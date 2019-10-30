 Украина сообщила о завершении разведения сил в Золотом | Новости из Германии об Украине | DW | 02.11.2019

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Украина

Украина сообщила о завершении разведения сил в Золотом

По словам украинской стороны, мониторинговая миссия ОБСЕ выполнила верификацию отвода сил.

Золотое

Золотое

Этап разведения сил украинских военных и сепаратистов самопровозглашенной "Луганской народной республики" ("ЛНР") на участке №2 в районе населенного пункта Золотое-4 завершен. Об этом в пятницу, 1 ноября, сообщили на странице Операции объединенных сил (ООС) Украины в Донбассе в Facebook.

Представители Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (СММ ОБСЕ) "выполнили верификацию" проделанной работы, в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), указали в ООС. "В течение текущих суток потерь среди личного состава ООС в результате обстрелов не зафиксировано", - отмечается в заявлении.

Начальник пресс-центра ООС Андрей Агеев также отметил, что в течение следующих 30 дней будут демонтированы оборонительные сооружения на позициях украинских военных и сепаратистов.

Факт окончания разведения подтвердили и в Совместном центре по контролю и координации за режимом прекращения огня, отметив, что оно выполнено "в соответствии с планом-графиком, согласованном в Минске". Процесс отвода сил был запущен в Золотом 29 октября. В Петровском он стартует 4 ноября.

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Между тем глава МИД Украины Вадим Пристайко 1 ноября высказал мнение, что  встреча в "нормандском формате" (между Украиной, РФ, Германией и Францией) может состояться до конца месяца.

По его словам, Украина уже соблюла целый ряд договоренностей, в частности, одобрила "формулу Штайнмайера" и приняла участие в разведении сил в Станице Луганской и поселке Золотое.

Днем ранее, 31 октября, Пристайко в интервью украинскому телеканалу ТСН заявил, что последним условием, которое Киев должен выполнить до встречи в "нормандском формате", является разведение сил в Петровском.

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    Дорога на "ту сторону"

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    Автор: Николай Бердник


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