 Украинский телеканал обвинили в госизмене из-за намерения провести телемост с РФ | Новости из Германии об Украине | DW | 08.07.2019

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Украина

Украинский телеканал обвинили в госизмене из-за намерения провести телемост с РФ

Генпрокурор Украины заявил, что NewsOne собирался провести телемост с находящимся под санкциями российским телеканалом.

Генпрокурор Украины Юрий Луценко

Юрий Луценко

Генеральная прокуратура в Киеве открыла уголовное производство в отношении украинского телеканала NewsOne, намеревавшегося провести телемост с находящимися под санкциями российскими коллегами. Руководство канала подозревают в "покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", заявил в понедельник, 8 июля, в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

Он сообщил, что причастные к плану проведения телемоста с находящимся под санкциями российским телеканалом "Россия 1" вызваны на допрос. Речь, в частности, идет о владельце канала и ведущих. Кроме того, "готовится представление в суд об аресте активов", указал далее Луценко.

Луценко созывает СНБО в связи с ситуацией вокруг NewsOne

В опубликованном спустя примерно час новом сообщении в Facebook Луценко отметил, что Служба безопасности Украины (СБУ) и Генпрокуратура получили информацию о владельцах NewsOne. "Одно и то же физическое лицо является руководителем кипрских юридических компаний - бенефициарных владельцев украинского телеканала NewsOne и российского ОАО "Промсвязьбанк", - написал он, добавив, что российский банк финансирует и обслуживает государственные оборонные заказы РФ.

По словам Луценко, в связи с данной информацией будет созван Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины. Он пригрозил телеканалу аннулированием лицензии и запретом пользования радиочастотным ресурсом Украины.

Зеленский раскритиковал телемост

Ранее в тот же день идею проведения телемоста между Москвой и Киевом резко раскритиковал президент Украины Владимир Зеленский. "Анонсированный телемост - это просто дешевый, но опасный пиар-ход перед выборами, цель которого - снова разделить нас", - подчеркнул он в обращении к гражданам Украины. По его словам, один лагерь политики призовут забыть об обидах между братскими народами, а второй - возмутиться и, "прикрываясь патриотизмом, зарабатывать баллы на выборы". После этого "начнут громить и жечь телеканал", что пойдет на руку российской пропаганде, уверен Зеленский.

Спустя короткое время после заявления Зеленского телеканал, который связывают с "кумом Путина" Виктором Медведчуком,  отказался от проведения телемоста с "Россией 1". "В связи с информационной кампанией против своих журналистов, угрозой нападения на канал и использованием его имени в предвыборной кампании ряда украинских партий, мы вынуждены прекратить подготовку телемарафона "Надо поговорить", - говорится в сообщении NewsOne.

Ранее же в NewsOne заявляли, что запланированный телемост с российским телеканалом, о котором объявил ведущий "Вестей недели" Дмитрий Киселев, станет "первым неполитическим телемостом между людьми из Украины и России". В этой связи украинский телеканал напомнил о телемостах между СССР и США в 80-е годы прошлого века, которые, по его словам, положили начало общению между советским и американским народами.

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    Автор: Анастасия Магазова, Данил Билык, Марина Барановская


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