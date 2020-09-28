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Возможность принять Универсиаду-2025 дает Германии шанс показать себя любящей спорт и дружелюбной к гостям страной, заявил глава МВД. Единственная в ФРГ Универсиада прошла в 1989 году в Дуйсбурге.
Исполком Международной федерации университетского спорта поддержал единственную кандидатуру на проведение Всемирной летней универсиады в 2023 году.
О том, почему студенческие соревнования приобрели такую важность для современной России, в специальном комментарии для DW пишет Федор Крашенинников.
Компания "Сибиряк" заявила, что государственные структуры недоплатили ей более 220 млн рублей за дополнительные работы.
29-я зимняя Универсиада открылась в Красноярске. Впервые зимние Студенческие игры проходят в России.
Болельщики, которые приехали в Алма-Ату на зимнюю Универсиаду, не могут купить билеты. При этом соревнования проходят при пустых трибунах. DW разбиралась в ситуации.
Работающий в России немецкий журналист Штефан Шолль оценил для DW итоги Всемирной летней Универсиады в Казани и объяснил, почему в Европе уделяют мало внимания этим соревнованиям.
Известный немецкий гимнаст Фабиан Хамбюхен рассказал DW об атмосфере на Всемирной летней Универсиаде в Казани и о том, почему ему не хватало интереса СМИ к этому событию.
Всемирная летняя Универсиада открылась в административном центре Татарстана Казани. В ней участвуют 10,5 тыс. спортсменов из 162 стран, в том числе 142 из Германии.
Российские чиновники пытаются подсчитать моральный и материальный выигрыш от проведения Зимней Олимпиады в Сочи и ЧМ-2018. Между тем, есть основания полагать, что затраты окажутся выше прибылей.
Кандидатом от Германии на проведение Всемирной Универсиады - студенческого аналога Олимпийских игр - летом 2015 года станет Гамбург.
В Бухаре стартовали республиканские студенческие игры "Универсиада 2002". В подготовке спортивных сооружений к состязаниям активно участвовали западные компании.
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