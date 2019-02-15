 Умер знаменитый актер Бруно Ганц | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW | 16.02.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Культура и стиль жизни

Умер знаменитый актер Бруно Ганц

Бруно Ганц прославился ролью печального ангела в "Небе над Берлином". Именно ему принадлежало "кольцо Иффланда", с 1815 года вручаемого лучшему немецкому актеру.

Бруно Ганц в Небе над Берлином

Бруно Ганц в "Небе над Берлином"

В субботу, 16 февраля, в своем доме в Цюрихе в возрасте 77 лет скончался швейцарский актер Бруно Ганц, вся актерская карьера которого прошла в Германии. Известность он приобрел еще в семидесятые годы, а звездой стал после ролей в фильмах режиссера Вима Вендерса (Wim Wenders) "Американский друг" (1977) и "Небо над Берлином" (1987).

Контекст

Корреспондент DW поговорил с известнейшим российским кинокритиком о кинофестивале в Берлине, плохих и хороших фильмах, большой и малой политике. (15.02.2019)

Именно Бруно Ганц являлся владельцем "кольца Иффланда", с 1815 года вручаемого "лучшему актеру немецкоязычных театров". Кольцо вручается на пожизненный срок и передается новому владельцу от старого по завещанию. Кому передал кольцо Бруно Ганц, пока не известно.

Среди громких позднейших ролей актера - роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" ("Der Untergang") и таинственного проводника главного героя во время спуска в ад в фильме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

Смотрите также: 

  • Фильм Наши матери, наши отцы

    История Германии: ключевые кинокартины

    Поколение Гитлера

    Трехсерийный телефильм "Наши матери, наши отцы" (2013) рассказывает о жизни пятерых берлинских друзей с 1941 по 1945 годы. В Германии картину назвали "культурным событием". В Польше она вызвала негодование, как и в России, где фильм расценили как попытку приравнять массовые зверства гитлеровских войск на территории СССР и отдельные эксцессы со стороны советских военнослужащих.

  • Фильм Холокст (Holocaust)

    История Германии: ключевые кинокартины

    Холокост

    Американский телевизионный мини-сериал "Холокост" (Holocaust), показанный в Германии в 1979 году, рассказывает о судьбе вымышленной семьи немецких евреев Вайссов с середины 1930-х до середины 1940-х годов. В одной из главных ролей снялась Мэрил Стрип. На немцев эта картина оказала шокирующее воздействие. Никогда еще Холокост не показывали столь наглядно на примере конкретных человеческих судеб.

  • Фильм Операция Валькирия (Operation Walküre)

    История Германии: ключевые кинокартины

    Попытки сопротивления

    Широкую известность получил фильм совместного производства США и Германии "Операция "Валькирия" 2008 года, в котором Том Круз играет фон Штауффенберга. Немецкие фильмы о неудавшемся покушении на Гитлера, снятые в 1950-е годы, остались незамеченными. Немцы, еще в плену идеологического дурмана нацистов, в то время были не готовы признавать заговорщиков, казненных за государственную измену, героями.

  • Фильм Бегство (Die Flucht)

    История Германии: ключевые кинокартины

    Бегство от русских

    В 1944 году немцы из Восточной Пруссии, спасаясь от наступающих советских войск, бегут на Запад. Телевизионный фильм "Бегство" ("Die Flucht") 2007 года воздерживается от прямых обвинений и пытается дать объяснение причин массового исхода, но в итоге все равно складывается черно-белая картина, в которой в роли злодеев оказываются исключительно русские.

  • Кадр из фильма Замужество Марии Браун

    История Германии: ключевые кинокартины

    Поражение после капитуляции

    Фильм Райнера Вернера Фасбиндера "Замужество Марии Браун" ("Die Ehe der Maria Braun") рассказывает об эпохе восстановления Западной Германии после Второй мировой войны. 1950-е годы Фасбиндер считал временем неиспользованных шансов, потому что в обществе не произошло должного осмысления нацистского прошлого. Мария в этой аллегории обогащается, но в личной жизни оказывается у разбитого корыта.

  • Фильм Жизнь других (Das Leben der Anderen)

    История Германии: ключевые кинокартины

    Под колпаком у спецслужб

    Драматический триллер 2006 года "Жизнь других", дебют сценариста и режиссера Флориана Хенкеля фон Доннерсмарка, рассказывает о тотальном контроле над культурной жизнью Восточного Берлина агентами министерства государственной безопасности ГДР ("штази"). Картина стала обладателем премии "Оскар" 2007 года в номинации "Лучший фильм на иностранном языке".

  • Фильм Комплекс Баадера-Майнхоф (Der Baader Meinhof Komplex)

    История Германии: ключевые кинокартины

    Кровавые семидесятые

    Огромный резонанс вызвала в 2008 году картина продюсера Бернда Айхингера и режиссера Ули Эделя "Комплекс Баадера-Майнхоф". Фильм иллюстрирует хронику смутного времени в Западной Германии 1960-70 годов и пытается разобраться в причинах живучести мифа о немецких террористах из "Фракции Красной Армии", соблюдая при этом строгий нейтралитет по отношению к своим протагонистам.

    Автор: Элла Володина


Смотреть видео 05:41
Now live
05:41 мин

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале

Контекст

История Германии: ключевые кинокартины

Историю Германии можно изучать в кино и у экрана телевизора. Ключевые картины немецкого исторического кинематографа вызывали в свое время острые общественные дискуссии. (25.04.2017)  

Аудио- и видеофайлы по теме

Вавилон-Берлин третий сезон: как отбирали актеров на съемки в сериале  

Контрасты на Берлинале  

Кинокритик Антон Долин о хорошем и плохом кино и успокоительном броме для Путина и Навального  

Также по теме

69. Filmfestspiele auf dem Lido in Venedig Goldener Löwe

Венецианский фестиваль - трамплин для "Оскара" 29.08.2017

В среду, 30 августа, начинается 74-й Венецианский кинофестиваль. В его программе как никогда представлен широкий спектр тем и жанров.

Реклама

Культура и стиль жизни  

Книги  

История  

Учеба и карьера  

По Германии  

Фоторепортажи  

Кадр за кадром  

Культура и стиль жизни

Умер знаменитый актер Бруно Ганц

Бруно Ганц в Небе над Берлином

Сервис

RSS-ленты  

Рассылки  

Twitter: новости DW

Telegram: канал DW

Facebook: сообщество DW

''В контакте'': клуб DW

''В контакте'': учеба и карьера