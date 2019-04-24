 Устроиться на работу в Германии будет проще | Учеба и работа в Германии | DW | 16.12.2019

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Учеба и карьера

Устроиться на работу в Германии будет проще

Германии не хватает квалифицированных специалистов. Новый закон должен облегчить трудоустройство кадров не из ЕС. В Берлине обсуждают, как его применять на практике.

Германии не хватает специалистов с высшим и профессиональным образованием

Make it in Germany - призывает Германия специалистов из-за рубежа. На специальном портале можно проверить свои возможности трудоустройства, просмотреть вакансии, найти информацию о требованиях к языку. Немецкой экономике не хватает кадров, и ей не обойтись без трудовых мигрантов из других стран - как Евросоюза, так и из-за его пределов. Существующие сейчас бюрократические препоны их привлечению скорее препятствуют. В марте 2020 года в силу вступит новый миграционный закон, который должен облегчить трудоустройство иностранных специалистов. Но для того, чтобы он оптимально действовал на практике, еще предстоит наладить механизм. Для поиска решений Ангела Меркель (Angela Merkel) созвала ведущих политиков, представителей профильных ведомств, экономики и профсоюзов на специальный саммит 16 декабря в ведомстве федерального канцлера.

Кого не хватает и что с немецкими безработными

По данным Института исследований рынка труда, в третьем квартеле 2019 года в Германии было 1,36 миллиона вакансий. Заполнить их за счет немецких безработных, стоящих на учете на бирже труда, не получается. Теоретически на 100 свободных рабочих мест приходится  230 безработных. Но почти для каждого второго безработного подходят лишь вакансии, не требующие профессиональной подготовки. Кроме того, у безработного должно быть желание переехать в регион, где существует нехватка кадров по его специальности. На это готов пойти далеко не каждый.

О повсеместной нехватке кадров говорить нельзя - проблемы с поиском сотрудников есть в отдельных отраслях. Прежде всего не хватает специалистов в сфере MINT (математика, информатика, естественные науки и техника), в ремесленной сфере, строительной отрасли, медицине и сфере ухода за больными и престарелыми людьми, в гостиничном и ресторанном бизнеcе. Нужны программисты, разработчики ПО, физиотерапевты, сантехники, водители грузовиков...

Федеральное агентство по труду

Федеральное агентство по труду влияет на решение о трудоустройстве специалистов-иностранцев

Частично покрыть нехватку кадров можно, принимая меры по повышению квалификации: например, если ассистента специалиста по уходу за больными (профессия, по которой нет дефицита) переобучить на специалиста по уходу за больными (в них нуждаются многие клиники). Но учитывая демографию в Германии (общество стареет, специалисты уходят на пенсию), и этого будет недостаточно. Еще перед саммитом, посвященном новому миграционному закону, Ангела Меркель подчеркнула, что без квалифицированных кадров из-за рубежа Германии не обойтись.

Какие возможностисейчас есть у иностранцев

В прошлом году на работу в Германию приехали 60 тысяч специалистов из стран, не входящих в ЕС. Специалистам с высшим образованием проще занять вакансию на немецком рынке труда - для них ограничений по профессиям нет. Главное - вуз, выдавший диплом, должен быть признан в Германии, квалификация должна быть подтверждена немецким профильным ведомством, а Федеральное агентство по труду должно проверить, не может ли данную вакансию занять специалист из Германии или другой страны ЕС.

В случае особо востребованных кадров - врачей, инженеров, айтишников или ученых - можно получить и "голубую карту" (Blue Card). При этом годовой доход должен быть не менее 53600 тысяч евро (брутто).

Контекст

Для специалистов с профобразованием не из ЕС доступ на немецкий рынок труда сильно ограничен. Решающим является позитивный список (Positivliste). У кого есть шансы?

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А вот у специалистов с профобразованием трудоустроиться в Германии шансов мало, хотя и по рабочим профессиям кадров не хватает. Пока это можно сделать, только если специальность указана в так называемом позитивным списке (Positivliste), который раз в полгода составляет Федеральное агентство по труду.

Как решают проблему с нехваткой кадров

С новым законом в 2020 году возможность трудоустройства появится у всех - без ограничений. Проходить проверку Федерального агентсва по труду на приоритет больше будет не нужно. Кроме того, приехать в Германию на полгода с целью поиска работы смогут не только специалисты с высшим, но и профобразованием.

Федеральное агенство по труду делает ставку на целенаправленное привлечение специалистов прежде всего из Азии и Южной Америки. Уже сейчас у него заключены соглашения с Филиппинами и Мексикой для поиска кадров в сфере медицины. В ремесленной сфере есть пилотные проекты в Боснии и Герцеговине. Планируется включить в список Бразилию, Индию, Вьетнам. Стратегия немецкого правительства по привлечению специалистов из-за рубежа предполагает сотрудничество только с заинтересованными странами, у которых нет проблем с утечкой мозгов и есть много специалистов с хорошей подготовкой.

Федеральный министр труда Хубертус Хайль (Hubertus Heil) предлагает другую стратегию: представители экономики должны сообщать, каких специалистов и из каких стран они хотели бы привлечь. Он подчеркивает необходимость избавиться от ненужной бюрократии, упростить процедуру признания дипломов, сделать возможной подачу заявки в режиме онлайн. По одному из его требований уже есть сдвиги: из-за большого наплыва заявок в некоторых зарубежных консульствах ФРГ расширили штат сотрудников, которые обработывают документы для рабочей визы. Дополнительные сотрудники, занимающиеся, в частности, визовыми вопросами, предусмотрены и бюджетом ФРГ на следующий год. В 2021 году даже появится отдельное федеральное ведомство по иностранным делам, которое также будет отвечать за визы.

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    Требования к иностранцам

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    Автор: Татьяна Вайнман


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Портал Make it in Germany

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