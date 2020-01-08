 Украинский Boeing разбился в Иране из-за возгорания двигателя | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 08.01.2020

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Мир

Украинский Boeing разбился в Иране из-за возгорания двигателя

В результате крушения самолета близ Тегерана погибли 177 человек. Самолет направлялся из Тегерана в Киев. Большинство жертв - граждане Ирана.

Обломки украинского самолета

Обломки украинского самолета

Пассажирский самолет Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", разбившийся в среду, 8 января, неподалеку от столицы Ирана Тегерана, потерпел крушение из-за возгорания двигателя. Об этом сообщило информационное агентство IRNA со ссылкой на официального представителя Тегеранского международного аэропорта имени имама Хомейни.

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В свою очередь глава управления чрезвычайных ситуаций Ирана сообщил агентству РИА "Новости", что причина крушения самолета техническая, и "никакой другой причины нет". Он добавил, что большинство пассажиров потерпевшего крушение самолета были гражданами Ирана.

В авиакатастрофе украинского авиалайнера в Иране 176 погибших

Украинский Boeing 737-800, направлявшийся из Тегерана в Киев, разбился вскоре после вылета из иранской столицы. На борту находились более 177 человек - 168 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Лайнер перестал выходить на связь в 05.14 утра, через две минуты после взлета.

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о создании оперативной кризисной группы для выяснения причин авиакатастрофы. "Ужасная трагедия в Тегеране. Утром потерпел катастрофу самолет МАУ. Работа по установлению причин трагедии уже организована. На месте работает украинский консул. Создана оперативная кризисная группа", - написал Гончарук в Telegram-канале утром в 8 января. Он сообщил, что число граждан Украины, находившихся на борту, уточняется.

Между тем посольство России в Тегеране выясняет, находились ли на борту разбившегося самолета граждане РФ. Пока данных о присутствии россиян в самолете нет, отметили в российской дипмиссии.

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