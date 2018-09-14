 Украинцы хотят быть частью Евросоюза | Новости из Германии об Украине | DW | 14.09.2018

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Украина

Украинцы хотят быть частью Евросоюза

Данные социологов свидетельствуют, что если бы в Украине состоялся референдум по вопросу о вступлении в ЕС, "за" высказалось бы около 60 процентов.

Надпись на стене

Жители Украины активно поддерживают вступление страны в Европейский Союз и в НАТО. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного совместно Киевским международным центром социологии, Центром Разумкова и центром "Социс". Согласно результатам социологического исследования, обнародованного в пятницу, 14 сентября, в случае проведения в стране референдума по вопросу за присоединение Украины к Европейскому Союзу "за" проголосовали бы 58,1 процента респондентов, "против"  23,9 процента.

Контекст

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Идею вступления в Североатлантический альянс  поддержали бы 46,3 процента опрошенных, отклонить ее собираются 31,6 процента граждан Украины.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что закрепление в конституции курса на вступление в НАТО - еще один повод "помахать ручкой Москве". Ранее он внес в Раду законопроект об изменениях в конституцию, призванных закрепить курс Киева на вступление в Евросоюз и НАТО.

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  • пляж в Греции

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  • мужчина с макбуком на конференции

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    К родственникам или на конференцию?

    В случае посещения родственников или друзей следует иметь при себе приглашение и сведения о приглашающем - адрес и телефон. Если цель поездки - участие в деловой или научной конференции, то желательно иметь с собой приглашение на нее. А если речь об учебе, то может понадобиться подтверждение о зачислении в учебное заведение. Дорожная медстраховка не обязательна, но ее рекомендуется оформить.

  • девушка с кошельком

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

    Сколько денег нужно иметь при себе?

    Для доказательства платежеспособности при въезде могут попросить предъявить дорожные чеки, подтверждение бронирования жилья, наличную валюту и даже проверить лимит кредитной карты. Необходимая сумма зависит от продолжительности и выбора страны (стран) поездки и может сильно варьироваться: например, в Латвии это всего 14 евро в день на человека, а в соседней Эстонии - уже 94 евро в день.

  • заявление на получение Шенгенской визы

    Что нужно знать о безвизовом режиме ЕС для граждан Украины

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    Безусловно, гражданам Украины приходится брать с собой в путешествие немало документов, но зато им не нужно обращаться за визами в консульства, платить за них и ждать оформления.

    Автор: Илья Коваль


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