою жизнь", - подчеркивает Юрген в интервью DW.
Лана с восьмилетнего возраста помогает маме ухаживать за отцом. Особенно трудно было после его инфаркта и инстульта. "Благодаря Лане, которая много занималась с частично парализованным Юргеном, он снова заговорил и уже может немного передвигаться по квартире, но большую часть времени он все же проводит в инвалидной коляске", - рассказывает Катарина, жена Юргена. В то время, когда многие сверстники Ланы проводят свободное время на спортплощадках, в кино или в кругу друзей, она ухаживает за больным отцом. "Я это делаю с удовольствием, потому что люблю папу и не хочу его потерять", - подчеркивает Лана в интервью DW. Она следит за тем, чтобы отец вовремя принимал лекарства, разогревает ему обеды, выполняет работу по дому и старается постоянно быть рядом, чтобы в случае необходимости оказать помощь или вызвать врачей.
"Родители для детей - всегда супер-герои. Дети думают, что с ними никогда ничего не случится, что они все умеют и все знают, но вдруг наступает день, когда весь мир встает с ног на голову и ты вдруг понимаешь, что это - не так, что твоим родителям нужна твоя помощь. Я это рано поняла и стараюсь поддерживать своего отца всем, чем могу", - делится своими мыслями Лана.
Выплаты идут в бюджет семьи
В Германии помощь больным, нуждающимся в домашнем уходе, делится на пять ступеней (Pflegestufen). Они зависят от состояния здоровья пациента, нуждающегося в уходе. Юргену в 2017 году была присвоена вторая ступень, и он мог выбрать между визитами медперсонала на дом или ежемесячным пособием в 316 евро. Отец выбрал второй вариант.
"Даже если бы мы воспользовались услугами службы по уходу за больными, то это были бы 20-минутные визиты медперсонала дважды в день: утром и вечером. Этой помощи нам было бы явно мало", - рассказывает Катарина. Деньги, которые медицинская страховка перечисляет на счет Юргена, идут в общий семейный бюджет, потому что уходом за отцом в свободное от школы время занимается его дочь Лана.
Мама Ланы гордится своей дочерью, которая добровольно решила ухаживать за своим больным отцом, когда мама работает. Катарина кормит семью: она работает делопроизводителем, а после основной работы принимает пациентов в своей клинике, специализирующейся на альтернативной медицине. Мама уточняет: дочь Лана всегда может отказаться, если уход за отцом станет для нее слишком утомительным. "Но она все делает добровольно и с любовью", - подчеркивает Катарина.
Young Carers - онлайн-поддержка для детей
Лана хочет помочь детям, оказавшимся в таком же положении, как и она. Вместе с мамой она основала интернет-платформу Young Carers - для детей, которые помогают ухаживать за своими больными родителями. Таких ребят в Германии, по данным разных организаций, от 230 до 480 тысяч. На своей интернет-странице 15-летняя Лана публикует контактные адреса служб по уходу за больными и инвалидами, психологической поддержки детей, ухаживающих за больными родственниками. На сайте Лана делится собственным опытом, отвечает на вопросы, которые ей задают сверстники. "Через этот сайт я нашла много друзей и единомышленников", - подчеркивает девушка. Речь идет не о том, что эти дети нуждаются в помощи, потому что их бросили на произвол судьбы. Нет, им, конечно, помогают: и государство, и различные организации с фондами. Просто эти дети, выросшие в любви и согласии, сами хотят помочь своим родителям, но помощь эта не всегда легко дается. Этим детям очень рано пришлось повзрослеть.
Лана понимает, что из-за ситуации в ее семье, ей приходится отказываться от многих удовольствий. "Я знаю, что мой отец серьезно болен, что он скоро умрет. Мне важно, чтобы у меня потом не было угрызений совести, когда это случится. и я могла бы сказать, что все это время была с ним рядом, помогала ему, чем могла", - подчеркивает Лана. В школе Лане приходится нелегко: успеваемость могла бы быть и лучше, особенно по математике и физике. Какую профессию она выберет в будущем, Лана пока еще не решила, но она точно знает, что ее работа будет связана с заботой о людях.
Награды для девушки, помогающей отцу
В мае нынешнего года школьница Лана Ребхан из баварского городка Бад-Кёнигсхофен-им-Грабфельд была удостоена специальной премии "Pflegecompass" кельнского общества Сompass. Эта организация оказывает консультационные услуги людям, ухаживающим за больными родственниками на дому.
Церемония награждения проходила в Красной ратуше Берлина. Премия эта - не денежная, но получающий ее человек имеет право на исполнение одного из своих желаний. Лана попросила подарить ей новый смартфон: он ей нужен всегда, чтобы быть на связи с отцом.
1 октября нынешнего года в Гамбурге пройдет ежегодная церемония вручения премии "Helden des Alltags 2019"(можно перевести как "Обычные герои - 2019"). За кандидатов на эту премию, денежный эквивалент которой - 5000 евро, идет онлайн-голосование. Церемонию вручения будет показывать общественно-правовой телеканал Das Erste ("Первый"). Баварская школьница Лана Ребхан стала в этом году одним из 20-ти кандидатов на эту премию, а лауреатов будет трое: кто именно, выяснится во время прямой трансляции телешоу.
"Меня очень обрадовало то, что моя дочь выдвинута соискателем этой премии. Для меня она - уже давно настоящий герой! На мой взгляд, она заслуживает этой награды, потому что у меня - лучшая дочь в мире", - признается отец 15-летней Ланы.
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