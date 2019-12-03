Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
"Укртранснафта" и "Транснефть" заключили новый договор на 10 лет. Новое соглашение будет действовать до 2030 года.
Российская "Транснефть" компенсировала украинской "Укртранснафте" часть ущерба, понесенного из-за приостановки транзита, которая была вызвана загрязнением нефти хлоридами.
Венгрия снова готова принимать нефть по трубопроводу "Дружба", и прием поставок этого сырья из России на станцию "Мозырь" в Беларуси возобновлен, сообщает "Укртранснафта".
"Укртранснафта" восстановит транзит по трубопроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны, сообщившей о технических проблемах.
Основной канал экспорта нефти из России в Польшу и Германию по-прежнему полностью парализован, при расчистке второстепенной южной ветки Украина-Венгрия достигнуты первые успехи.
Возобновление транзита нефти в Европу стало возможным после дополнительных исследований венгерской компании MOL, сообщила "Укртранснафта".
Игорь Коломойский покинул пост губернатора Днепропетровской области. По мнению экспертов, это стало и победой киевских властей, и их компромиссом с влиятельным олигархом.
Борьба за "Укрнафту" и "Укртранснафту" может стать началом большого передела сфер влияния между украинскими олигархами, считает Сергей Руденко. Комментарий специально для DW.
Выговор главе Днепропетровской облгосадминистрации объявлен за "поступок, который порочит его как госслужащего". Коломойский в некорректной форме раскритиковал журналиста радио "Свобода".
На Украине конфликт вокруг нефтяной компании может обернуться противостоянием между президентом Порошенко и влиятельным госчиновником Коломойским. DW выясняла, к чему это может привести.
После своего отстранения бывший глава "Укртранснафты" заявил о попытке отобрать ее прибыль. Министр энергетики полагает, что при прежнем руководителе было бы сложно проверить финансовую деятельности компании.
Украина хочет проложить транспортный коридор для доставки каспийской нефти в Европу по более короткому пути, в обход России. Независимые эксперты сомневаются в успехе этого предприятия.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact