Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

"Укртранснафта"

2469680 07/28/2014 The signboard on Ukrnafta building in Kiev. Evgeny Kotenko/RIA Novosti

Украина и РФ продлили на 10 лет договор о транзите нефти 03.12.2019

"Укртранснафта" и "Транснефть" заключили новый договор на 10 лет. Новое соглашение будет действовать до 2030 года.
A part of the receiving area of the Druzhba (Friendship) oil pipeline in the country's largest oil refinery in Szazhalombatta, 29 kms south of Budapest, Hungsouth of Budapest, Hungary, Tuesday, 09 January, 2007. Hungary has not received crude oil from Russia since Monday evening when delivery was halted due to a price dispute between Russia and Belarus. The Hungarian government decided to open the country's strategic oil reserves which contains enough crude oil for three months. EPA/ZSOLT SZIGETVARY +++(c) dpa - Report+++ |

"Укртранснафта" получила от России часть компенсации за "грязную" нефть 31.07.2019

Российская "Транснефть" компенсировала украинской "Укртранснафте" часть ущерба, понесенного из-за приостановки транзита, которая была вызвана загрязнением нефти хлоридами.
A part of the receiving area of the Druzhba (Friendship) oil pipeline in the country's largest oil refinery in Szazhalombatta, 29 kms south of Budapest, Hungsouth of Budapest, Hungary, Tuesday, 09 January, 2007. Hungary has not received crude oil from Russia since Monday evening when delivery was halted due to a price dispute between Russia and Belarus. The Hungarian government decided to open the country's strategic oil reserves which contains enough crude oil for three months. EPA/ZSOLT SZIGETVARY +++(c) dpa - Report+++ |

"Укртранснафта" возобновила транзит по нефтепроводу "Дружба" в ЕС 21.05.2019

Венгрия снова готова принимать нефть по трубопроводу "Дружба", и прием поставок этого сырья из России на станцию "Мозырь" в Беларуси возобновлен, сообщает "Укртранснафта".
SCHWEDT, GERMANY - JANUARY 09: A stop sign stands at an entrance gate to the PCK crude oil refinery January 9, 2007 near the Polish border in Schwedt, Germany. Crude oil from Russia has stopped flowing to the PCK refinery since 6:00 AM January 8 due to a row between Russia and Belarus over how much Belarus should pay for Russian oil. Initial reports claimed Belarus had turned off the flow of crude oil through the Druzhba pipeline as a means to negotiate a better price. German oil reserves are still substantial, though Chancellor Angela Merkel announced her country must not depend too much on one source for its energy needs. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

"Укртранснафта" приостановила транзит по нефтепроводу "Дружба" 20.05.2019

"Укртранснафта" восстановит транзит по трубопроводу "Дружба" после подтверждения готовности венгерской стороны, сообщившей о технических проблемах.
ARCHIV 2007 *** A worker stands on a platform at the first pump station on Belarus territory of the Druzhba pipeline, near the village of Bobovichi, about 330 km southeast of Minsk, Thursday, 11 January 2007. One of two German refineries hit by the suspension of Russian oil deliveries started receiving supplies again Thursday after Russian pipeline monopoly Transneft resumed pumping. A spokesman for the PCK refinery in Schwedt said crude oil from the Druzhba (friendship) pipeline through Belarus started reaching the processing facility on Thursday morning. EPA/ANDREI LIANKEVICH +++(c) dpa - Report+++ |

Грязная нефть "Дружбы": на западном направлении без перемен 13.05.2019

Основной канал экспорта нефти из России в Польшу и Германию по-прежнему полностью парализован, при расчистке второстепенной южной ветки Украина-Венгрия достигнуты первые успехи.
A part of the receiving area of the Druzhba (Friendship) oil pipeline in the country's largest oil refinery in Szazhalombatta, 29 kms south of Budapest, Hungsouth of Budapest, Hungary, Tuesday, 09 January, 2007. Hungary has not received crude oil from Russia since Monday evening when delivery was halted due to a price dispute between Russia and Belarus. The Hungarian government decided to open the country's strategic oil reserves which contains enough crude oil for three months. EPA/ZSOLT SZIGETVARY +++(c) dpa - Report+++ |

"Укртранснафта" сообщила о возобновлении транзита по нефтепроводу "Дружба" 11.05.2019

Возобновление транзита нефти в Европу стало возможным после дополнительных исследований венгерской компании MOL, сообщила "Укртранснафта".
epa04678082 Ukrainian President Petro Poroshenko (L) speaks with Igor Kolomoisky, the governor of Dnipropetrovsk region, at the Presidential Office in Kiev, Ukraine, 25 March 2015. President Poroshenko accepted the resignation of Dinpropetrovsk governor Igor Kolomoisky and replaced him with Valentyn Reznychenko, the Presidential Press Service reported. EPA/MIKHAIL PALINCHAK / POOL +++(c) dpa - Bildfunk+++

А олигарх против: как Коломойский конфликтует с украинскими властями 25.03.2015

Игорь Коломойский покинул пост губернатора Днепропетровской области. По мнению экспертов, это стало и победой киевских властей, и их компромиссом с влиятельным олигархом.
Governor Dneproperovsk region Igor Kolomoysky during a press conference in Kyiv, Ukraine, April 30, 2014. Igor Kolomoysky is one of the reachest Ukrainians, his fortune is more than 3 billion U.S. dollars. Kolomoysky has dual citizenship - Ukraine and Israel. However, he usually resides in Switzerland. Kolomoysky was appointed governor of the Dnepropetrovsk region in early March 2014. In this position he achieved complete peace in the region. Kolomoysky announced a monetary reward for each weapon and each armed pro-Russian terrorist. After payment office of the governor passes them to state power structures. The end of April a monetary compensation for the head of Kolomoysky was announced, the amount of sum is constantly increasing. Photo by Mykhaylo Markiv / DYVYS

Комментарий: Война миров - Коломойский против всех 23.03.2015

Борьба за "Укрнафту" и "Укртранснафту" может стать началом большого передела сфер влияния между украинскими олигархами, считает Сергей Руденко. Комментарий специально для DW.
Governor Dneproperovsk region Igor Kolomoysky during meeting of regional governors in Kiev, Ukraine, April 30, 2014. Igor Kolomoysky is one of the reachest Ukrainians, his fortune is more than 3 billion U.S. dollars. Kolomoysky has dual citizenship - Ukraine and Israel. However, he usually resides in Switzerland. Kolomoysky was appointed governor of the Dnepropetrovsk region in early March 2014. In this position he achieved complete peace in the region. Kolomoysky announced a monetary reward for each weapon and each armed pro-Russian terrorist. After payment office of the governor passes them to state power structures. The end of April a monetary compensation for the head of Kolomoysky was announced, the amount of sum is constantly increasing. Photo by Mykhaylo Markiv / DYVYS pixel

Президент Украины объявил выговор олигарху Коломойскому 21.03.2015

Выговор главе Днепропетровской облгосадминистрации объявлен за "поступок, который порочит его как госслужащего". Коломойский в некорректной форме раскритиковал журналиста радио "Свобода".
Governor Dneproperovsk region Igor Kolomoysky in his office in Dneproperovsk city, Eastern Ukraine, March 4, 2014. Igor Kolomoysky is one of the reachest Ukrainians, his fortune is more than 3 billion U.S. dollars. Kolomoysky has dual citizenship - Ukraine and Israel. However, he usually resides in Switzerland. Kolomoysky was appointed governor of the Dnepropetrovsk region in early March 2014. In this position he achieved complete peace in the region. Kolomoysky announced a monetary reward for each weapon and each armed pro-Russian terrorist. After payment office of the governor passes them to state power structures. The end of April a monetary compensation for the head of Kolomoysky was announced, the amount of sum is constantly increasing. Photo by Maksim Shvets / DYVYS

Битва олигархов, или Грозит ли Украине третий фронт 20.03.2015

На Украине конфликт вокруг нефтяной компании может обернуться противостоянием между президентом Порошенко и влиятельным госчиновником Коломойским. DW выясняла, к чему это может привести.
Bildunterschrift:A valve is seen in front of a pipeline at the Russian gas compressor station in Sudzha near the Russian-Ukrainian border on January 11, 2009. Europe's energy crisis deepened on January 12 as the failure to resolve a bitter dispute between Russia and Ukraine left hundreds of thousands enduring a second week of freezing conditions without heating gas. Russia defied the European Union by refusing to resume gas supplies transiting through Ukraine as huge swathes of Europe froze and EU energy ministers gathered in Brussels for emergency talks. AFP PHOTO/ SERGEI SUPINSKY (Photo credit should read SERGEI SUPINSKY/AFP/Getty Images)

Замминистра не смог объяснить, что происходит на "Укртранснафте" 20.03.2015

После своего отстранения бывший глава "Укртранснафты" заявил о попытке отобрать ее прибыль. Министр энергетики полагает, что при прежнем руководителе было бы сложно проверить финансовую деятельности компании.
epa03094408 An Ukrainian worker opens a valve at a city heating and electro-power station in Kiev, Ukraine, 06 February 2012. Ukraine is ready to send more gas to Europe if Russian energy company Gazprom is capable of providing it, Ukrainian Prime Minister Mykola Azarov said on 06 February. Andrei Kruglov, vice chairman of Gazprom's board of directors, on 04 February said the company was experiencing difficulty meeting increased demand from European importers, and that in some cases Russia would not be able to fill daily orders, the report said. Gazprom officials have said the spike in Russian domestic demand because of the severe winter was the main reason for the spot shortages downstream in Europe. EPA/VIKTOR SHEVCHENKO

Украина готова возобновить проект доставки нефти в Европу 19.10.2012

Украина хочет проложить транспортный коридор для доставки каспийской нефти в Европу по более короткому пути, в обход России. Независимые эксперты сомневаются в успехе этого предприятия.