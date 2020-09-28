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Универсиада

Symbolbild - Sprintstart #41822552

Власти Германии поддержали заявку на проведение Универсиады в 2025 году 28.09.2020

Возможность принять Универсиаду-2025 дает Германии шанс показать себя любящей спорт и дружелюбной к гостям страной, заявил глава МВД. Единственная в ФРГ Универсиада прошла в 1989 году в Дуйсбурге.
Blick über Jekaterinburg im Ural mit dem 1980 errichteten Zirkusgebäude und seiner imposanten Kuppel, aufgenommen am 09.08.2007. Foto: Matthias Toedt +++(c) dpa - Report+++ | Verwendung weltweit

Екатеринбург станет столицей летней Универсиады 2023 года 02.07.2019

Исполком Международной федерации университетского спорта поддержал единственную кандидатуру на проведение Всемирной летней универсиады в 2023 году.
02.03.2019, Russland, Krasnoyarsk: 5799816 02.03.2019 President of the International University Sports Federation (FISU) Oleg Matytsin, third left, talks to Russian President Vladimir Putin during the opening ceremony of the 29th Winter Universiade, in the Siberian city of Krasnoyarsk, Russia. Former biathlete Olga Medvedtseva is second right and former biathlete Yevgeny Ustyugov is at left. Ramil Sitdikov / Sputnik Foto: Ramil Sitdikov/Sputnik/dpa |

Комментарий: Утешение Универсиадами 06.03.2019

О том, почему студенческие соревнования приобрели такую важность для современной России, в специальном комментарии для DW пишет Федор Крашенинников.
Performers take part in the opening ceremony for the 29th Winter Universiade at the Platinum Arena in Krasnoyarsk, Russia March 2, 2019. REUTERS/Maxim Shemetov/Pool

Генподрядчик Универсиады требует с госучреждения почти 3 млн евро 04.03.2019

Компания "Сибиряк" заявила, что государственные структуры недоплатили ей более 220 млн рублей за дополнительные работы.
02.03.2019, Russland, Krasnoyarsk: 5799768 02.03.2019 Performers dance during the opening ceremony of the 29th Winter Universiade, in the Siberian city of Krasnoyarsk, Russia. Alexandr Kryazhev / Sputnik Foto: Alexandr Kryazhev/Sputnik/dpa |

В Красноярске открылась Универсиада 02.03.2019

29-я зимняя Универсиада открылась в Красноярске. Впервые зимние Студенческие игры проходят в России.
Eishockey in Almaty, Kasachstan. Kasachische Sport Meisterschaft, Universiada, Februar 2017 DW/Madia Torebaeva

Парадокс Универсиады: билеты раскуплены, а зрителей нет 02.02.2017

Болельщики, которые приехали в Алма-Ату на зимнюю Универсиаду, не могут купить билеты. При этом соревнования проходят при пустых трибунах. DW разбиралась в ситуации.
zeigt Geräte-Turnerin Kim Bui aus Stuttgart, die 2013 an der Universiade teilnimmt. Das Foto wurde der Deutschen Welle kostenfrei als Pressebild zur Verfügung gestellt für einen Onlineartikel über die diesjährige Universiade. Fotograf? Qingwei Chen Copyright: Verband des Allgemeinen Deutschen Hochschulsports zugeliefert von: Marco Schleicher

Немецкий журналист: Победы России на Универсиаде никто не заметил 17.07.2013

Работающий в России немецкий журналист Штефан Шолль оценил для DW итоги Всемирной летней Универсиады в Казани и объяснил, почему в Европе уделяют мало внимания этим соревнованиям.
Die Flagge mit dem Logo der Universiade 2013 im russischen Kazan. Das Foto wurde der Deutschen Welle kostenfrei als Pressebild zur Verfügung gestellt für einen Onlineartikel über die diesjährige Universiade. zugeliefert von: Marco Schleicher Copyright (angegeben vom Verband des Allgemeinen Deutschen Hochschulsports): www.kazan2013.com

Немецкий гимнаст: Универсиада в Казани прошла практически идеально 17.07.2013

Известный немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен рассказал DW об атмосфере на Всемирной летней Универсиаде в Казани и о том, почему ему не хватало интереса СМИ к этому событию.
Die Flagge mit dem Logo der Universiade 2013 im russischen Kazan. Das Foto wurde der Deutschen Welle kostenfrei als Pressebild zur Verfügung gestellt für einen Onlineartikel über die diesjährige Universiade. zugeliefert von: Marco Schleicher Copyright (angegeben vom Verband des Allgemeinen Deutschen Hochschulsports): www.kazan2013.com

В Казани открылась XXVII Всемирная летняя Универсиада 07.07.2013

Всемирная летняя Универсиада открылась в административном центре Татарстана Казани. В ней участвуют 10,5 тыс. спортсменов из 162 стран, в том числе 142 из Германии.
epa03572542 A fireworks is seen during the celebration of one year before the start of the Winter Olympic Games in Sochi, Russia, 07 February 2013. The 22nd Olympic Winter Games will take place in Sochi from 07 February until 23 February 2014. EPA/ANATOLY MALTSEV

Принесут ли дивиденды будущие мировые спортивные первенства в России? 22.06.2013

Российские чиновники пытаются подсчитать моральный и материальный выигрыш от проведения Зимней Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. Между тем, есть основания полагать, что затраты окажутся выше прибылей.
Landungsbrücke in Hamburg

Гамбург подал заявку на проведение Универсиады-2015 05.11.2007

Кандидатом от Германии на проведение Всемирной Универсиады - студенческого аналога Олимпийских игр - летом 2015 года станет Гамбург.

Реконструкция спортивных объектов в Узбекистане 27.05.2002

В Бухаре стартовали республиканские студенческие игры "Универсиада 2002". В подготовке спортивных сооружений к состязаниям активно участвовали западные компании.