 Уступки Макрона могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро | Новости из Германии о Европе | DW | 11.12.2018

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Европа

Уступки Макрона могут обойтись казне Франции в 10 млрд евро

Президент Франции впервые после начала протестов согласился выполнить ряд требований "желтых жилетов", включая рост минимального размера заработной платы.

Желтые жилеты используются участниками манифестации, чтобы обозначить принадлежность к движению

Желтые жилеты используются участниками манифестации, чтобы обозначить принадлежность к движению

Финансовые меры, на которые согласился пойти президент Франции Эмманюэль Макрон в ответ на массовые протесты "желтых жилетов", обойдутся госказне в сумму "от восьми до десяти млрд евро". Об этом заявил госсекретарь по госслужбам при министерстве экономики и финансов Франции Оливье Дюсопт. Его выступление в прямом эфире показал в понедельник, 10 декабря, французский телеканал BFMTV.

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Дюсопт также уточнил, что в случае обещанной Макроном прибавки в 100 евро к минимальному размеру ежемесячной зарплаты речь идет о сумме за вычетом всех налогов и сборов.

Макрон взял на себя "часть ответственности" за кризис

Выступая  10 декабря с обращением к нации французский лидер заявил, что берет на себя "часть ответственности" за нынешний кризис. Глава государства пообещал, что в 2019 году не будет повышен уровень социальных сборов с пенсионеров, доходы которых составляют менее 2000 евро в месяц. Оплата труда в сверхурочные часы также не будет облагаться налогами, добавил он.

Повышение минимальной зарплаты было одним из ключевых требований протестного движения "желтых жилетов". Акции начались в ноябре из-за намерения французских властей ввести налог, который привел бы к повышению цен на автомобильное топливо. После того как правительство в Париже утвердило мораторий на рост топливных налогов, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны.

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    Чего требуют демонстранты?

    Изначально "желтые жилеты" выступали против роста цен на бензин. Затем к их требованиям добавились уменьшение налогового бремени в целом и повышение минимального размера оплаты труда. За год бензин во Франции подорожал на 15 процентов, дизельное топливо - на 23 процента. Налог на топливо должен был стимулировать французов пользоваться общественным транспортом и приобретать электромобили.

  • Премьер-министр Франции Эдуар Филипп

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Правительство пошло на уступки "желтым жилетам"

    6 декабря правительство Франции отказалось от повышения налогов на автомобильное топливо, оно больше не входит в план бюджета на 2019 год, объявил премьер-министр страны Эдуар Филипп. По его словам, до конца зимнего сезона также не будут повышаться тарифы на газ и электроэнергию. "Никакие налоги не оправдывают то, что под угрозой оказалось единство нации", - добавил Филипп.

  • Президент Франции Эмманюэль Макрон

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Уступки правительства не остановили протесты

    После того, как правительство ввело мораторий на повышение налогов на топливо, митингующие стали протестовать в целом против реформ правительства и президента страны Эмманюэля Макрона. Митингующих устроит только отставка правительства, заявил представитель демонстрантов Кристоф Шаленсон.

  • Протестующие во время акции желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Большинство французов поддерживают движение

    Опросы французских телеканалов показывают, что 72 процента французов поддерживают требования "желтых жилетов". При этом 85 процентов респондентов высказались против использования насилия.

  • Перевернутые автомобили во Франции во время протестов желтых жилетов

    Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

    Беспорядки обернулись потерями для бизнеса

    Многие розничные торговцы и отели жалуются на убытки из-за снижения количества туристов. Владельцы магазинов и ресторанов, оказавшихся в районах проведения акций, заявили о сокращении оборота на 20-70 процентов. Больше всего пострадали магазины на Елисейских полях, некоторые из которых разграбили.

    Автор: Никита Баталов


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Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53

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Акции "желтых жилетов" во Франции: хроника протеста

Массовые акции во Франции не утихают несмотря на то, что правительство пошло на уступки "желтым жилетам". Как развивался их протест? (08.12.2018)  

Ссылки в интернете

Канал BFMTV

Аудио- и видеофайлы по теме

Кремль учит рэпу. Меркель на страже трубы. "Желтые жилеты" жгут в Париже – "Заповедник", выпуск 53  

Президент Франции Эмманюэль Макрон - интервью DW  

Итоги парламентских выборов во Франции - карт-бланш президенту Макрону?  

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