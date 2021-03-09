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Ульяновск

Russian opposition leader Alexei Navalny gestures as he stands behind a grass of the cage in the Babuskinsky District Court in Moscow, Russia, Saturday, Feb. 20, 2021. A Moscow court has rejected Russian opposition leader Alexei Navalny's appeal against his prison sentence. Earlier this month, a lower court sentenced Navalny to two years and eight months in prison for violating terms of his probation while recuperating in Germany from a nerve agent poisoning that he blames on the Kremlin. (AP Photo/Alexander Zemlianichenko)

Штабы Навального могут открыться еще в 10 городах России 09.03.2021

Леонид Волков ищет координаторов для будущих штабов Навального в Абакане, Астрахани, Владимире, Кирове, Курске, Оренбурге, Петрозаводске, Улан-Удэ, Ульяновске и Чите.
HANDOUT - 18.09.2020, Belarus, Brest: Auf dem am 18.09.2020 vom russischen Verteidigungsministerium zur Verfügung gestellten Bild aus einem undatierten Video nehmen russische und weißrussische Fallschirmjäger an einer Militärübung auf einem Feld, fünf Kilometer von der weißrussisch-polnischen Grenze entfernt, teil. Russland hat etwa 300 Fallschirmjäger zu gemeinsamen Übungen in der Nähe von Brest an der Grenze zu Polen nach Belarus geschickt. Vor Beginn des größten Militärmanövers in diesem Jahr in Russland haben Soldaten aus China, Pakistan, Belarus (Weißrussland) und anderen Ländern im Kaukasus Stellung bezogen. Die Übung «Kaukasus 2020» unter Leitung des russischen Generalstabs beginnt an diesem Montag. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau beteiligen sich rund 80 000 Menschen an dem bis 26. September angesetzten Manöver, darunter maximal 12 900 Soldaten. Foto: Uncredited/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

Россия анонсировала два совместных военных учения с Беларусью 07.03.2021

Тактические учения ВВС России и сил спецопераций ВС Беларуси состоятся уже в марте. Одно из учений пройдет в Минской области.
MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 24, 2016: Pictured in this file image dated May 1, 2016, is a Sukhoi Superjet 100 plane of Russia's Aeroflot Airline Company at Moscow's Sheremetyevo International Airport. The Russian Federal Air Transport Agency (Rosaviatsiya) has suspended operation of several Sukhoi Superjet 100 planes due to a possible defect. File image/Marina Lystseva/TASS |

Суперджету "Аэрофлота" пришлось прервать взлет в Ульяновске 19.05.2019

В лайнере SSJ 100, вылетавшем в Москву, вышла из строя гидросистема. Пассажиры отказались лететь на нем и пересели на Airbus A320.
Гречка – Твои руки LIVE | On Air (ПРЕМЬЕРА)

Певица Гречка отказалась выступать на "концерте для проголосовавших" 27.08.2018

Билеты на концерт в Ульяновске можно получить в обмен на участие в голосовании на выборах депутатов заксобрания 9 сентября. Исполнительница Гречка петь в итоге не будет.

Karikatur von Sergey Elkin. Thema: Heftige Diskussion in Russland über Parodie auf Satisfaction-Video Bildbeschreibung: Karikatur - eine Frau verdeckt die Augen einem kleinen Jungen, der auf einen Schneemann mit einer Fliege und einer Pilotenmütze schaut.

