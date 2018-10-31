 Украину критикуют за ограничения свободы в интернете | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 01.11.2018

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Мир

Украину критикуют за ограничения свободы в интернете

Украина вошла в пятерку стран, где свободу в интернете за последние пять лет ограничивали больше всего. Россия попала в категорию стран с несвободным интернетом, сообщает Freedom House.

Веб-страница с информацией об ошибке

Украина вошла в пятерку стран, где свобода в интернет-пространстве за последние пять лет сократилась больше всего. Об этом говорится в ежегодном докладе американского исследовательского центра Freedom House, обнародованном в четверг, 1 ноября.

В числе главных причин создавшейся ситуации американские исследователи называют продолжающийся конфликт с пророссийским сепаратистами на востоке Украины и информационную войну Киева с Кремлем. В докладе отмечается, что именно это стало причиной блокировки в 2017 году нескольких популярных российских платформ, в том числе крупнейшей российской соцсети "ВКонтакте".

Частично свободный интернет

В докладе также приводятся случаи, когда украинским пользователям соцсетей угрожало тюремное заключение по статьям об экстремизме и сепаратизме, хотя их посты не содержали призывов к насилию. Ситуацию с интернет-свободой в Украине также ухудшили перебои связи на оккупированных территориях страны и нападения на журналистов и технические диверсии по обе стороны конфликта.

Freedom House, однако, отмечает, что Украина, даже после падения индекса свободы на 12 пунктов, остается в категории стран с "частично свободным" интернет-пространством. В пятерку стран, где свобода в интернете за последние пять лет ухудшилась больше всего, вошли также Камбоджа, Венесуэла, Египет и Турция.

Ситуация в России

Россию Freedom House классифицировал как страну с несвободным интернет-пространством. В докладе приводятся случаи блокировки социальных сетей с высоким уровнем шифрования, том числе популярного мессенджера Telegram из-за отказа предоставлять ключи шифрования к перепискам пользователей. Упоминаются также запреты на использование VPN.

Контекст

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В докладе отмечается, что принятые российскими властями меры привели к блокировке более 18 миллионов IP-адресов, в том числе международных компаний, систем образования и онлайн-бронирования и даже к сбоям банковских операций. Исследователи подчеркивают, что российские власти под предлогом борьбы с терроризмом и экстремизмом в интернете меняют законодательство, все больше ограничивая свободу слова в стране.

Лидером по нарушению свободы в интернет-пространстве остается Китай. В докладе Freedom House говорится, что эта страна стала основным поставщиком телекоммуникационной инфраструктуры в мире. Между тем разработанные Китаем технологии позволяют правительству в Пекине получать доступ к персональным данным людей, использующих эту инфраструктуру.

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