 Умер рабочий, пострадавший при ЧП с ″Адмиралом Кузнецовым″ | Новости из Германии о России | DW | 18.11.2018

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Россия

Умер рабочий, пострадавший при ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

Мужчина находился в реанимации с момента поступления в больницу после аварии на плавдоке. Всего при ЧП пострадали четыре человека, одного рабочего спасатели так и не нашли в океане.

Авианосец Адмирал Кузнецов

Авианосец "Адмирал Кузнецов"

В Мурманске умер один из рабочих, пострадавших при аварии на плавучем доке ПД-50, где шел ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". "Сегодня после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое", - сообщило правительство Мурманской области в воскресенье, 18 ноября.

Контекст

Российский авианосец "Адмирал Кузнецов" получил повреждения при выходе из плавучего дока. В Объединенной строительной корпорации заверяют, что повреждения не повлияют на сроки ремонта корабля. (30.10.2018)

Следующий к берегам Сирии авианосец "Адмирал Кузнецов", задымивший пролив Ла-Манш, в Сети уже прозвали "авианосцем курильщика". Карикатурист Сергей Елкин представил себе, как принималось решение об отправке корабля. (25.10.2016)

Рабочий почти неделю был без сознания. Несколько дней назад его состояние стабилизировалось, однако улучшение оказалось временным, и в ночь на воскресенье он скончался. Еще одного пострадавшего на этой неделе выписали из больницы. Всего при ЧП пострадали четверо рабочих, еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести - спасатели так и не нашли его в океане.

Плавучий док ушел под воду

Авария на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске произошла в ночь на 30 октября. По предварительным данным, произошел сбой в подаче электроэнергии, из-за этого заполнились цистерны плавдока ПД-50, и он резко ушел под воду. На плавдоке в это время проводился ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов". Корабль успел покинуть место ЧП, но получил повреждения: на взлетную палубу авианосца упал подъемный кран весом в 70 тонн.

ПД-50 - один из крупнейших в мире плавучих доков. Его длина - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Площадь плавдока - 22,1 кв. км - чуть меньше, чем Красная площадь в Москве. Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что примут решение о том, поднимать ли док на поверхность, после того, как оценят повреждения. Плавдок лежит на боку на глубине 30 метров, что осложняет операцию.

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    Автор: Ирина Филатова, Михаил Бушуев


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"Адмирал Кузнецов" уходит из Сирии (06.01.2016)

 

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