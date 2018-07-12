Украинская прокуратура закрыла дело против сына главы МВД

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины закрыла уголовное дело, возбужденное против сына министра внутренних дел страны Арсена Авакова - Александра и экс-замглавы МВД Сергея Чеботаря. Это было решение старшего из группы прокуроров, сказал глава САП Назар Холодницкий "Украинской правде" в четверг, 12 июля.

Авакова-младшего и Чеботаря подозревали в хищении денег при закупке рюкзаков для Национальной гвардии. "Дело о рюкзаках" датируется концом 2014-го - началом 2015 годов. Общая сумма предполагаемой растраты - более 14 млн гривен (более 550 тысяч долларов).

Третий фигурант дела - представитель фирмы-победителя тендера на поставку рюкзаков Владимир Литвин остается в статусе подозреваемого. Ему вменяют в вину присвоение имущества и подделку документов.

НАБУ назвало решение прокурора"непонятным"

После закрытия дела против Авакова и Чеботаря стало известно, что Литвин хочет взять всю вину на себя. Об этом говорится в заявлении Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). Решение прокуратуры закрыть дело Авакова и Чеботаря в НАБУ назвали "непонятным и непоследовательным".

В ведомстве напомнили, что в апреле этого года они вместе с САП решили, что все доказательства по делу собраны, и дали ознакомиться с делом стороне защиты.

Национальное антикоррупционное бюро позднее подготовило обвинительный акт против всех трех фигурантов, но в июле в деле появилась отметка прокурора о возобновлении досудебного расследования.

Александр Аваков пожаловался в ЕСПЧ

Адвокаты Александра Авакова называют дело против него "политическим фарсом". "НАБУ провело колоссальную работу. Они собрали очень много материалов, но их энергия была направлена ​​не в то русло", - сказал защитник Авакова Андрей Федур. Александр Аваков уже пожаловался в Европейский суд по правам человека на незаконное задержание, добавил Федур.

Аваков, Чеботарь и Литвин были задержаны 31 октября 2017 года. На следующий день суд в Киеве освободил Авакова и Чеботаря под личное обязательство, Литвина - через день.

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