Флешмоб в поддержку ульяновских курсантов набирает обороты 22.01.2018

Пародия на клип "Satisfaction" ульяновских курсантов, шквал критики на них со стороны официальных лиц и поддержка в Сети не могли оставить равнодушным карикатуриста Сергея Елкина.
Dieses Video haben Studenten der Hochschule für Luftfahrt in Uljanowsk (Russland) gedreht und bei Youtube vor ca einer Woche publiziert. Es führte dazu, dass russisches Staatsfernsehen es zu einem Riesenskandal aufgeblasen hat. Den Studenten drohte zuerst Rausschmiss aus der Hochschule. Jetzt drohen ihnen sonstige Strafen wegen unmoralischen Benehmens, angebllichen Gay-Propaganda usw. Die Staatsanwaltschaft führte eine Prüfung wegen Anzeichen der Erotik im Video. Inzwischen ist im russischen Internet ein flashmob gestartet wurde, bei dem Studenten unterschiedlichen Hochschulen als Unterstützung ähnliche Videos drehen und publizieren. Die Jungs haben eine Parodie eins zu eins kopiert, die 2015 britische Kadetten zum Videoclip vo Benny Benassi Satisfaction gemacht haben (hier ist britische Version: https://www.youtube.com/watch?v=X_bQa2H1-Ck) https://www.youtube.com/watch?v=Dq7CfNFpMFg © youtube.com/

Комментарий: Танцующие курсанты против вооруженных школьников 20.01.2018

Проблемы никуда не исчезнут, если их обсуждение замещать надуманными морализаторскими скандалами. Подростковое насилие - в их числе, считает Александр Плющев.
Dieses Video haben Studenten der Hochschule für Luftfahrt in Uljanowsk (Russland) gedreht und bei Youtube vor ca einer Woche publiziert. Es führte dazu, dass russisches Staatsfernsehen es zu einem Riesenskandal aufgeblasen hat. Den Studenten drohte zuerst Rausschmiss aus der Hochschule. Jetzt drohen ihnen sonstige Strafen wegen unmoralischen Benehmens, angebllichen Gay-Propaganda usw. Die Staatsanwaltschaft führte eine Prüfung wegen Anzeichen der Erotik im Video. Inzwischen ist im russischen Internet ein flashmob gestartet wurde, bei dem Studenten unterschiedlichen Hochschulen als Unterstützung ähnliche Videos drehen und publizieren. Die Jungs haben eine Parodie eins zu eins kopiert, die 2015 britische Kadetten zum Videoclip vo Benny Benassi Satisfaction gemacht haben (hier ist britische Version: https://www.youtube.com/watch?v=X_bQa2H1-Ck) https://www.youtube.com/watch?v=Dq7CfNFpMFg © youtube.com/

В России устроили флешмоб в поддержку курсантов из Ульяновска 20.01.2018

За пародию на клип "Satisfaction" власти грозят наказанием курсантам ульяновского института. Молодые люди в других городах России и в Израиле разместили в сети ряд видео в поддержку ребят из Ульяновска.

20.11.2015 liberation d un otage chinois le 20 novembre 2015 lors de l attaque terroriste a l hotel radisson de Bamako NEWS : Prise d Otages a l Hotel Radisson au Mali - Bamako - 20/11/2015 harounatraore/panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Anschlag auf Hotel in Mali Liberation D UN Otage Chinois Le 20 novembre 2015 lors de l ATTAQUE terroriste a l Hotel Radisson de Bamako News Pinch D Otages a l Hotel Radisson Au Mali Bamako 20 11 2015 Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Stop on Hotel in Mali Copyright: Imago

При теракте в Мали были убиты шестеро россиян 21.11.2015

Гибель граждан РФ, работавших в транспортной авиакомпании "Волга-Днепр", подтвердили в российском МИД. Еще шестеро россиян были освобождены.
ARCHIV - Aufnajhme vom 23.06.2013 zeigt Terminal F des Moskauer Flughafens Scheremetjewo, auf dem der amerikanische Geheimdienstspezialist Edward Snowden am Vortag mit einer Aeroflot-Maschine aus China gelandet ist. Snowden sitzt nach seiner Flucht aus Hongkong weiter im Transitbereich des Moskauer Flughafens fest - ohne gültige Papiere. Appelle aus Washington, den 30-Jährigen auszuliefern, verhallen in Moskau bisher ungehört. Photo: ITAR-TASS/ Anton Novoderezhkin/dpa (zu dpa Nervenkrieg um Snowden - US-Informant sitzt ohne Pass in Moskau fest vom 25.06.2013)

