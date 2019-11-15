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Ули Хёнес

Ули Хёнес - президент клуба "Бавария" (Мюнхен)

Ули Хёнес - одна из самых влиятельных фигур в немецком футболе.

Uli HOENESS (Höness,Praesident Bayern Muenchen), Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,Porträt. Pressekonferenz mit Uli HOENESS (Höness,Praesident Bayern Muenchen) FC Bayern Muenchen. Fussball 1. Bundesliga,Saison 2019/2020, am 30.08,2019 in der Allianz Arena. | Verwendung weltweit

Хёнеса на посту президента "Баварии" сменил экс-менеджер Adidas 15.11.2019

За почти 40 лет, которые Ули Хёнес руководил мюнхенской "Баварией", он превратил клуб в гранда немецкого и европейского футбола. Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.
ARCHIV - 12.05.2018, Bayern, München: Fußball: Bundesliga, Bayern München - VfB Stuttgart, 34. Spieltag in der Allianz Arena. Uli Hoeneß, Vereinspräsident vom FC Bayern, steht vor Spielbeginn am Spielfeldrand. (Zu dpa «Hoeneß schwärmt von Löw: «Gefällt mir schon sehr, wie er das macht» vom 04.06.2018) Foto: Matthias Balk/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Немецкие футбольные функционеры высоко оценили организацию ЧМ-2018 12.07.2018

Президент "Баварии" назвал организацию чемпионата мира по футболу превосходной. Ранее высокий уровень оценил легендарный футболист Маттеус, раскритикованный за встречу с Путиным.
25.11.2016 Fußball: Jahreshauptversammlung FC Bayern München, mit Präsidentenwahl am 25.11.2016 im Audi Dome in München (Bayern). Uli Hoeneß kommt in die Halle. Foto: Andreas Gebert/dpa | Verwendung weltweit

Президент "Баварии" призывает изменить отношение к России 31.12.2016

Германия перебарщивает с критикой России и относится к ней без должного уважения, считает президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнес. Он считает, что в Германии распространены "антироссийские настроения".

MUNICH, GERMANY - NOVEMBER 25: Uli Hoeness speaks at the FC Bayern Muenchen Annual General Assembly at Audi-Dome on November 25, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Marc Mueller/Bongarts/Getty Images)

Ули Хёнес вновь избран президентном мюнхенской "Баварии" 26.11.2016

На ежегодном собрании клуба за безальтернативную кандидатуру Хёнеса проголосовали более 97 процентов собравшихся. В феврале 2016 года Хёнес был освобожден из тюрьмы.
Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß spricht am 02.05.2014 in München (Bayern) während der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Sieben Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Hoeneß wird auf der Versammlung der neue Präsident gewählt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Комментарий: Хёнес снова поведет "Баварию" к футбольным вершинам 25.11.2016

После выхода из тюрьмы Ули Хёнес вновь должен занять пост президента мюнхенской "Баварии". Несмотря на тюремный срок, в Мюнхене его по-прежнему любят. Комментарий DW.
MUNICH, GERMANY - APRIL 29: Uli Hoeness, former president of FC Bayern Muenchen attends the opening of the exhibition 'Professional Football Player - Dream And Reality' at FCB Erlebniswelt on April 29, 2016 in Munich, Germany. (Photo by Lennart Preiss/Bongarts/Getty Images) Copyright: Getty Images/Bongarts/L. Preiss

Ули Хёнес намерен вновь стать президентом "Баварии" 08.08.2016

После выхода из тюрьмы Ули Хёнес вновь решил выставить свою кандидатуру на выборах президента мюнхенской "Баварии". Нынешний глава футбольного клуба Карл Хопфнер не будет соперничать со своим предшественником.
Former German Bundesliga football club Bayern Munich's President, now in charge of club's youth team Uli Hoeness (R) and Bayern Munich's CEO Karl-Heinz Rummenigge (L) arrive for the laying of the foundation stone for the new sports youth activity center of Bayern Munich in Munich, southern Germany, on October 16, 2015. AFP PHOTO / CHRISTOF STACHE (Photo credit should read Christof Stache/AFP/Getty Images) Copyright: Getty Images/AFP/C. Stache

Ули Хёнес может вновь возглавить "Баварию" 14.07.2016

Ранее осужденный за неуплату налогов Хёнес может занять и еще один руководящий пост - председателя наблюдательного совета. Годовое собрание "Баварии" состоится в ноябре.

