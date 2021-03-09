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Леонид Волков ищет координаторов для будущих штабов Навального в Абакане, Астрахани, Владимире, Кирове, Курске, Оренбурге, Петрозаводске, Улан-Удэ, Ульяновске и Чите.
Тактические учения ВВС России и сил спецопераций ВС Беларуси состоятся уже в марте. Одно из учений пройдет в Минской области.
В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя гидросистема. Пассажиры отказались лететь на нем и пересели на Airbus A320.
Билеты на концерт в Ульяновске можно получить в обмен на участие в голосовании на выборах депутатов заксобрания 9 сентября. Исполнительница Гречка петь в итоге не будет.
Пародия на клип "Satisfaction" ульяновских курсантов, шквал критики на них со стороны официальных лиц и поддержка в Сети не могли оставить равнодушным карикатуриста Сергея Елкина.
Проблемы никуда не исчезнут, если их обсуждение замещать надуманными морализаторскими скандалами. Подростковое насилие - в их числе, считает Александр Плющев.
За пародию на клип "Satisfaction" власти грозят наказанием курсантам ульяновского института. Молодые люди в других городах России и в Израиле разместили в сети ряд видео в поддержку ребят из Ульяновска.
Гибель граждан РФ, работавших в транспортной авиакомпании "Волга-Днепр", подтвердили в российском МИД. Еще шестеро россиян были освобождены.
Дипломатам из Чехии, летевшим в Ульяновск на открытие памятника чехословацким легионерам, в московском аэропорту без объяснения причин запретили продолжить путь.
Решение о дальнейшей судьбе проекта строительства турбовинтовых самолетов в Ульяновске будет принято в 2015 году, заявил представитель канадского концерна.
Немецкие политики поделились своими рецептами общения с гражданами.
В чем причина такой отстраненности, выясняли участники XII Конференции городов-партнеров России и Германии и корреспондент DW.
В Ульяновске открылась XII Конференция городов-партнеров Германии и России. Ее участники надеются, что мероприятие позволит двум странам укрепить отношения и найти новые пути для дальнейшего сотрудничества.
Наиболее привлекательными регионам России для инвестиций немецких компаний стали в 2012 году Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Новосибирская области, город Санкт-Петербург и Дальневосточный регион.
Вместо исправительных работ активисту назначен штраф в 35 тысяч рублей.
Аэропорт "Восточный" в Ульяновске будет использоваться для транзита невоенных грузов, отправляемых в Афганистан. Президент России указал, что России надо всячески помогать НАТО в Афганистане.
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