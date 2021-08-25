Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)

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Вот уже несколько недель на белорусско-польской границе томятся в ожидании несколько десятков беженцев. Польша отказывается их принимать, не желая поддаваться давлению Лукашенко.
По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек.
За первые полгода 2018 года количество беженцев в мире увеличилось на 300 тысяч. Миграционный кризис разворачивается в Бангладеше и Ливане.
Доктор Эван Атар Адаха спас тысячи жизней, проводя десятки операций в неделю, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Только в июне и июле число жертв превысило 850 человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Протеже Трампа проиграл европейцу Виторину в борьбе за пост главы Международной организации по миграции. На протяжении 50 лет IOM возглавляли представители США.
Специалисты UNHCR подготовили доклад о сексуальном насилии над беженцами в Западной Африке в 2001 году. В нем упоминаются более 40 гуманитарных организаций, пишет газета .
Сотрудники ВОЗ, UNHCR и OCHA не присутствуют в районе Думы, находящейся на осадном положении, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.
Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.
Доставку помощи от Красного Креста пришлось переносить из-за бомбардировок региона. ООН призывает "прекратить разрушительный конфликт".
Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек. Основным "поставщиком" беженцев является Сирия. В 2016 году к ней присоединился Южный Судан, отмечают в UNHCR.
В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.
Венгерский парламент одобрил законопроект об удержании беженцев в "транзитной зоне" на весь период рассмотрения их заявлений. В ООН считают, что этот закон нарушает международное право.
Вооруженные конфликты и преследования заставили покинуть свои дома 65,3 млн человек. При этом для беженцев выросли различные риски, подстерегающие их на маршрутах бегства.
Еще никогда в мире не насчитывалось столь большого числа беженцев, как в 2015 году. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Из снесенного лагеря были эвакуированы только 3,7 из 8,5 тысячи ранее проживающих в нем мигрантов. В ООН критикуют условия проживания в пунктах размещения, куда были переселены беженцы.
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