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Уран

In this image made from April 17, 2021, video released by the Islamic Republic Iran Broadcasting, IRIB, state-run TV, various centrifuge machines line the hall damaged on Sunday, April 11, 2021, at the Natanz Uranium Enrichment Facility, some 200 miles (322 km) south of the capital Tehran, Iran. Iran named a suspect Saturday in the attack on its Natanz nuclear facility that damaged centrifuges there, as Reza Karimi and said he had fled the country hours before the sabotage happened. (IRIB via AP, File)

Иран почти вдвое увеличил запасы обогащенного урана 04.11.2021

В Иране большая часть урана обогащена до 20 процентов и лишь незначительная - до 60 процентов. Для производства ядерного оружия уран должен быть обогащен до 90 процентов.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран отвергает критику Запада по своей атомной программе 01.11.2021

Выпуск высокообогащенного урана служит мирным целям в медицине и науке, заявили в МИД Ирана. Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании ранее обвинили Тегеран в провокациях.
Britain's Prime Minister Boris Johnson, France's President Emmanuel Macron, Germany's Chancellor Angela Merkel and U.S. President Joe Biden pose for a family photo prior to a meeting during the G20 leaders' summit in Rome, Italy October 30, 2021. Kirsty Wigglesworth/Pool via REUTERS

"Евротройка" и США призвали Иран вернуться к переговорам о ядерной сделке 30.10.2021

Лидеры Германии, США, Франции и Великобритании обеспокоены "провокационными шагами" Ирана по обогащению урана. Однако "евротройка" и США надеются на возрождение сделки 2015 года.

Секретный город времен СССР вдруг появился на карте. Европа в фокусе 14.10.2021

Также в программе: почему французы против ветряков и где в Германии находится рай для коров и быков?
Die iranische Atomforschungsanlage Natans (Archivfoto vom 30.03.2005). Die Anlage südlich von Teheran wurde eigens für die Anreicherung von Uran gebaut. Mit Gas-Zentrifugen angereichertes Uran ist nötig, um moderne Kernkraftwerke zu betreiben. Für den Bau von Atombomben wird hochangereichertes Uran benötigt, das mit speziellen Zentrifugen gewonnen wird. Begleitet von internationalen Protesten hat Iran am Dienstag sein umstrittenes Atomforschungsprogramm wieder aufgenommen. Unter Aufsicht von Inspekteuren der Internationalen Atomenergieorganisation IAEO entfernten iranische Techniker zuvor Siegel an der Atomanlage Natans. Dies bestätigte eine IAEO-Sprecherin am Morgen in Wien. EPA dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

МАГАТЭ: Иран ускоряет обогащение урана до 60 процентов 18.08.2021

Иран запустил на ядерном объекте в Натанзе второй каскад усовершенствованных центрифуг, позволяющих еще больше обогащать уран, и тем самым приближается к показателю для создания ядерного оружия.
The Vienna office of the UN is reflected in a door with the sign of the International Atomic Energy Agency in the IAEA headquarters in Vienna on May 23, 2021. (Photo by ALEX HALADA / AFP) (Photo by ALEX HALADA/AFP via Getty Images)

МАГАТЭ: Иран продолжает наращивать обогащение урана 17.08.2021

Иран произвел некоторое количество металлического урана, обогащенного до 20 процентов. США проявляют беспокойство и призывают Тегеран закончить "ядерную эскалацию".
30.03.2018, Nordrhein-Westfalen, Gronau: Teilnehmer des Ostermarsches 2018 demonstrieren vor der Uran-Anreicherungsanlage Urenco gegen Atomkraft und Atomwaffen. Foto: Caroline Seidel/dpa | Verwendung weltweit

Германия официально перестала быть производителем урана 01.06.2021

В плановом порядке добыча урана в Германии завершилась в 1990 году, но продолжались доразработка и сворачивание производств. Они осуществлялись под контролем Евратома и IAEA.
VIENNA, AUSTRIA - MAY 24: The International Atomic Energy Agency (IAEA) Headquarters is seen ahead of a press conference by Rafael Grossi, Director General of the IAEA, about the agency's monitoring of Iran's nuclear energy program on May 24, 2021 in Vienna, Austria. The IAEA has been in talks with Iran over extending the agency's monitoring program. Meanwhile Iranian and international representatives have been in talks in recent weeks in Vienna over reviving the JCPOA Iran nuclear deal. (Photo by Michael Gruber/Getty Images)

МАГАТЭ обнаружило в Иране большие объемы обогащенного урана 31.05.2021

Запасы обогащенного урана в Иране в 16 раз превышают допустимое по соглашению 2015 года количество. Эта находка может затормозить переговоры о возобновлении ядерной сделки.
A handout picture released by Iran's Atomic Energy Organization on November 6, 2019, shows the interior of the Fordo (Fordow) Uranium Conversion Facility in Qom, in the north of the country. - An Iranian official announced that the plant will start enriching uranium at midnight. (Photo by HO / Atomic Energy Organization of Iran / AFP) / === RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / ATOMIC ENERGY ORGANIZATION OF IRAN - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ===

