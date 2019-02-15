Умер знаменитый актер Бруно Ганц

В субботу, 16 февраля, в своем доме в Цюрихе в возрасте 77 лет скончался швейцарский актер Бруно Ганц, вся актерская карьера которого прошла в Германии. Известность он приобрел еще в семидесятые годы, а звездой стал после ролей в фильмах режиссера Вима Вендерса (Wim Wenders) "Американский друг" (1977) и "Небо над Берлином" (1987).

Именно Бруно Ганц являлся владельцем "кольца Иффланда", с 1815 года вручаемого "лучшему актеру немецкоязычных театров". Кольцо вручается на пожизненный срок и передается новому владельцу от старого по завещанию. Кому передал кольцо Бруно Ганц, пока не известно.

Среди громких позднейших ролей актера - роль Адольфа Гитлера в фильме "Бункер" ("Der Untergang") и таинственного проводника главного героя во время спуска в ад в фильме Ларса фон Триера "Дом, который построил Джек".

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