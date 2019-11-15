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Ули Хёнес - президент клуба "Бавария" (Мюнхен)
Ули Хёнес - одна из самых влиятельных фигур в немецком футболе.
За почти 40 лет, которые Ули Хёнес руководил мюнхенской "Баварией", он превратил клуб в гранда немецкого и европейского футбола. Новым президентом клуба избран бывший топ-менеджер концерна Adidas Херберт Хайнер.
Президент "Баварии" назвал организацию чемпионата мира по футболу превосходной. Ранее высокий уровень оценил легендарный футболист Маттеус, раскритикованный за встречу с Путиным.
Германия перебарщивает с критикой России и относится к ней без должного уважения, считает президент мюнхенской "Баварии" Ули Хёнес. Он считает, что в Германии распространены "антироссийские настроения".
На ежегодном собрании клуба за безальтернативную кандидатуру Хёнеса проголосовали более 97 процентов собравшихся. В феврале 2016 года Хёнес был освобожден из тюрьмы.
После выхода из тюрьмы Ули Хёнес вновь должен занять пост президента мюнхенской "Баварии". Несмотря на тюремный срок, в Мюнхене его по-прежнему любят. Комментарий DW.
После выхода из тюрьмы Ули Хёнес вновь решил выставить свою кандидатуру на выборах президента мюнхенской "Баварии". Нынешний глава футбольного клуба Карл Хопфнер не будет соперничать со своим предшественником.
Ранее осужденный за неуплату налогов Хёнес может занять и еще один руководящий пост - председателя наблюдательного совета. Годовое собрание "Баварии" состоится в ноябре.
Сирийская оппозиция обвинила Дамаск и Москву в нарушении режима перемирия. Ангела Меркель: ЕС должен решать миграционный кризис сообща. Леонардо ди Каприо впервые получил "Оскара".
Ули Хёнес, приговоренный за неуплату 28,5 миллиона евро налогов к 3,5 года заключения, был досрочно освобожден после отбытия половины срока наказания.
Суд удовлетворил прошение бывшего президента "Баварии" об условно-досрочном освобождении. Ули Хёнес выйдет из заключения 29 февраля.
Дополнительные поступления в региональные бюджеты составляют сотни миллионов евро. С 2015 года штрафы за сокрытие доходов существенно вырастут.
По информации СМИ, сотрудник банка Vontobel в 1990-е годы вел финансовые дела Ули Хёнеса и теперь обвиняется в содействии уклонению от уплаты налогов.
Следующие три с половиной года Ули Хёнес проведет в исправительном учреждении баварского города Ландсберг-на-Лехе.
От осужденного экс-президента "Баварии" требовали выкуп на шестизначную сумму. В противном случае угрожали тем, что у него будут проблемы в тюрьме.
Экс-президент "Баварии" Хёнес полагает, что "День открытых дверей", который руководство тюрьмы организовывает для СМИ, может ущемить его право на неприкосновенность частной жизни.
На пост президента футбольного клуба "Бавария" официально заступил 61-летний Карл Хопфнер. Это произошло после внеочередного собрания акционеров в Мюнхене.
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