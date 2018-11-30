Управляющий русской епархией в Западной Европе удивлен решением распустить ее

Архиепископ Хариопольский Иоанн, управляющий экзархатом русских приходов Западной Европы, крайне удивлен решением Константинопольского патриархата распустить его. Об этом венский фонд Pro Oriente сообщил 1 декабря.

По информации фонда, с архиепископом не консультировались по вопросу роспуска экзархата. О соответствующем решении он узнал лично от Вселенского патриарха Варфоломея I.

В соответствии с решением, приходам предписано войти в состав митрополий Константинопольского патриархата. 15 декабря православная епархия проведет собрание со священниками и верующими, чтобы проинформировать их о ситуации, говорится в сообщении на ее сайте.

Приходы сохраняли русский литургический порядок

27 ноября Константинопольский патриархат принял решение распустить экзархат русских приходов Западной Европы. Оно отменяет томос (указ) 1999 года, согласно которому русские приходы, входящие в экзархат, подчинялись Константинополю, но действовали по собственному уставу и сохраняли русский литургический порядок.

Западноевропейский экзархат русских приходов - православная епархия с центром в Париже. В нее входят 65 приходов, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает около 100 священников и 30 диаконов.

Экзархат сложился на основе приходов, созданных в начале 1920-х годов русскими эмигрантами из большевистской России. Позже эта структура перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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