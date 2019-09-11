Украинские эксперты: "Газпром" пытается давить на Киев перед переговорами по газу

Россия пытается навязать Украине выгодную для себя трактовку правил Европейского энергетического сообщества, но "Газпрому" придется подписать с Киевом новый контракт на транспортировку газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) - так в Киеве комментируют информацию, которую накануне трехсторонних газовых переговоров между Россией и Украиной, запланированных на 19 сентября, распространили российские СМИ.

Проверка реакции перед переговорами

В понедельник, 16 сентября, российское издание РБК, ссылаясь на "источник, близкий к трехсторонним газовым переговорам", сообщило, что Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Европу с 2020 года без заключения нового газового контракта с Киевом. Ведь существует возможность контрактирования "Газпромом" мощностей в украинской газотранспортной системе на краткосрочный и среднесрочный периоды. До этого, ссылаясь на собственные анонимные источники, сообщение о подобном варианте передало российское государственное информагентство ТАСС, в котором говорилось о том, что Украина, как член Европейского энергетического сообщества, обязалась имплементировать в свое законодательство европейские энергетические нормы и оператор украинской ГТС даже при отсутствии контракта будет обязан выставлять на аукцион свои транзитные мощности.

В украинском правительстве и НАК "Нафтогаз Украины" отказались комментировать предстоящие переговоры. Вместе с тем эксперты не исключают, что российская сторона пытается давить на Украину перед переговорами, чтобы ослабить ее переговорные позиции. "Действительно, украинская сторона настаивает на том, что при подписании нового контракта должны быть применены европейские правила. Но это не значит, что "Газпром" получит какие-то уникальные возможности по резервированию транзитных мощностей украинской ГТС", - говорит эксперт по энергетике Центра глобалистики "Стратегия ХХ" Михаил Гончар. По его словам, Россия пытается манипулировать этим в своих интересах. "Это российская трактовка европейского законодательства и попытка медиа-психологического давления на Украину", - считает Гончар.

Подобного мнения придерживается и руководитель аналитического центра DiXi Group Елена Павленко. "Это попытка протестировать реакцию украинцев и европейцев на выгодную России схему, чтобы знать их слабые стороны. Если это не пойдет, то "вбросят" еще какую-то идею", - уверена эксперт.

Правила для всех

О том, что "Газпром" пытается шантажировать Украину выполнением европейских директив, еще год назад предполагал председатель НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Кобалев. Тогда он отмечал, что после появления в Украине независимого оператора украинской ГТС российский газовый монополист попытается отказаться от подписания долгосрочного контракта и будет пробовать заказывать услугу по транспортировке на общих условиях, как это делают другие "шиперы" (заказчики услуги транспортировки газа).

Алексей Оржель

Действительно, Украина обязалась перед Европейским энергетическим сообществом создать независимого оператора своей ГТС, который будет заниматься эксплуатацией газотранспортной системы по европейским правилам. На днях министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель анонсировал проведение анбандлинга, то есть отделение газотранспортной системы Украины от "Нафтогаза" и создание независимого оператора ГТС. Украинскую модель анбандлинга уже презентовали в Брюсселе. Ожидается, что на переговоры 19 сентября поедет уже руководитель новой корпоративной компании, которая будет осуществлять управление отделенной газотранспортной системой. "Но это означает, что "Газпром" будет платить тот же тариф, что оплачивают все другие на общих условиях. Он может забронировать объем транзита газа, например, на 2020 год, или на полгода, или на месяц, воспользовавшись таким механизмом", - объяснял в эфире "5-го канала" глава НАК еще в ноябре 2018 года.

Контракт должен быть

Но и здесь не все так просто. По словам Елены Павленко, такая схема бронирования мощностей украинской ГТС на общих основаниях все равно предусматривает заключение контракта. "Полностью без контракта не получится. Он должен быть при любых условиях. И даже два: на бронирование мощностей и технологический, где согласовывают все детали по давлению, технические нюансы", - сказала DW руководитель аналитического центра DiXi Group.

Кроме этого, участвуя в аукционах по европейским правилам, "Газпром" должен соблюдать нормы прозрачности на рынке и показывать Украине всю информацию о транзите и торговле газом со своими европейскими партнерами. "А это значит, что Украина должна знать все показатели - сколько входит российского газа на ее восточной границе, сколько выходит на западной. "Газпром" закрывает любую информацию, как он торгует с другими европейскими странами", - отмечает Павленко. По ее словам, кроме этого, на аукционе, в соответствии с европейскими правилами, мощности украинской ГТС могут забронировать любые компании. Как известно, пропускная способность ГТС Украины на входе составляет 288 миллиардов кубометров газа, на выходе - 178,5 миллиардов кубометров, в том числе в страны Европы - 142,5 миллиарда кубометров, Молдавию - 3,5 миллиарда кубометров.

Пользоваться моментом

Эксперты отмечают, что именно из-за возможной конкуренции и необходимости открывать свои коммерческие данные, российскому газовому монополисту было бы выгоднее не участвовать в таких аукционах, а подписать долгосрочный газовый контракт с Украиной. Но делать это она будет на своих транзитных условиях. Министр энергетики Украины Алексей Оржель в комментарии DW недавно заявлял, что Россия, вероятно, будет отстаивать ныне действующий контракт. "Надеемся, что прогресс будет. Мы понимаем, что они ("Газпром" - ред.) хотят продлить контракт на тех условиях, которые есть, но не долгосрочный", - сказал Оржель.

По мнению эксперта по энергетическим рынкам компании Dragon Capital Дениса Саквы, краткосрочный контракт с "Газпромом" на транзит российского газа не выгоден Украине. "В тот момент, когда "Газпром" закончит строить "Северный поток-2", он сможет обходиться без украинской ГТС. Сейчас украинские переговорные позиции лучше, и этим надо пользоваться, особенно когда "Газпрому" ограничили доступ к газопроводу OPAL", - считает Саква.

В субботу, 14 сентября, выполняя решение Европейского суда общей юрисдикции, "Газпром" снизил прокачку газа по газопроводу OPAL, который является восточным отводом от "Северного потока" и проходит от балтийского побережья ФРГ в Чехию.

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