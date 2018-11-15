Умер рабочий, пострадавший при ЧП с "Адмиралом Кузнецовым"

Мужчина находился в реанимации с момента поступления в больницу после аварии на плавдоке. Всего при ЧП пострадали четыре человека, одного рабочего спасатели так и не нашли в океане.
В Мурманске умер один из рабочих, пострадавших при аварии на плавучем доке ПД-50, где шел ремонт единственного российского авианосца "Адмирал Кузнецов". "Сегодня после резкого ухудшения состояния в городской больнице скончался пострадавший во время аварии на плавдоке пациент. Ранее его состояние оценивалось как стабильно тяжелое", - сообщило правительство Мурманской области в воскресенье, 18 ноября.
Рабочий почти неделю был без сознания. Несколько дней назад его состояние стабилизировалось, однако улучшение оказалось временным, и в ночь на воскресенье он скончался. Еще одного пострадавшего на этой неделе выписали из больницы. Всего при ЧП пострадали четверо рабочих, еще один человек до сих пор числится пропавшим без вести - спасатели так и не нашли его в океане.
Плавучий док ушел под воду
Авария на 82-м судоремонтном заводе в Мурманске произошла в ночь на 30 октября. По предварительным данным, произошел сбой в подаче электроэнергии, из-за этого заполнились цистерны плавдока ПД-50, и он резко ушел под воду. На плавдоке в это время проводился ремонт авианосца "Адмирал Кузнецов". Корабль успел покинуть место ЧП, но получил повреждения: на взлетную палубу авианосца упал подъемный кран весом в 70 тонн.
ПД-50 - один из крупнейших в мире плавучих доков. Его длина - 330 метров, ширина - 67 метров, грузоподъемность - 80 тысяч тонн. Площадь плавдока - 22,1 кв. км - чуть меньше, чем Красная площадь в Москве. Ранее в Объединенной судостроительной корпорации сообщили, что примут решение о том, поднимать ли док на поверхность, после того, как оценят повреждения. Плавдок лежит на боку на глубине 30 метров, что осложняет операцию.
Смотрите также: