 Устроители Мюнхенской конференции ожидают рекордное число участников | Новости из Германии о Германии | DW | 30.01.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Германия

Устроители Мюнхенской конференции ожидают рекордное число участников

На форум прибудут не менее 40 глав государств и правительств, а также 100 министров, сообщил руководитель конференции по безопасности Вольфганг Ишингер.

Отель Баварский двор в Мюнхене

Отель "Баварский двор" в Мюнхене

Организаторы Мюнхенской конференции по безопасности ожидают в нынешнем году рекордного числа высокопоставленных участников. Среди 500 гостей форума, по информации на данный момент, будет 40 глав государств и правительств и 100 министров, сообщил в среду, 30 января, председатель конференции Вольфганг Ишингер (Wolfgang Ischinger).

Контекст

Премия в память о сенаторе США Джоне Маккейне будет присуждаться с 2019 года авторам научных работ о трансатлантических отношениях и моральной ответственности Запада. (28.08.2018)

Что делать, когда мировой порядок дает трещины и растет опасность столкновения крупных держав? Участники мюнхенской конференции по безопасности ищут ответы. Репортаж DW с первого дня форума. (17.02.2018)

По его словам, в Мюнхен приедут канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, главы внешнеполитических ведомств США, России и Ирана Майкл Помпео, Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф. Кроме того, как подчеркнул Ишингер, Китай впервые будет представлен на конференции членом Политбюро ЦК КПК и советником президента КНР по вопросам внешней политики Яном Цзечи, который считается более влиятельной персоной, чем министр иностранных дел этой страны.

Конференцию, которая с 15 по 17 февраля традиционно пройдет в отеле "Баварский двор", откроют министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен и ее британский коллега Гэвин Уильямсон.

Смотрите также:

  • Иранский флаг на фоне нефтяной вышки

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США ввели новые санкции против Ирана

    5 ноября 2018 года вступили в силу новые санкции США в отношении Ирана. Они касаются банковского и нефтяного секторов экономики и могут окончательно ее парализовать. Санкции США приняли после того, как Вашингтон вышел из договора об иранской ядерной программе. Этот документ является ключевым элементом в мировой системе безопасности.

  • Президент Трамп после оглашения решения о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    США вышли из соглашения по Ирану

    8 мая 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выходе США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВДП), заключенного между Ираном, Соединенными Штатами, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией в 2015 году и предусматривающего выполнение Тегераном ряда шагов по ограничению своей ядерной программы в обмен на отмену санкций.

  • Логотип МАГАТЭ

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран соблюдал условия сделки

    До ноября прошлого года Иран соблюдал условия ядерной сделки, как сообщалось в квартальном отчете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Запасы обогащенного урана и производственные возможности Тегерана остаются ниже установленных в рамках соглашения границ. Проверки на атомных объектах состоялись за день до вступления в силу нового пакета санкций США.

  • Трамп показывает свою подпись под документом о выходе из соглашения по Ирану

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Какие санкции вступили в силу

    После одностороннего выхода из СВДП Трамп заявил о поэтапном возобновлении санкций, которые уже действовали ранее, но были отменены в 2015 году. В ноябре Вашингтон запретил экспортировать нефть из Ирана и вести бизнес с иранскими нефтедобывающими компаниями. Кроме новых санкций, продолжают действовать и введенные ранее, затрагивающие финансовый сектор и запрещающие вести дела с иранскими банками.

  • Могерини и Зарифи

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    ЕС сожалеет о новых санкциях США

    Евросоюз, а также отдельно Германия, Франция и Великобритания выразили сожаление по поводу новых санкций, которые США ввели в отношении Ирана. "Мы глубочайшим образом сожалеем по поводу вступления в силу новых санкций США как следствия выхода Вашингтона из ядерной сделки", - говорилось в общем заявлении стран ЕС, опубликованном 2 ноября.

  • Хасан Роухани

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Иран намерен продолжать торговлю нефтью

    Несмотря на вступление в силу второго пакета санкций США против Тегерана, Иран продолжит торговать нефтью. Об этом заявлял в телеобращении к согражданам в начале ноября президент Ирана Хасан Роухани: "Америка хотела свести к нулю продажу нефти Ираном… однако мы продолжим торговать нефтью… чтобы прорвать санкции".

  • Мохаммад Джавад Зариф

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Угрозы Тегерана на фоне санкций США

    Тегеран собирается производить уран с обогащением в 20 процентов. Неизвестно, согласован ли этот шаг с МАГАТЭ. В прошлом году Тегеран грозился возобновить обогащение урана, если ему не компенсируют ущерб от санкций США. "Статья 36 соглашения и резолюция Совбеза ООН 2231 позволяют выполнять (ядерную сделку. - Ред.) в сокращенном объеме, не выходя из нее", - заявлял глава МИД Мохаммад Джавад Зариф.

  • Протесты в Иране (фото из архива)
    Еще по теме

    Санкции США против Ирана - хроника противостояния

    Введение санкций привело к протестам

    Экономическая ситуация в Иране ухудшается. Опасаясь последствий санкций США, европейские банки предпочитают не вести дела с Тегераном. Импорт любых товаров в Иран экстремально затруднен. В стране не хватает даже жизненно необходимых медикаментов, цены на которые очень сильно выросли. В Иране, долгое время находящимся под бременем санкций, растет недовольство. Свидетельством тому - акции протеста.

    Автор: Наталья Позднякова


Смотреть видео 02:23
Now live
02:23 мин

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле (29.01.2019)

Контекст

Санкции США против Ирана - хроника противостояния

В ноябре 2018 года США ввели новые санкции против Ирана, которые грозят парализовать экономику страны. До этого президент Трамп заявил о выходе из договора по иранской ядерной программе. Галерея DW о том, как это было. (18.01.2019)  

Аудио- и видеофайлы по теме

О чем говорила Меркель в Мюнхене (18.02.2017)  

Загадочная запись в блокноте Джона Болтона, или Есть ли у США план по Венесуэле (29.01.2019)  

Что мешает России и Украине подписать договор по транзиту газа? (22.01.2019)  

Также по теме

Truppenübungsplatz Grafenwöhr Bundeswehr verlädt Panzer für den Transport nach Litauen

Глава Мюнхенской конференции по безопасности призывает Берлин увеличить оборонный бюджет 07.07.2018

ФРГ должна инвестировать в безопасность "не потому, что этого требует Трамп, а потому что мы сами считаем это важным", уверен Вольфганг Ишингер. Эксперты советуют удвоить оборонный бюджет.

MSC 2018 Logo

5 главных фактов о Мюнхенской конференции по безопасности 16.02.2018

16 февраля в столице Баварии открылась ежегодная международная конференция по вопросам безопасности. О том, чем она отличается от других аналогичных форумов, - в материале DW.

USA - Polizeihubschauber - Washington

Доклад к Мюнхенской конференции по безопасности: мир на краю пропасти? 16.02.2018

Международный порядок нарушен, опасность военных конфликтов растет: авторы доклада к Мюнхенской конференции по вопросам безопасности указывают на опасные изменения в мировой политике.

Реклама

Самые читаемые

В американский Конгресс внесен "акт Родченкова"  

Брюссель не намерен пересматривать договор о "Брекзите"  

Лидер венесуэльской оппозиции ожидает от ЕС санкций против режима Мадуро  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно