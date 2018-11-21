Украинские реформы со скрипом: 5 лет после Майдана

Михаил Жернаков, как и миллионы украинцев, хорошо помнит драматическую осень 2013 года. 21 ноября власти Украины отказались подписывать соглашение об ассоциации с ЕС, многолетние переговоры относительно которого уже были успешно завершены. Вместо европейской интеграции президент Виктор Янукович окончательно развернулся в сторону России, взяв у Кремля трехмиллиардный кредит. Когда неделей позже спецназовцы на Майдане в Киеве жестоко разогнали студенческий митинг за евроинтеграцию, Жернаков был среди сотен тысяч тех, кто вышел на улицу.

Для 28-летнего юриста это был весьма смелый шаг. Незадолго до этих событий Жернаков был назначен на должность судьи административного суда в Виннице. Фактически он вышел протестовать против системы, частью которой только что стал сам. "Мне повезло работать в одном из прогрессивных судов. Средний возраст судей у нас был 32 года. Тем не менее, являясь частью судебной системы, я видел, что она тотально коррумпирована и политически зависима", - рассказал в беседе с DW Михаил Жернаков.

Иллюзии, которые исчезают

Спустя считанные недели после побега президента Виктора Януковича и его окружения в феврале 2014 года в Россию, новое правительство Украины подписало соглашение об ассоциации с ЕС. Часть должностей в новом Кабмине получили реформаторы из бизнеса. Немало молодых специалистов с международным опытом увидели для себя шанс приобщиться к преобразованиям в стране. Среди них был и Жернаков. Продолжая работать в суде, он регулярно ездил в Киев, чтобы совместно с единомышленниками из общественного сектора и политики разрабатывать проекты изменений в системе правосудия. Главное, чего хотели активисты - дать судьям большую независимость.

Михаил Жернаков

Впрочем, Михаила Жернакова ожидало разочарование. В конце 2015 года, не увидев изменений в отношении власти к судьям, молодой винницкий судья подал в отставку. С тех пор он возглавляет общественную организацию Dejure, которая лоббирует реформы в системе правосудия. Сделать удалось немало. В частности, с учетом советов активистов и международных экспертов в Украине были созданы органы судейского самоуправления, которые должны обеспечивать независимость судей от политического влияния - Высшую квалификационную комиссию судей и Высший совет правосудия.

Однако, констатирует Жернаков, прогрессивные законы не изменили украинские реалии. "Судьи остаются под постоянным давлением, потому что власть полностью контролирует органы судейского самоуправления. Они используются для того, чтобы наказывать и преследовать независимых судей. Есть примеры, в частности, преследования судей, которые разоблачали случаи коррупции", - говорит руководитель Dejure.

Короткая весна реформ

Недолго длился реформаторский подъем и в других сферах. Показательной стала отставка весной 2016 года министра экономики Абромавичуса. Литовец, получивший от президента страны украинский паспорт для того, чтобы занять министерское кресло, ушел в отставку, протестуя против давления со стороны окружения Петра Порошенко. Речь шла, как заявлял Абромавичус, о желании одного из "серых кардиналов" президента влиять на назначение руководителей стратегических государственных предприятий.

Ангела Меркель на встрече с представителями неправительственных организаций в Киеве. 1 ноября 2018 года

Впрочем, несмотря на сопротивление, меньше чем за полтора года работы в правительстве министру-реформатору удалось достичь впечатляющих успехов. В ряде госкомпаний, таких как, например, энергетические гиганты "Нафтогаз" и "Укрнафта", были сформированы независимые органы корпоративного управления. Управлять этими предприятиями стали не доверенные лица олигархов или чиновников, а профессиональные и самостоятельные в принятии решений менеджеры. Из хронически убыточных кормушек для власти эти компании превратились в прибыльные предприятия, наполняющие госбюджет.

Именно успешные реформы государственных финансов, большинство которых пришлись на первые два года после побега Виктора Януковича в Россию, помогли спасти Украину от почти неизбежного дефолта. Ежегодно благодаря этим реформам удается сэкономить около 6 миллиардов долларов средств налогоплательщиков, подсчитали эксперты Института экономических исследований и политических консультаций. "Это деньги, которые раньше оседали в чьих-то карманах", - отметила в беседе с DW эксперт института Александра Бетлий. Значительная часть экономии при этом приходится на сферу государственных закупок. Электронная система тендеров Prozorro - один из символов успешных реформ в Украине.

Новое послемайданное поколение

Однако изменения в стране идут со всё большим скрипом, констатирует Дарья Каленюк из Центра противодействия коррупции. По ее словам, власти нередко лишь имитируют реформы, которые принимаются под давлением Международного валютного фонда (МВФ) и Европейского Союза. "Наши политические лидеры не раз пытались проводить реформы только для галочки. Нередко моментально вносятся какие-то мелкие изменения в законопроект, которые нивелируют его суть", - критикует активистка. Она видит роль общественных экспертов в том, чтобы выявлять такие манипуляции и предупреждать о них иностранных партнеров.

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер на встрече с экспертами коалиции "Реанимационный пакет реформ". Май 2018 года

Дарья Каленюк и Михаил Жернаков - представители нового, "послемайданного" поколения реформаторов. Активисты завоевали доверие международных партнеров: во время официальных визитов в Украину европейские президенты и премьеры нередко встречаются не только с политиками, но и с представителями гражданского общества. Неправительственные организации наладили тесное взаимодействие с западными донорами Украины в продвижении и мониторинге реформ, получают он них финансовую и экспертную поддержку.

После того как кредиты МВФ, Евросоюза и Всемирного банка стали жизненно важными для Украины, именно кредиторы являются главным двигателем неудобных для власти изменений. Деваться некуда: после аннексии Крыма и войны в Донбассе у нынешней власти уже нет альтернативы - получить деньги от России просто в обмен на лояльность, как это сделал в 2013 году Виктор Янукович, в нынешних реалиях невозможно.

Другая страна 5 лет спустя

Несмотря на все более сильное сопротивление реформам, Украина сегодня другая, чем пять лет назад. Наиболее символическим из преобразований было введение безвизового режима со странами ЕС. С 2017 года им воспользовались почти 1,5 миллиона украинцев. Именно визовая либерализация была наряду с западными кредитами стимулом для украинских властей к реформам. В частности, одним из требований в связи с отменой виз был запуск в Украине Национального антикоррупционного бюро (НАБУ).

Антикоррупционный суд - следующий шаг

За первые годы работы НАБУ расследовало десятки уголовных дел против чиновников, в том числе из окружения президента Порошенко. Однако до сих пор ни один из них не осужден. Дела годами лежат нерассмотренными у судей старой гвардии. Снова и снова общество будоражат противоречивые судейские решения по резонансным делам.

Именно поэтому уже несколько лет коалиция украинских неправительственных организаций требует создания антикоррупционного суда. "Президент два года блокировал соответствующий законопроект", - констатирует Михаил Жернаков. В 2019 году суд, наконец, заработает. Без давления доноров и неправительственных организаций и этой реформы не было бы, убежден бывший судья.

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