"Украинское объединение патриотов" (УКРОП)

Чья песенка слаще для НАТО? - "Заповедник", выпуск 37, сюжет 3

Порошенко, Саакашвили и Тимошенко танцуют и поют перед Трампом, Макроном и Меркель: "А я иду такая вся, типа, в Европу - в винегрет европейский добавлю укропу. Я в дорогу собралась сразу после майдана, мне дорогу показал дольче Обама!"