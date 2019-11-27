Украинские продукты питания в ФРГ: есть ли шанс у меда и грибов

Доля экспорта агропродовольственной продукции Украины на рынках стран Евросоюза достигла 33 процентов и продолжает расти. Германия является одним из шести наиболее крупных государств ЕС - лидеров по импорту украинской аграрной и пищевой продукции и наибольшим потенциальным рынком для украинских товаров, утверждают украинские и немецкие эксперты.

Какие украинские продукты питания уже есть в ФРГ

Украина экспортирует в Германию аграрную и пищевую продукцию на сумму свыше 600 миллионов долларов в год. С 2018 года даже наблюдается превышение экспорта украинского продовольствия в Германию над его импортом. Так, украинские аграрии и производители продовольственных товаров стремятся компенсировать убытки от российско-украинских торговых войн и последовательного курса Роскомнадзора на закрытие традиционных для Украины российских рынков.

Мясо птицы - одна из главных статей экспорта украинской аграрной продукции

Больше всего из Украины на немецкий рынок поставляют зерна и мяса птицы. Но после подписания соглашения об ассоциации с ЕС начал расти экспорт готовой пищевой продукции. По данным замдиректора Института аграрной экономики Ольги Ходаковской, экспорт растительного масла вырос в 10 раз, увеличиваются поставки в Германию украинского меда, консервированных овощей и фруктов, свою нишу на рынке нашло и украинское мороженое.

В то же время, как отметила Ходаковская, появляются новые виды продуктов, которые ранее вообще не экспортировались в Германию - малина, грибы, различные виды орехов. "У Украины значительный потенциал экспортировать в ФРГ черешню, дыни, арбузы, голубику, землянику, клюкву… И даже такие экзотические плоды, как киви, которые уже начали выращивать сельские хозяйства на западе Украины", - сказала Ходаковская.

Растущий спрос на органическую продукцию

В отличие от украинских аграриев, немецкие фермеры имеют значительные дотации от государства, а местный рынок полностью насыщен продовольствием. Казалось бы, что в таких условиях шансов для украинских производителей просто нет. Ольга Ходаковская в интервью DW признала, что немецкий продовольственный рынок "полузакрыт не только для украинских, но и для других производителей".

На выставке органической продукции в Киеве

Но при этом в Германии постоянно растет спрос на органическую продукцию. Поэтому украинские производители сейчас более успешно экспортируют аграрное сырье, чем готовую продукцию.

Главным барьером здесь стало стремление немецких партнеров организовать переработку, получение добавочной стоимости и новых рабочих мест в своей собственной стране. "В то же время, произведенные без консервантов украинские соки, джемы и желе уже пользуются популярностью в Германии. Поэтому украинцам следует искать в Германии свои ниши", - убеждена замдиректора Института аграрной экономики.

Рынок с большими возможностями

В отличие от таких европейских государств, как Франция, где еда является элементом национальной культуры, в Германии люди склонны больше денег тратить на путешествия, чем на еду. Поэтому в ФРГ удерживаются самые низкие цены на продовольствие в ЕС. Однако немецкий рынок остается наибольшим рынком Европы, сообщил представитель немецкой компании J.M. Wirtschaftsberatungsgesellschaft und Handels GmbH Томас Шиманн.

Он отметил, что украинские производители могут поставлять свои товары немецким розничным сетям и супермаркетам, но это будет непросто. По его словам, сейчас в Германии происходит постепенный процесс поглощения мелких торговцев крупными торговыми сетями, такими как Rewe, Aldi, Metro, Lidl и другими. Все они имеют свои внутренние правила и требования, которые надо знать украинцам, чтобы успешно начинать с ними бизнес.

Как продать немцам свой товар

Одни немецкие системы супермаркетов и дискаунтеров охотно возьмут продукцию для продажи, другие будут требовать доказать, что именно она будет быстро продаваться. Одни заключают долгосрочные контракты, другие их перезаключают каждые полгода.

Сами контракты отличаются от украинских аналогов тем, что в них очень обстоятельно прописаны взаимные обязательства и штрафные санкции за нарушение сроков снабжения и другие детали. Счета за поставки выставляются только в электронном виде и должны отвечать немецким стандартам.

Но есть и общие для всех требования, которых следует придерживаться украинским поставщикам на немецком рынке. В частности, это обязательно должна быть понятная этикетка на немецком языке, из которой покупатель может легко узнать, что именно он покупает. Продукция, которая поставляется в немецкие торговые сети, должна отвечать требованиям экологической безопасности и дальнейшей утилизации упаковки.

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