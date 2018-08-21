Украинский список "политзаключенных Кремля": кто его составляет и что он дает

Украинский кинорежиссер Олег Сенцов уже 100 дней голодает в российской тюрьме, требуя от Владимира Путина освободить всех украинцев, которые незаконно находятся в тюрьмах РФ. Сенцов является самым известным украинским политзаключенным в России, однако, далеко не единственным. Всего в списке украинских "узников Кремля" около 70 человек. DW выясняла, по каким критериям составляется этот список.

Точной цифры политзаключенных нет

По данным государственного секретаря министерства иностранных дел (МИД) Украины Андрея Зайца, на территории России сейчас находятся под следствием или осуждены 2300 украинцев. В основном их задержали в РФ за перевозку наркотиков.

Но есть и другая категория осужденных в России украинцев. Киев называет этих людей "политическими заключенными Кремля". В списке преследуемых в России по политическим мотивам украинцев, около 70 фамилий.

"Большая часть этих людей - в оккупированном Крыму и более 20 человек непосредственно в России. Они осуждены в основном за экстремизм или терроризм. Точной цифры нет. Там все время обыски, задержания и российские власти не всегда сообщают об арестах украинцев, хотя по нормам международного права должны это делать", - сказала DW пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) Украины Марьяна Беца.

Как составляют список?

Точного определения и критериев, кто именно является политзаключенным, в Украине нет, поскольку отсутствует какое-либо законодательство, которое это регламентирует. Списки политических заключенных на основании международных документов составляют правозащитные организации, работающие в стране.

"Есть резолюция ПАСЕ о политзаключенных, которая определяет критерии, кто из осужденных относится к этой категории. Также есть несколько решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), который определяет, что является преследованием лиц по политическим мотивам, исходя из принципов конвенции по правам человека", - говорит юрист Украинского Хельсинкского союза по правам человека Дарья Свиридова.

В тюрьмах РФ находятся под следствием или осуждены 2300 украинцев

По ее словам, в список политзаключенных попадают граждане Украины, которые "в связи с вооруженным конфликтом с РФ, преследуются на территории России или оккупированных территориях именно за их проукраинские взгляды или открытую общественную правозащитную деятельность".

Кроме того, в списке оказались украинцы, которые не являются политически активными, но были задержаны российскими правоохранительными органами по сфабрикованным уголовным делам с целью создать из украинцев "идеологических врагов России". У этих людей под пытками "выбивают" показания о шпионаже или терроризме, говорит правозащитница. Кроме того, "политическими узниками Кремля" называют украинцев, которых в РФ преследуют по какому-то одному определенному признаку, в частности вероисповеданию или принадлежности к отдельным организациям - меджлису крымско-татарского народа, "Правому сектору", "Хизб ут-Тахриру" и другим.

Такие "кейсы" тщательно собирают правозащитные организации, в частности Крымская правозащитная группа, Украинский Хельсинкский союз по правам человека, Общественная организация "Восток SOS", Медийная инициатива за права человека, Amnesty International в Украине.

"Мы ищем информацию из открытых источников о задержанных в России, к нам непосредственно обращаются родственники. Мы собираем все факты задержания, пытки, содержания, затем их документируем, изучаем и передаем в международные судебные инстанции и государственные органы Украины: МИД, правоохранительные органы, Минюст, министерство оккупированных территорий, которые могут оказать помощь", - рассказала Дарья Свиридова.

Не хватает закона

Правозащитники отмечают, что их списки "политических заключенных" несколько отличаются от официальных списков госструктур Украины. "МИД против того, чтобы включать туда людей, по которым есть уголовные дела в Украине. Они считают, что это дискредитирует весь список. Мы же настаиваем, что там должны быть все, кого преследуют по политическим мотивам. Не столь важно есть ли против них уголовные дела дома или нет. Мы исходим из политических мотивов преследования", - сказала DW правозащитница, руководитель Медийной инициативы за права человека Мария Томак.

Европейский суд по правам человека в Страсбурге

На это в МИД отметили, что заключенных в России украинцев, в отношении которых возбуждены уголовные дела в Украине, единицы, и МИД перед тем, как включить их в список политических заключенных, тщательно проверяет их дела вместе с правоохранительными структурами и советуется с правозащитниками.

Все участники этого процесса признают, что им не хватает украинского законодательства, где четко были бы прописаны критерии, кто из задержанных и осужденных в России и аннексированном ею Крыму является политическими заключенными. Сейчас в Верховной раде зарегистрировано четыре законопроекта, касающихся этого вопроса, в том числе один из них разработан министерством временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. Однако ни один из документов, по мнению правозащитников, не является идеальным.

Кто является политзаключенным?

Поэтому они написали собственный законопроект с учетом практики международного гуманитарного права. В сентябре с помощью народных депутатов правозащитники собираются зарегистрировать законопроект в Верховной раде. "Мы прописали там исчерпывающий перечень критериев, кто именно может считаться преследуемым по политическим мотивам. Там учтена практика Европейского суда по правам человека, и мы делаем поправку на украинские реалии, в частности условия гибридной войны", - отмечает Мария Томак.

Она объясняет, что "политическими" будут признаны не только "узники совести", которые сидят в российских тюрьмах за свои убеждения, но и украинцы, которые оказались "в ненужном месте в ненужное время". Томак приводит пример Сергея Литвинова, сельского жителя Луганской области с ментальными проблемами развития, который просто проживал недалеко от границы с Россией.

По словам Марии Томак, в 2014 году Литвинова задержали российские правоохранители и обвинили в убийствах нескольких десятков мирных жителей "юго-востока Украины", которые он якобы совершил, находясь в составе добровольческого батальона "Днепр-1". Однако, когда защита доказала, что "жертв" Литвинова никогда не существовало, то Следственный Комитет РФ обвинения снял, но сразу после этого украинца обвинили в краже и приговорили к 8,6 годам заключения. До сих пор он находится в российской тюрьме.

С надеждой на освобождение

Пока статус "политического заключенного" не дает осужденным в России украинцам никаких привилегий. Но после принятия закона правозащитники обещают, что человек, находящийся в таком списке, сможет получить государственную компенсацию расходов на адвоката, защищающего его в России, и помощь семье. Родственники осужденных в России украинцев надеются, что попадание в список политзаключенных даст шанс на скорейшее освобождение их близких.

Недавно Украина подавала в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) новый межгосударственный иск о нарушении прав украинских политзаключенных, которых незаконно удерживает Россия. В иске подробно описаны "кейсы" 71 украинца, находящегося в российских тюрьмах.

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