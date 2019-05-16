 Украина расширила экономические санкции против России | Новости из Германии об Украине | DW | 15.05.2019

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Украина

Украина расширила экономические санкции против России

Премьер-министр Украины Гройсман заявил о зеркальных штрафных мерах в отношении РФ. Запрет расширен на цемент, фанеру, сельхозпродукцию и удобрения.

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман

Украина расширила список российских товаров, запрещенных к ввозу в страну. Согласно решению кабинета министров, принятому в среду, 15 мая, в перечень попали различные виды цемента и материалы из слоеной древесины, а также промышленные изделия, минеральные удобрения, сельхозпродукция, транспортные средства.

"Эти ограничения будут способствовать сокращению оттока капитала из нашей страны в пользу страны-агрессора, наращиванию загрузки отечественных мощностей, поддержке действующих и созданию новых рабочих мест", - заявил вице-премьер, министр экономического развития и торговли Степан Кубив, представляя проект постановления. Перед заседанием глава правительства Владимир Гройсман заявил о "введении зеркальных экономических санкций в отношении России".

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Кроме того, правительство Украины ввело с 1 августа 2019 года специальные пошлины на товары из России, их будут взимать независимо от других пошлин. Уплаченные суммы будут направлены в специальный фонд госбюджета, который профинансирует меры по импортозамещению, сказал Кубив.

Взаимные санкции

Правительство России 18 апреля запретило экспорт в Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также расширило запрет на ввоз некоторых украинских товаров: продукции машиностроения, легкой промышленности, металлообработки. Это решение было принято в рамках контрсанкций, введенных в ответ на ограничительные меры Киева в отношении России от 10 апреля.

Киев 10 апреля расширил торговые ограничения в отношении России. Список запрещенных к ввозу товаров был дополнен банками для консервирования, стеклянными бутылками и емкостями для напитков и продуктов. Кроме того, теперь в Украину запрещено ввозить формалин, карбамидно-формальдегидный концентрат и смолы, пружины для тележек, грузовые вагоны, электроаппаратуру для коммутации, которая применяется в железнодорожной автоматике.

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    Автор: Ирина Филатова


 

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