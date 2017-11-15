Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. "С глубочайшим прискорбием я сообщаю о кончине основателя государства Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал он в своем мироблоге в Twitter пятницу, 6 сентября.

Мугабе скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что Мугабе умер в Сингапуре, куда он часто ездил на лечение в последние годы.

Освободитель, превратившийся в деспота

Роберт Мугабе правил Зимбабве как диктатор на протяжении 37 лет. Он пришел к власти в 1980 году и был свергнут военными в ноябре 2017 года. Бывший политзаключенный, возглавивший повстанческое движение, вначале получил широкое международное признание как освободитель Зимбабве - бывшей Родезии - от британского колониального господства.

Однако впоследствии он быстро скатился к диктатуре и в памяти мирового сообщества скорее останется как деспот, подавивший политическое инакомыслие и разрушивший национальную экономику.

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