DW Новости за 100 секунд (29.02.2016) 29.02.2016

Сирийская оппозиция обвинила Дамаск и Москву в нарушении режима перемирия. Ангела Меркель: ЕС должен решать миграционный кризис сообща. Леонардо ди Каприо впервые получил "Оскара".
23.11.2015 ARCHIV - Uli Hoeneß verfolgt am 23.11.2015 das Abschlusstraining des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München an der Säbener Straße in München (Bayern). Nach seiner vorzeitigen Haftentlassung in wenigen Tagen dürfte der 64-Jährige wieder gut lachen haben. Foto: Sven hoppe/dpa (zu dpa «Uli Hoeneß in wenigen Tagen ein freier Mann - Rückkehr zu den Bayern?» vom 26.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ Copyright: picture-alliance/dpa/S. Hoppe

Экс-президент "Баварии" вышел из заключения по УДО 29.02.2016

Ули Хёнес, приговоренный за неуплату 28,5 миллиона евро налогов к 3,5 года заключения, был досрочно освобожден после отбытия половины срока наказания.
ARCHIV - Der ehemalige Präsident des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München, Uli Hoeneß, lächelt am 16.10.2015 im Norden von München (Bayern) während der Grundsteinlegung für ein neues Sportzentrum mit Nachwuchsleistungszentrum. Foto: Andreas Gebert/dpa (zu dpa Uli Hoeneß stellt Antrag auf vorzeitige Haftentlassung vom 03.11.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++ +++ Copyright: picture-alliance/dpa/A. Gebert

Экс-президент "Баварии" выйдет из заключения по УДО в конце февраля 18.01.2016

Суд удовлетворил прошение бывшего президента "Баварии" об условно-досрочном освобождении. Ули Хёнес выйдет из заключения 29 февраля.
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Более 35 тысяч налоговых уклонистов в Германии вышли из тени 07.12.2014

Дополнительные поступления в региональные бюджеты составляют сотни миллионов евро. С 2015 года штрафы за сокрытие доходов существенно вырастут.
Logo of the Bank Vontobel Liechtenstein AG in Vaduz, Liechtenstein, on 26 February 2008 Vontobel Holding AG reported on 26 February it has not been contacted by German prosecutors in connection with alleged tax evasion through bank accounts in Liechtenstein. Shares in Vontobel fell on Tuesday after a german newspaper reported that a Liechtenstein unit of the Swiss private bank was involved in the tax evasion that is currently investigated through german authorities. EPA/ARNO BALZARINI +++(c) dpa - Bildfunk+++

Дело экс-президента "Баварии": в Польше арестован швейцарский банкир 23.10.2014

По информации СМИ, сотрудник банка Vontobel в 1990-е годы вел финансовые дела Ули Хёнеса и теперь обвиняется в содействии уклонению от уплаты налогов.
Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß am 02.05.2014 in München (Bayern) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Sieben Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Hoeneß wird auf der Versammlung der neue Präsident gewählt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Экс-президент "Баварии" начал отбывать срок 02.06.2014

Следующие три с половиной года Ули Хёнес проведет в исправительном учреждении баварского города Ландсберг-на-Лехе.
Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß am 02.05.2014 in München (Bayern) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Sieben Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Hoeneß wird auf der Versammlung der neue Präsident gewählt. Foto: Sven Hoppe/dpa

Ули Хёнес стал объектом шантажа 13.05.2014

От осужденного экс-президента "Баварии" требовали выкуп на шестизначную сумму. В противном случае угрожали тем, что у него будут проблемы в тюрьме.
Der ehemalige Präsident Uli Hoeneß am 02.05.2014 in München (Bayern) bei der außerordentlichen Mitgliederversammlung des Fußball-Bundesligisten FC Bayern München. Sieben Wochen nach dem Rücktritt von Präsident Hoeneß wird auf der Versammlung der neue Präsident gewählt. Foto: Sven Hoppe/dpa

СМИ: Ули Хёнес просит поменять ему тюрьму 12.05.2014

Экс-президент "Баварии" Хёнес полагает, что "День открытых дверей", который руководство тюрьмы организовывает для СМИ, может ущемить его право на неприкосновенность частной жизни.
ARCHIV - Der Präsident des FC Bayern, Uli Hoeness (l) unterhält sich am 26.07.2011 mit Finanzvorstand Karl Hopfner vor einem Spiel in der Münchner Allianz-Arena. Hopfner ist Mitglied des Aufsichtsrats der FC Bayern AG. Foto: Peter Kneffel/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++

Президентом мюнхенской ''Баварии'' избран Карл Хопфнер 02.05.2014

На пост президента футбольного клуба "Бавария" официально заступил 61-летний Карл Хопфнер. Это произошло после внеочередного собрания акционеров в Мюнхене.
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