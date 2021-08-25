Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн человек

В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.