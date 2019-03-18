Утрехтский стрелок задержан полицией

Полиция Нидерландов задержала человека, который подозревается в совершении вооруженного нападения на пассажиров трамвая в городе Утрехте. Ранее сообщалось, что правоохранительные органы разыскивают 37-летнего уроженца Турции Гёкмена Таниса. Полиция распространила его фотографию с записи камеры видеонаблюдения. Считается, что именно он в понедельник, 18 марта, открыл огонь из пистолета в трамвае. Согласно уточненным данным, в результате нападения погибли три человека, ранены еще пятеро.

Известно, что инцидент произошел в 10.45 по местному времени (12.45 мск) в районе остановки 24oktoberplein на юге города. В полиции не исключают "возможного террористического мотива" нападавшего. Еще одна версия случившегося - "семейная драма".

По сведениям местных СМИ, группа вооруженных сотрудников антитеррористических подразделений провели спецоперацию в 200 метрах от того места, где произошла стрельба. По сведениям СМИ, задержан брат нападавшего, которого допрашивает полиция.

Строжайшие меры безопасности

Для эвакуации пострадавших на место трагедии прибыли вертолеты медицинских служб. Королевская военная полиция Нидерландов сообщила, что особый режим безопасности был введен в аэропортах страны и на ключевых государственных объектах. По периметру места происшествия установлены полицейские кордоны, начато расследование.

По соображениям безопасности полицейские попросили заблокировать на вход двери во всех школах города. В самом городе и общине Утрехт уровень террористической угрозы до конца дня повышен до максимального - пятого. Агентства отмечают, что это беспрецедентный случай в истории города. Глава национальной контртеррористической службы Питер-Яап Альберсберг сообщил в Twitter, что проводятся "экстренные консультации".

Кроме того, после согласования с полицией было решено закрыть все мечети в городе. Сотрудники служб безопасности дежурили на центральных автомагистралях страны. Так, дополнительные наряды были стянуты к автотрассе A2 в направлении Ден Бош (провинция Северный Брабант) и A27 в направлении Бреды. Уровень контроля был повышен также на автотрассах на границе с Германией.

С места происшествия преступник мог скрыться на красном автомобиле. Представители полиции ФРГ сообщили, что изначально получили розыскную ориентировку на красный Renault Clio. Позднее, однако, стало известно, что машина была обнаружена в одном из районов Утрехта. В нидерландских правоохранительных органах сообщили, что машина была угнана до нападения.

На поступивших с места событий кадрах видно, что движение по трамвайным путям было остановлено. Полицейские автомобили перегородили проезжую часть. Блюстители порядка обратились с просьбой к автомобилистам оперативно освобождать дорогу для проезда спецтехники.

Из-за происшествия премьер-министр Марк Рютте прервал консультации о формировании правительственной коалиции.

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