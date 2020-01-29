Украинский кум Путина и его немецкие единомышленники

"Депутаты бундестага поддержали инициативу Виктора Медведчука развивать парламентское общение по мирному урегулированию в Донбассе", - сообщили в один голос украинские телеканалы, подконтрольные политику и бизнесмену Виктору Медведчуку, а также ряд государственных российских телеканалов и новостных агентств. Журналисты этих СМИ во вторник, 28 января, активно освещали визит депутата Верховной рады от "Оппозиционной платформы - За жизнь" (ОПЗЖ) в немецкую столицу и говорили, что идею межпарламентской платформы стран "нормандской четверки" поддержал в декабре президент России.

Владимир Путин обсуждал эту инициативу с Медведчуком в декабре в Санкт-Петербурге. Медведчука и Путина связывают многолетние дружеские отношения. Российский президент является крестным отцом дочери Медведчука, которого принято считать самым влиятельным пророссийским политиком в Украине. Лидер ОПЗЖ находится в санкционном списке США как политик, чья организация "угрожает миру, безопасности, стабильности, суверенитету и территориальной целостности Украины".

Не бундестаг, а только правые популисты

В отличие от США, в Европе Медведчук может передвигаться абсолютно свободно. Визит в Берлин был уже вторым в его "нормандском" турне. На прошлой неделе украинец посетил Париж, где встретился с представителями обеих палат парламента. В Берлине на встречу с украинским политиком были приглашены представители всех парламентских фракций.

Владимир Путин и Виктор Медведчук (фото из архива)

Однако, как выяснила DW, на встрече с пророссийским политиком присутствовали, очевидно, прежде всего, представители правопопулистской фракции "Альтернатива для Германии" (АдГ), известной своими пророссийскими позициями. Политики АдГ, в частности, активно выступают за снятие санкций в отношении России, многие из них считают аннексию Крыма Россией легитимной.

По информации DW, встреча с Виктором Медведчуком проходила в помещении фракции АдГ. От имени этой фракции и рассылались приглашения на встречу с Медведчуком, которого в АдГ представили как "украинского политика, адвоката и олигарха". В других фракциях подтвердили получение приглашения. В то же время в пресс-службе фракций "зеленых", свободных демократов, "левых" и правящей ХДС/ХСС констатировали, что от этих политических сил никто на встречу с Медведчуком не пошел. От фракции СДПГ послушать украинского политика пришли два депутата. В то же время, во фракции социал-демократов дали понять, что вопрос дальнейшего участия в инициативе будут рассматривать лишь в том случае, если ее поддержат, кроме партии Медведчука, также в украинской правящей партии "Слуга народа".

Противоречивый организатор

Собеседник DW в аппарате одной из фракций сообщил, что депутаты фракции не пошли на встречу из-за того, "что не ходят на мероприятия, организованные АдГ ". Кроме того, отметил собеседник, "депутат, от которого поступило приглашение - довольно специфическая личность". В других фракциях не прокомментировали причины, по которым проигнорировали встречу с Виктором Медведчуком.

Петр Быстронь

Приглашение на встречу, по информации DW, рассылал депутат от АдГ Петр Быстронь (Petr Bystron). Год назад вокруг этого политика разгорелся скандал из-за его участия в стрелковых учениях в Южной Африке, организованных парамилитарной организацией Suidlanders. Немецкие СМИ и опрошенные ими эксперты называют организацию расистской и праворадикальной. Членами Suidlanders могут быть исключительно белые. Быстронь, как выяснили журналисты, упражнялся в стрельбе во время своей рабочей командировки в Южную Африку. Сам политик называет Suidlanders "представителями гражданского общества".

До своего избрания в бундестаг Петр Быстронь находился под подозрением как человек правоэкстремистских взглядов. Некоторое время за ним наблюдало баварское ведомство по охране конституции. Сегодня Быстронь - главный внешнеполитический представитель АдГ.

Как и многие другие коллеги по фракции, он выступает за снятие европейских санкций с России. Выборы президента России 2018 года, на которых он был наблюдателем, Быстронь назвал "абсолютно нормальными". В Москве политика принимали на высоком уровне: с ним встречался, в частности, председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Как отреагировали на план Медведчука

Другим соорганизатором встречи с Виктором Медведчуком в Берлине был депутат от АдГ, выходец из Казахстана, Вальдемар Гердт (Waldemar Herdt). "План Медведчука простой, рациональный и понятный всем", - расхваливал в интервью российским СМИ после встречи инициативу кума Владимира Путина депутат от правых популистов.

В конце концов, предложения Медведчука представляют собой не что иное, как призывы реализовать минские соглашения. Гердт также относится к активным критикам санкций в отношении России, его охотно цитируют государственные российские СМИ. Он "с пониманием" относится к аннексии Крыма Россией и был одним из немногих немецких политиков, которые посещали полуостров после аннексии.

После встреч в Париже и Берлине Виктор Медведчук заявил о поездке в Москву. Вслед за общением с депутатами Госдумы, украинский политик анонсировал совместную встречу парламентариев четырех стран в Страсбурге. Цель Медведчука - "содействовать главам государств "нормандского формата" в достижении мира на востоке Украины". В Берлине помогать ему, прежде всего, будут только правые популисты.

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