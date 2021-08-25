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Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR)

Migranten aus Afghanistan kampieren an der Grenze Polen-Belarus in Usnarz Gorny, Nordosten Polens, bewacht von polnischen und belarussischen Soldaten

ООН призывает Варшаву принять беженцев с белорусской границы 25.08.2021

Вот уже несколько недель на белорусско-польской границе томятся в ожидании несколько десятков беженцев. Польша отказывается их принимать, не желая поддаваться давлению Лукашенко.
(190614) -- ITURI, June 14, 2019 -- Photo taken on June 13, 2019 shows people in a refugee camp in Ituri province, northeastern Democratic Republic of the Congo (DRC). At least 60 people have been killed in tribal clashes in Ituri province. ) DRC-ITURI-TRIBAL CLASHES-REFUGEE CAMP AlainxUyakani PUBLICATIONxNOTxINxCHN

ООН: Число беженцев в мире достигло нового рекорда 19.06.2019

По данным Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев, число людей, покинувших свой дом из-за кризисов, впервые после окончания Второй мировой войны приблизилось к 71 млн человек.
ARCHIV - 16.01.2018, ---, Mittelmeer: Mehrere Flüchtlinge aus verschiedenen afrikanischen Ländern sitzen vor der Küste von Libyen an Bord eines überfüllten Holzbootes und warten darauf, dass das spanische Rettungsschiff der Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms sie rettet und nach Europa bringt. (zu dpa «Umstrittener UN-Migrationspakt in Marrakesch angenommen» vom 10.12.2018) Foto: Santi Palacios/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире 06.01.2019

За первые полгода 2018 года количество беженцев в мире увеличилось на 300 тысяч. Миграционный кризис разворачивается в Бангладеше и Ливане.
Doctor Evan Atar Adaha, the only doctor at the only hospital in Kurmuk region of the Blue Nile state speaks with an AFP reporter on October 10, 2011. Atar says he has done seven amputations since war broke out between the Sudanese Armed Forces (SAF) and fighters loyal to the SPLM-North in Blue Nile state last month. AFP PHOTO/HANNAH MCNEISH (Photo by Hannah MCNEISH / AFP) (Photo credit should read HANNAH MCNEISH/AFP/Getty Images)

Премия Нансена по защите прав беженцев присуждена врачу из Южного Судана 25.09.2018

Доктор Эван Атар Адаха спас тысячи жизней, проводя десятки операций в неделю, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
ARCHIV - 16.01.2018, Mittelmeer: Mehrere Flüchtlinge aus verschiedenen afrikanischen Ländern sitzen vor der Küste von Libyen an Bord eines überfüllten Holzbootes und warten darauf, dass das spanische Rettungsschiff der Nichtregierungsorganisation Proactiva Open Arms sie rettet und nach Europa bringt. (zu Einigung auf Pakt für weltweiten Migrationsvertrag - USA außen vor vom 14.07.2018) Foto: Santi Palacios/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

С начала 2018 года в Средиземном море утонули 1500 беженцев 04.08.2018

Только в июне и июле число жертв превысило 850 человек, сообщило Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
Portugal Conference From Here to Where? Lisbon, 05/19/2017 - This morning was the Portugal From Here to Where? Conference at the Ritz Four Seasons Hotel in Lisbon. Antonio Vitorino PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ÃülvaroxIsidoro Portugal Conference from Here to Where Lisbon 05 19 2017 This Morning what The Portugal from Here to Where Conference AT The Ritz Four Seasons Hotel in Lisbon Antonio Vitorino PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ÃülvaroxIsidoro

Организацию по миграции впервые возглавил европеец 29.06.2018

Протеже Трампа проиграл европейцу Виторину в борьбе за пост главы Международной организации по миграции. На протяжении 50 лет IOM возглавляли представители США.
06.03.2018, Uganda, Sebagoro: Aus dem Kongo kommende Flüchtlinge stehen in einer Schlange an. Ein neuer Konflikt zwischen zwei Volksgruppen in der östlichen Provinz Ituri im Kongo hat Zehntausende Menschen in die Flucht getrieben. Viele sind über den Albertsee in das Nachbarland Uganda geflohen, das bereits insgesamt rund 1,4 Millionen Flüchtlinge aufgenommen hat. (Zu dpa Entkommen über den Albertsee: Zehntausende Bootsflüchtlinge im Kongo) Foto: Henry Wasswa/dpa | Verwendung weltweit

