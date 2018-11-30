 Управляющий русской епархией в Западной Европе удивлен решением распустить ее | Новости из Германии о Европе | DW | 02.12.2018

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Европа

Управляющий русской епархией в Западной Европе удивлен решением распустить ее

Архиепископ Хариопольский Иоанн заявил, что Константинопольский патриархат не консультировался с ним по вопросу роспуска экзархата русских приходов Западной Европы.

Купола православной церкви в Дармштадте

Архиепископ Хариопольский Иоанн, управляющий экзархатом русских приходов Западной Европы, крайне удивлен решением Константинопольского патриархата распустить его. Об этом венский фонд Pro Oriente сообщил 1 декабря.

По информации фонда, с архиепископом не консультировались по вопросу роспуска экзархата. О соответствующем решении он узнал лично от Вселенского патриарха Варфоломея I.

В соответствии с решением, приходам предписано войти в состав митрополий Константинопольского патриархата. 15 декабря православная епархия проведет собрание со священниками и верующими, чтобы проинформировать их о ситуации, говорится в сообщении на ее сайте.

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Приходы сохраняли русский литургический порядок

27 ноября Константинопольский патриархат принял решение распустить экзархат русских приходов Западной Европы. Оно отменяет томос (указ) 1999 года, согласно которому русские приходы, входящие в экзархат, подчинялись Константинополю, но действовали по собственному уставу и сохраняли русский литургический порядок.

Западноевропейский экзархат русских приходов - православная епархия с центром в Париже. В нее входят 65 приходов, два монастыря и семь скитов во Франции, Бельгии, Нидерландах, Великобритании, Германии, Норвегии, Швеции, Дании, Италии и Испании, а его клир насчитывает около 100 священников и 30 диаконов.

Экзархат сложился на основе приходов, созданных в начале 1920-х годов русскими эмигрантами из большевистской России. Позже эта структура перешла под юрисдикцию Константинопольского патриархата.

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    Автор: Анастасия Буцко


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