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В Иране большая часть урана обогащена до 20 процентов и лишь незначительная - до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90 процентов.
Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.
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Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.
Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году, но продолжались доразработка и сворачивание производств. Они осуществлялись под контролем Евратома и IAEA.
Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по соглашению 2015 года количество. Эта находка может затормозить переговоры о возобновлении ядерной сделки.
Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.
США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.
Иран вновь нарушил условия международного ядерного соглашения и ввел в эксплуатацию усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.
Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.
Решение о продлении санкций США принято на фоне попыток возродить международную атомную сделку с Ираном. Белый дом заявил, что Иран продолжает представлять угрозу для безопасности и экономики США.
Страны "евротройки" намерены дать новый шанс переговорному процессу об атомной программе Тегерана.
Иран при необходимости обогатит уран до уровня в 60 процентов, заявил аятолла Али Хаменеи. Госдепартамент США усмотрел угрозу в словах верховного лидера Исламской Республики.
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