The Times сообщила о неопубликованном докладе ООН о сексуальном насилии над беженцами 29.05.2018

Специалисты UNHCR подготовили доклад о сексуальном насилии над беженцами в Западной Африке в 2001 году. В нем упоминаются более 40 гуманитарных организаций, пишет газета .
(180407) -- DAMASCUS, April 7, 2018 (Xinhua) -- Smoke rises after the Syrian army's shelling targeted the Douma district in Eastern Ghouta countryside of Damascus, Syria, on April 7, 2018. The Syrian army on Saturday stormed the frontlines of the Islam Army in the Douma district of the capital Damascus' Eastern Ghouta countryside, state news agency SANA reported. (Xinhua/Ammar Safarjalani) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

У структур ООН нет данных о применении химоружия в Сирии 10.04.2018

Сотрудники ВОЗ, UNHCR и OCHA не присутствуют в районе Думы, находящейся на осадном положении, поэтому не располагают данными о возможном применении химического оружия.
27.11.2017 *** A picture taken on November 27, 2017 shows African migrants sitting in a packed room with their beds and blankets, at the Tariq Al-Matar detention centre on the outskirts of the Libyan capital Tripoli. / AFP PHOTO / TAHA JAWASHI (Photo credit should read TAHA JAWASHI/AFP/Getty Images)

Германия примет 300 беженцев из Ливии 18.03.2018

Прибытие в Германию первой группы беженцев из ливийских лагерей для нелегальных мигрантов ожидается в течение ближайших месяцев. Подготовкой переселения занимается UNHCR.
05.03.2018 *** Children watch as an aid convoy of Syrian Arab Red Crescent drives through the besieged town of Douma, Eastern Ghouta, Damascus, Syria March 5, 2018. REUTERS/Bassam Khabieh

В Восточную Гуту прибыла вторая гуманитарная колонна 09.03.2018

Доставку помощи от Красного Креста пришлось переносить из-за бомбардировок региона. ООН призывает "прекратить разрушительный конфликт".
In this Sunday, Dec. 11, 2016 photo, a women stands in front of a UNHCR passenger bus next to a refugee registration site near Bibi bidi, Uganda. About 440,000 people have fled South Sudan's spiraling civil war into Uganda this year alone, creating refugee settlements that have become some of the world's largest in just six months. Many local Ugandans who were once refugees themselves see the newcomers as welcome. (AP Photo/Justin Lynch) |

Число беженцев во всем мире достигло рекордных 65,6 млн 19.06.2017

Число соискателей убежища установилось на уровне в 2,8 млн человек. Основным "поставщиком" беженцев является Сирия. В 2016 году к ней присоединился Южный Судан, отмечают в UNHCR.
Refugees and migrants try to warm themselves through fires in the makeshift camp in Idomeni, Greece February 2016. They use everything to sustain the fire, even plastics, creating a terrible and toxic atmosphere. Refugees are stranded in the borderline, as the illegal rail pass is closed. Since 2014, refugees from Syria, Iraq, but also from Afghanistan, Pakistan and other countries of the Middle East, began to flock to Idomeni in order to cross the Greek borders and enter FYROM / Republic of Macedonia. Both the latter and Serbia to the north are out of the Schengen Area, which is why the refugees prefer this way to reach countries such as Germany and Sweden, so entering again the Schengen Area from Serbia; in case of arrest, they will be sent back to Croatia or Hungary (closer to their desired immigration destinations, especially Germany), and not to Greece, which is farther south. In 2015, the Former Yugoslav Republic of Macedonia decided to guard its borders by military forces in order to prevent the refugees from entering the country, as Serbia also closed its borders. Thus Idomeni became a vast camp, where many refugees entering Greece abide. The peak number of refugees who stayed in Idomeni numbered more than 15,000.[10] On the 24th of May 2016, Greek authorities began relocating refugees from the Idomeni camp to processing facilities mostly in and around Thessaloniki. | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

