 Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 06.09.2019

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Мир

Умер экс-президент Зимбабве Роберт Мугабе

Бывший диктатор скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Зимбабве правил Зимбабве на протяжении 37 лет.

Роберт Мугабе

Умер бывший президент Зимбабве Роберт Мугабе. Об этом сообщил действующий глава государства Эммерсон Мнангагва. "С глубочайшим прискорбием я сообщаю о кончине основателя государства Зимбабве и бывшего президента Роберта Мугабе", - написал он в своем мироблоге в Twitter пятницу, 6 сентября.

Мугабе скончался в возрасте 95 лет после продолжительной болезни. Агентство Reuters, ссылаясь на информированный источник, сообщает, что Мугабе умер в Сингапуре, куда он часто ездил на лечение в последние годы.

Контекст

Армия предотвратила захват власти окружением экс-президента, решил Верховный суд Зимбабве. Он также признал незаконным, что Мнангагва, возглавивший страну после отставки Мугабе, был до этого лишен поста вице-президента. (25.11.2017)

Британский еженедельник "Экономист" публикует комментарий в связи с решением России наложить вето на резолюцию Совета Безопасности ООН о введении санкций против режима Роберта Мугабе в Зимбабве. (19.07.2008)

Освободитель, превратившийся в деспота

Роберт Мугабе правил Зимбабве как диктатор на протяжении 37 лет. Он пришел к власти в 1980 году и был свергнут военными в ноябре 2017 года. Бывший политзаключенный, возглавивший повстанческое движение, вначале получил широкое международное признание как освободитель Зимбабве - бывшей Родезии - от британского колониального господства. 

Однако впоследствии он быстро скатился к диктатуре и в памяти мирового сообщества скорее останется как деспот, подавивший политическое инакомыслие и разрушивший национальную экономику.

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    Автор: Наталья Позднякова


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