Иран начал обогащение урана до 60 процентов 16.04.2021

Каждый час Иран получает по 9 граммов обогащенного урана, заявил руководитель Организации по атомной энергии Исламской Республики Али Акбар Салехи. Глава дипломатии ЕС обеспокоен действиями Тегерана.
Hassan Ruhani, Präsident des Iran, spricht während einer Kabinettssitzung. Präsident Ruhani hat die Gegner von Internet-Freiheiten im Iran scharf kritisiert. Hintergrund der Kritik des Präsidenten ist ein Verfahren gegen seinen Kommunikationsminister, der eine Blockierung des Onlinedienstes Instagram verhindert und auch eine Anweisung für Internet-Beschränkungen ignoriert haben soll. +++ dpa-Bildfunk +++

Иран назвал 60-процентное обогащение урана ответом на "зло" 14.04.2021

Президент Хасан Роухани подчеркнул, что саботаж ядерного центра в Нетензе не остановит Иран. Тегеран в ответ лишь расширит свою атомную программу.
09.04.2007 NATANZ, IRAN - APRIL 9: A general view of the Natanz nuclear enrichment facility, is seen on April 9, 2007, 180 miles south of Tehran, Iran. Iranian President Mahmoud Ahmadinejad announced yesterday, April 9, that Iran has stepped up their Uranium enrichment programme, with up to 3,000 isotope separating centrifuges now in operation. The news has brought condemnation from the International Community and the UN. Iran?s top nuclear negotiator Ali Larijani confirmed the scaling-up of activity but declined to elaborate on the subject. (Photo by Majid Saeedi/Getty Images)

Иран заявил о намерении обогащать уран до 60 процентов 13.04.2021

США назвали провокацией заявление Тегерана об обогащении урана до 60 процентов. Это ставит под сомнение серьезность намерений Ирана на переговорах в Вене, заявила Джен Псаки.
In this photo released by the official website of the office of the Iranian Presidency, President Hassan Rouhani, second right, listens to head of the Atomic Energy Organization of Iran Ali Akbar Salehi while visiting an exhibition of Iran's new nuclear achievements in Tehran, Iran, Saturday, April 10, 2021. Iran said Saturday it has begun mechanical tests on its newest advanced nuclear centrifuge, even as the five world powers that remain in a foundering 2015 nuclear deal with Iran attempt to bring the U.S. back into the agreement. (Iranian Presidency Office via AP)

Иран ввел в эксплуатацию новые центрифуги для обогащения урана 10.04.2021

Иран вновь нарушил условия международного ядерного соглашения и ввел в эксплуатацию усовершенствованные центрифуги для обогащения урана.
Satellite image shows Iran's Natanz Nuclear Facility in Isfahan, Iran, October 21, 2020. Picture taken October 21, 2020 in this image supplied by Maxar Technologies. ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. MANDATORY CREDIT. NO RESALES. NO ARCHIVES. MUST CREDIT ©2020 MAXAR TECHNOLOGIES. THE WATERMARK MAY NOT BE REMOVED/CROPPED.

Reuters: Иран начал обогащение урана в усовершенствованных центрифугах 17.03.2021

Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на доклад МАГАТЭ, Тегеран применил усовершенствованные центрифуги на подземном заводе в Натанзе.

03.01.2020, USA, Dubuque: Joe Biden, Präsidentschaftsbewerber der Demokraten in den USA, spricht über den US-Raketenangriff auf den General der iranischen Al-Kuds-Brigaden Soleimani während einer Wahlkampfkundgebung. Biden erklärte in einer Stellungnahme «Präsident Trump hat soeben eine Stange Dynamit in ein Pulverfass geworfen». Foto: Andrew Harnik/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Президент США Байден продлил санкции против Ирана 06.03.2021

Решение о продлении санкций США принято на фоне попыток возродить международную атомную сделку с Ираном. Белый дом заявил, что Иран продолжает представлять угрозу для безопасности и экономики США.
International Atomic Energy Agency (IAEA) Director General Rafael Grossi gestures as he wears a mask during a meeting with head of Iran's Atomic Energy Organization Ali-Akbar Salehi, in Tehran, Iran February 21, 2021. Hadi Zand/WANA (West Asia News Agency) via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.

Европейцы отозвали из МАГАТЭ критичную резолюцию по Ирану 05.03.2021

Страны "евротройки" намерены дать новый шанс переговорному процессу об атомной программе Тегерана.
FILE PHOTO: The Iranian flag flutters in front the International Atomic Energy Agency (IAEA) headquarters in Vienna, Austria March 4, 2019. REUTERS/Leonhard Foeger/File Photo

Иран грозит пренебречь договоренностями при обогащении урана 23.02.2021

Иран при необходимости обогатит уран до уровня в 60 процентов, заявил аятолла Али Хаменеи. Госдепартамент США усмотрел угрозу в словах верховного лидера Исламской Республики.
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