Число сирийских беженцев на Ближнем Востоке превысило 5 млн человек 30.03.2017

В Турции, Ливане, Иордании, Ираке и Египте, по оценке ООН, находятся уже более 5 млн сирийских беженцев. С начала 2017 года их число выросло на 200 тысяч человек.
FILE - In this Oct. 13, 2016 file picture a police officer, second right, and border guard, right, of Poland patrol with Hungarian policemen along the temporary border fence on the Hungarian-Serbian border near Roszke, 180 kms southeast of Budapest, Hungary. Hungary has started building a new fence on its southern border with Serbia, part of its efforts to keep migrants and refugees from freely entering the country. Hungarian state television said Tuesday Oct. 25, 2016 two kinds of barriers were being tested along a short stretch of the border before construction begins in earnest. Prime Minister Viktor Orban said in August that the new fence was needed in case of a new surge of people moving toward Western Europe. (Zoltan Mathe/MTI via AP,file)

В Венгрии нелегальных мигрантов будут удерживать в приграничной зоне 07.03.2017

Венгерский парламент одобрил законопроект об удержании беженцев в "транзитной зоне" на весь период рассмотрения их заявлений. В ООН считают, что этот закон нарушает международное право.
Huambo, ANGOLA: WITH AFP STORY ANGOLAN REFUGEES COME BACK TO A COUNTRY THEY HARDLY KNOW Angolans, who spent 27 years as refugees in neighbouring Zambia, arrive 05 July 2005 at the Huambo returnees camp. About half a million Angolans fled their country during the 27-year war that also claimed 500,000 lives until a peace accord was signed in 2002. A little more than half of these have returned either by themselves or with help from the UN refugee agency. AFP PHOTO ALEXANDER JOE (Photo credit should read ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images)

ООН: Число беженцев в мире достигло рекордного уровня 20.06.2016

Вооруженные конфликты и преследования заставили покинуть свои дома 65,3 млн человек. При этом для беженцев выросли различные риски, подстерегающие их на маршрутах бегства.
Italy, Corigliano - June 1, 2016 - A migrant minor sub Saharan held his head in his hands. It is part of a group of migrant minors who were housed in emergency in an sports hall because in Calabria, southern Italy, the structures that accommodate unaccompanied minors are full. They they are helped and assisted by Caritas and ordinary people who are offered voluntary. Ph. Alfonso Di Vincenzo / Pacific Press (Photo by Alfonso Di Vincenzo/Pacific Press) | Verwendung weltweit, Keine Weitergabe an Wiederverkäufer. © picture-alliance/dpa/A.Di Vincenzo

10 фактов о беженцах 20.06.2016

Еще никогда в мире не насчитывалось столь большого числа беженцев, как в 2015 году. Об этом говорится в новом докладе Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.
25.05.2016 This photo taken on May 25, 2016 shows migrants and refugees within the Kalohori refugee camp, near Thessaloniki. Greek police on May 25 moved hundreds more migrants out of Idomeni, the squalid tent city where thousands fleeing war and poverty have lived for months, on the second day of an operation likely to last a week. Some 600 people were bussed away from the camp on the Macedonian border to newly opened camps near Greece's second city Thessaloniki, about 80 kilometres (50 miles) south, bringing the total moved out to 2,600 since May 24. / AFP / SAKIS MITROLIDIS (Photo credit should read SAKIS MITROLIDIS/AFP/Getty Images) (c) Getty Images/AFP/S. Mitrolidis

В Идомени появляется новый нелегальный лагерь беженцев 28.05.2016

Из снесенного лагеря были эвакуированы только 3,7 из 8,5 тысячи ранее проживающих в нем мигрантов. В ООН критикуют условия проживания в пунктах размещения, куда были переселены беженцы.
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