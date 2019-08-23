 Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву | Новости из Германии о России | DW | 29.08.2019

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Россия

Украинского режиссера Олега Сенцова этапировали в Москву

Режиссер "доставлен в Москву в рамках процесса обмена" с украинской стороной, утверждает неназванный собеседник "Интерфакса".

Олег Сенцов

Олег Сенцов

Украинский режиссер Олег Сенцов, осужденный в РФ по обвинению в терроризме, этапирован в Москву и помещен в Бутырский следственный изолятор (СИЗО №2). Об этом в четверг, 29 августа, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на неназванный источник.

"Сенцов переправлен из колонии в Ямало-Ненецком автономном округе, где он отбывал наказание, в Москву - в Бутырку", - отметил собеседник агентства. По его версии, режиссер "доставлен в Москву в рамках проходящего процесса обмена" пленными между РФ и Украиной.

Контекст

Украинский режиссер Олег Сенцов, пять лет находящий в заключении в РФ, и в колонии пытается работать над новыми фильмами. Но ему запрещено смотреть работы коллег, сообщила его адвокат DW. (10.05.2019)

В Страсбурге прошла церемония вручения премии Сахарова. Ее лауреат за 2018 год украинец Олег Сенцов находится сейчас в колонии в России, но его слова все равно прозвучали в Европарламенте. (12.12.2018)

В свою очередь собеседник ТАСС сообщил, что Сенцова доставили из колонии №8 города Лабытнанги в Москву для обмена с украинской стороной.

Адвокат задержанного Дмитрий Динзе эту информацию пока не подтвердил.

"Спецэтап авиацией мог перевезти его в течение дня", - написал в своем канале в Telegram руководитель правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Одним из первых о возможном этапировании режиссера написал канал Baza.

"Предполагается, что его могут обменять на российского журналиста Кирилла Вышинского, освобожденного ранее судом в Киеве", - сообщил он.

Дело Олега Сенцова

Украинский режиссер Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам лишения свободы по обвинению в создании на территории аннексированного Россией полуострова Крым террористического сообщества. Еще одного фигуранта дела - Александра Кольченко - приговорили к 10 годам лишения свободы.

Освобождение Вышинского

Киевский апелляционный суд 28 августа постановил освободить главного редактора портала "РИА Новости - Украина" Кирилла Вышинского из-под стражи. Журналист обязан приходить в суд или к следователю по первому требованию. Репортеру позволили покинуть огражденный стеклом отсек в зале суда. Сотрудник агентства провел под стражей более 400 дней. В дальнейшем ему предстоит судебный процесс по обвинению в государственной измене.

Кирилл Вышинский был задержан Службой безопасности Украины (СБУ) в Киеве в мае 2018 года по обвинению в госизмене. Вышинский родился в Днепропетровске, в сентябре 2015 по указу президента России Владимира Путина он получил российское гражданство на основе ранее поданного заявления, сохранив и гражданство Украины.

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    Автор: Илья Коваль


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