Ультраправые в правительстве: стресс-тест для эстонской демократии

На этой неделе в Эстонии начало работу новое правительство: впервые в правящую коалицию вошли ультраправые из Консервативной народной партии Эстонии (EKRE). Возглавил кабинет министров премьер Юри Ратас, чья Центристская партия на парламентских выборах 3 марта вообще-то уступила первое место Партии реформ. Но партия-победительница не смогла создать коалицию.

Ультраправые получат 5 министерств

Участие в правительстве ультраправых вызвало беспокойство наблюдателей. "Произошло ровно то, чего до выборов все исключали", - сказал в разговоре с DW проживающий в Эстонии немецкий политолог Флориан Хартлеб (Florian Hartleb).По итогам выборов EKRE стала третьей партией, набрав 17,8 процентов голосов. EKRE, согласно коалиционному договору, заняла пять постов в правительстве: портфель министра внутренних дел получил основатель партии Март Хельме, а его сын Мартин возглавил министерство финансов; партии также отошли ведомства по внешней торговле, экологии и сельскому хозяйству.

Март Хельме с лозунгом "Эстония - эстонцам"

Ранее представители EKRE неоднократно обращали на себя внимание резкими расистскими или ксенофобскими высказываниями. Это тот самый Мартин Хельме, который однажды заявил "If you're black, go back" ("Если ты черный, возвращайся к себе"), напомнил Флориан Хартлеб.

"Это гомофобная партия, которая также активно выступает против беженцев, хотя в Эстонии их практически нет, и ищет сближения с парамилитарными формированиями, например, Soldiers of Odin ("Солдаты Одина")", - указал немецкий политолог. В парламента теперь заседает и глава молодежной организации партии Руубен Каалеп - человек, которого Хартлеб называет "неонацистом".

Стремление к власти способствовало неожиданному альянсу

Пер Крумри, глава балтийского отделения Фонда имени Фридриха Эберта (Friedrich-Ebert-Stiftung), близкого к немецким социал-демократам, в разговоре с DW назвал EKRE "семейным предприятием", готовым "на все, что сулит больше власти или может помочь ее консолидировать". Правую идеологию партии Крумри призывает не переоценивать, считая ее, прежде всего, средством достижения политических целей.

В апреле в Эстонии прошли протесты против правительства, в которое входит EKRE

"По идее, ничего хорошего из такого союза (между центристами и ультраправыми. - Ред.) получиться не может, но воля к власти объединила их", - констатирует Флориан Хартлеб. И напомнает, что лидер центристов Юри Ратас не выполнил обещание не вступать в альянс с EKRE, предоставив двум партнерам по коалиции десять из 15 возможных постов - каждой партии по пять. Премьер хотел остаться у власти любой ценой, полагает Хартлеб: "Самые важные посты он раздал партнерам по коалиции, хотя его партия набрала больше голосов, чем они".

И хотя с точки зрения достигнутого на выборах результата больше всего от такого распределения портфелей выиграл третий член коалиции, консерваторы из партии Isamaa ("Отечество"), внимание общественности сосредоточено именно на ультраправых. Роль EKRE кажется настолько значимой, что премьера на местном телевидении с иронией спросили, "каково это - быть премьером в правительстве EKRE", рассказывает Пер Крумри.

Борьба за голоса русскоязычных в Эстонии

Главный вопрос, который задавали себе многие, как ультраправая партия, известная лозунгом "Эстония для эстонцев" и неоднократно замеченная в ксенофобских и расистских выпадах, сможет работать вместе с центристами, которых традиционно поддерживало русскоязычное меньшинство республики. Наблюдатели не исключают, что участие EKRE в правящей коалиции может привести к обострению межэтнических отношений между эстонцами и русскоязычным населением. Крумри в связи с этим добавляет, что хотя "в партии используют этническую карту, сама по себе политика EKRE не направлена против русскоязычных".

В целом, по наблюдению обоих политологов, межэтнические противоречия между титульным и русскоязычным населением в стране ослабевают, в то время как борьба за голоса русскоязычного меньшинства в Эстонии усиливается. Центристы перестали быть партией, обслуживающей интересы только русскоязычного населения, считает Крумри. "EKRE вызывает определенные симпатии и среди русскоязычных избирателей, так как символизирует протест против "государства" и "элит" и выступает сторонником авторитарной политики. Так что тут центристы и ERKE конкурируют за голоса русскоязычных избирателей", - поясняет Хартлеб.

Политический альянс между центристами и ультраправыми, по выражению Пера Крумри, кажется удивительным только на первый взгляд: "Мы на Западе привыкли смотреть на Эстонию как на образцового ученика, либеральную страну стартапов, но в стране много других нерешенных вопросов, которые стали актуальны". Среди них Крумри назвал такие темы, как социальная политика и противоречия между городом и деревней. И здесь, по его словам, между сторонниками Хельме и Ратаса как раз "мало противоречий".

"Игра с огнем"

Аналитики призывают следить за тем, как Эстония справится с вызовом, который представляет собой участие EKRE в правительственной коалиции, - например, для свободы прессы. В Эстонии много говорят об уходе с работы двух известных журналистов, прежде всего Ахто Лобьякаса, из общественной эстонской телевещательной корпорации ERR в связи с критикой в адрес EKRE.

Ранее Мартин Хельме требовал увольнения журналистов, которые продемонстрировали "предвзятость" по отношению к его партии. Лобьякас объяснил, что уволиться его не призывали, но фактически поставили перед выбором: "Или самоцензура, или уход". В ERR заверили, что Лобьякас ушел добровольно и что в корпорации по-прежнему придерживаются принципов свободы слова.

Вместе с тем Крумри выразил уверенность, что влияние ультраправых в Эстонии переоценивается, и призвал обратить внимание на то, что EKRE не удалось продавить в коалиционном договоре большинство из своих требований. Например, аннулировать признание однополых браков или ужесточить правила осуществления абортов: "Эта партия не так сильна, как ее представляют".

Нынешний состав правительства не соответствует образу Эстонии как цифрового либерального государства с развитой культурой стартапов, сетует Флориан Хартлеб. Участие ультраправых в правительстве он назвал "игрой с огнем", выразив надежду, что, "возможно, это разбудит страну". Пер Крумри с ним согласен: "Для эстонской демократии это будет стресс-тест".

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