В Шереметьево задержали чешскую делегацию 22.10.2015

Дипломатам из Чехии, летевшим в Ульяновск на открытие памятника чехословацким легионерам, в московском аэропорту без объяснения причин запретили продолжить путь.
ARCHIV - Das Flugzeugmodell einer Dash 8-Q-400 in Bemalung von Augsburg Airways (undatiertes Handout). Der kanadische Flugzeughersteller Bombardier hat am Mittwoch (12.09.2007) ein weltweites Startverbot für alle von ihm gebauten Propellerflugzeuge vom Typ Dash 8-Q-400 empfohlen. Das teilte die Fluggesellschaft SAS mit. Wenige Stunden zuvor war eine SAS- Maschine dieses Typs in der litauischen Hauptstadt Vilnius mit defektem Fahrwerk notgelandet. Alle 48 Passagiere und die vier Besatzungsmitglieder blieben unverletzt. SAS zog nach dem zweiten Unfall dieser Art innerhalb von vier Tagen alle eigenen 33 Dash 8-Q-400 aus dem Verkehr, bis die Ursachen für die Unglücke eindeutig geklärt sind. Foto: Bombardier (zu dpa 0102 vom 12.09.2007) +++(c) dpa - Bildfunk+++ pixel Schlagworte

"Ростех" из-за санкций заморозила совместный проект с Bombardier 09.09.2014

Решение о дальнейшей судьбе проекта строительства турбовинтовых самолетов в Ульяновске будет принято в 2015 году, заявил представитель канадского концерна.
Teilnehmer der XII Städtepartnerkonferenz in Uljanowsk, Russland am 08. Juni 2013 Eulalia Samedova, DW-Korrespondentin in Moskau

Города-побратимы Германии и России призывают говорить с народом 10.06.2013

Немецкие политики поделились своими рецептами общения с гражданами.
Bildbeschreibung: Bürgermeisterin von Uljanowsk Marina Bespalova und Vorsitzender Deutsch-Russisches Forum e.V Ernst-Jörg von Studnitz. Das Bild hat DW-Korrespondentin in Russland Evlalia Samedova in Uljanovsk am 09.06.2013 gemacht. Wir haben alle Rechte.

Недоверие к власти делает россиян аполитичными 09.06.2013

В чем причина такой отстраненности, выясняли участники XII Конференции городов-партнеров России и Германии и корреспондент DW.
Werbeplakat zur XII Städtepartnerkonferenz in Uljanowsk, Russland am 08. Juni 2013 Eulalia Samedova, DW-Korrespondentin in Moskau

Города-партнеры России и Германии обмениваются опытом 09.06.2013

В Ульяновске открылась XII Конференция городов-партнеров Германии и России. Ее участники надеются, что мероприятие позволит двум странам укрепить отношения и найти новые пути для дальнейшего сотрудничества.
Michael Harms, Delegierter der Deutschen Wirtschaft in der Russischen Föderation Die Bilder hat DW-Korrespondent in Russland Artjom Khan am 13.09.2012 im Moskau gemacht.

Германский бизнес расширил географию инвестиций в России 13.09.2012

Наиболее привлекательными регионам России для инвестиций немецких компаний стали в 2012 году Татарстан, Свердловская, Ульяновская, Новосибирская области, город Санкт-Петербург и Дальневосточный регион.
Left Front leader Sergei Udaltsov salutes those meeting him by the exit from the Nagatinsky Zaton internal affairs department after being released from the administrative arrest, 04.01.2012. Photo Andrey Stenin

Ульяновский суд смягчил наказание Удальцову 23.08.2012

Вместо исправительных работ активисту назначен штраф в 35 тысяч рублей.
Hangar auf dem Flughafen Uljanowsk-Vostotschny, Uljanowsk, Russland Foto: Galim Faskhutdinov Copyright: DW ***Hinweis: Da es sich um sensibles Bildmaterial handelt den Namen des Autors nicht publik machen!!!***

Россия открывает небо для транзита НАТО 01.08.2012

Аэропорт "Восточный" в Ульяновске будет использоваться для транзита невоенных грузов, отправляемых в Афганистан. Президент России указал, что России надо всячески помогать НАТО в Афганистане.
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