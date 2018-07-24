"Украинское объединение патриотов" (УКРОП)

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Порошенко, Саакашвили и Тимошенко танцуют и поют перед Трампом, Макроном и Меркель: "А я иду такая вся, типа, в Европу - в винегрет европейский добавлю укропу. Я в дорогу собралась сразу после майдана, мне дорогу показал дольче Обама!"
Это особо нежное на вкус рыбное блюдо готовится очень быстро. Изюминку яству придаст весенняя начинка.
Впервые о национализации банка днепропетровского олигарха Игоря Коломойского начали говорить после его конфликта с президентом Петром Порошенко. Эксперты рассказали DW о причинах.
Защита лидера партии УКРОП заявляет, что текст судебного постановления был написан заранее. Сам Корбан намерен подавать апелляцию на решение суда о его аресте.
Лидер партии УКРОП отказался от услуг своих адвокатов, которые "не могут воспринимать объективную реальность". Позже Корбану было отказано в отводе судьи, чего ранее требовала защита политика.
Судья Чаус принял отвод стороны защиты и поручил перераспределить дело. Заседание прерывалось вторжением "титушек", которые нанесли побои присутствующим.
Человек Коломойского или человек Ахметова? В мэры Днепропетровска баллотировались 30 кандидатов, но в итоге город выбирал из двух олигархов. Почему на юго-востоке Украины все еще не отделят политику от бизнеса?
Геннадию Корбану предписано сдать внутренний и заграничный паспорта. Кроме того,он будет обязан носить электронный браслет.
Митинги протеста и угроза раскола парламентской коалиции - таковы последствия задержания лидера УКРОПа Геннадия Корбана. Подробности в материале DW.
О задержании главы партии УКРОП Геннадия Корбана по новому эпизоду сообщила Генпрокуратура Украины. В ГПУ не уточнили, в чем конкретно подозревается задержанный.
По данным адвоката политика, Корбана отпустили из зала суда, а затем снова задержали без объяснения причин. Возле Верховной рады Украины митингуют сторонники УКРОПа.
Арест лидера партии УКРОП Геннадия Корбана может спровоцировать формирование широкого фронта против президента Украины, считает Сергей Руденко. Комментарий украинского журналиста специально для DW.
Генпрокуратура Украины сообщила, что предъявила задержанному Геннадию Кобану подозрения по нескольким статьям, в том числе в создании преступной организации. ГПУ будет требовать его ареста.
Экс-кандидат в мэры Киева Геннадий Корбан, задержанный СБУ Украины по подозрению в хищениях и похищениях, рассказал о деталях задержания и предъявляемых ему обвинениях.
Лидер партии УКРОП Геннадий Корбан задержан в Днепропетровске. Его подозревают в организации и руководстве ОПГ. Активисты "Автомайдана" в ответ провели у резиденции Порошенко акцию с требованием отставки генпрокурора.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact