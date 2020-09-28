Немецкий гимнаст: Универсиада в Казани прошла практически идеально

Известный немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен рассказал DW об атмосфере на Всемирной летней Универсиаде в Казани и о том, почему ему не хватало интереса СМИ к этому событию.