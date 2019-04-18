 Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.06.2019

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Украина

Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру

Претензии "Приватбанка" и Национального банка Украины к олигарху Коломойскому в судах иностранной юрисдикции превышают три миллиарда долларов США. Обзор юридических баталий - в материале DW.

Игорь Коломойский (фото из архива)

Игорь Коломойский (фото из архива)

Национализированный в конце 2016 года "Приватбанк" - один из крупнейших банков Украины - обвиняет своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в организации "дерзких мошеннических схем" и отмывании денег в США. На днях стало известно, что компенсировать нанесенный ущерб банк пытается через американский суд. Это судебное разбирательство  - очередной этап в международной "юридической войне", которую ведут с олигархом "Приватбанк" и Национальный банк Украины (НБУ), чтобы вернуть деньги, которые, вероятно, были незаконно выведены из банка за границу.

Иск в США: более 600 млн долларов

В иске, поданном 21 мая в Канцелярский суд американского штата Делавэр, "Приватбанк" заявляет, что "схема" предусматривала вывод на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов. По данным банка, со счетов многочисленных подконтрольных его экс-владельцам кипрских компаний деньги попадали, в частности, в США, где покупались деловая недвижимость и промышленные предприятия. В Кливленде, штат Огайо, Коломойский и Боголюбов даже стали крупнейшими владельцами офисной недвижимости, отмечается в иске. Кроме того, по этим данным, бывшие владельцы "Приватбанка" приобрели ряд ферросплавных заводов и мощностей по производству стали в различных регионах США.

Юристы "Приватбанка" заявляют, что Коломойский и Боголюбов создали за официальным фасадом "теневой банк", который предоставлял не подкрепленные имущественными гарантиями займы компаниям, подконтрольным владельцам банка. Затем, как следует из иска, деньги перечислялись на счета компаний в американском штате Делавэр. Этот штат гарантирует инвесторам повышенную анонимность и низкие налоги.

На протяжении многих лет Игорь Коломойский проживал в городке на берегу Женевского озера и имел офис в Женеве

На протяжении многих лет Игорь Коломойский проживал в городке на берегу Женевского озера и имел офис в Женеве

Общий объем ущерба, причиненного "Приватбанку" через эту схему отмывания средств, заявляют его юристы, составлял не менее 622,8 миллиона долларов. В суде штата Делавэр банк требует компенсировать эти убытки и связанные с иском юридические расходы, конфисковав приобретенное имущество и средства или присудив эквивалентную компенсацию, включая проценты.

Иск в Швейцарии: 250 млн долларов

В декабре 2018 года НБУ подал иск в Суд первой инстанции республики и кантона Женева против Игоря Коломойского на сумму более 6,6 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов США). Иск, как отмечено в пресс-релизе НБУ, подан по месту жительства Коломойского, чтобы взыскать с него задолженность как с финансового поручителя перед НБУ по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о выделении кредитов на рефинансирование банка.

Согласно многочисленным сообщениям швейцарских СМИ, Игорь Коломойский много лет проживал в городке Анти-сюр-Леман на берегу Женевского озера. Кроме того, в Женеве у миллиардера есть офис, адрес которого указан в ряде документов, в частности, в базе данных лоббистов США. Впрочем, в прошлом году Игорь Коломойский переехал в Израиль, гражданином которого он является. Всего у олигарха, по его собственному признанию, есть три паспорта - украинский, израильский и кипрский. СМИ предполагают, что переезд Коломойского может быть связан, в частности, с тем, чтобы поставить под вопрос юрисдикцию швейцарского суда.

В 2016 году государству пришлось докапитализировать Приватбанк за счет налогоплательщиков

В 2016 году государству пришлось докапитализировать "Приватбанк" за счет налогоплательщиков

Иск в Великобритании: 2,6 млрд долларов США

В декабре 2017 года Высокий суд Лондона распорядился заморозить по всему миру активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,6 миллиарда долларов США у каждого. Именно за такую сумму национализированный "Приватбанк" судится в Великобритании с бывшими владельцами. Сумма требований состоит из 1,9 миллиарда долларов заявленных убытков и начисленных процентов. Юристы "Приватбанка" обвиняют экс-акционеров в незаконном выводе средств через ряд компаний в Великобритании и на Британских Виргинских островах. Именно этим обосновывается юрисдикция суда в Лондоне. Юристы Коломойского и Боголюбова заявляют, что львиная доля средств, одолженных "Приватбанком" указанным компаниям, были возвращены. При этом защита олигархов признает, что не было возвращено 559 миллионов долларов. Однако только 248 миллионов из этих средств осели на счетах британских и "островных" компаний.

Контекст

Украинский олигарх Коломойский выиграл иск о незаконности национализации принадлежавшего ему "Приватбанка". Эксперты не исключают серьезных последствий этого как для экономики, так и для политики Украины. (18.04.2019)

Впервые о национализации банка днепропетровского олигарха Игоря Коломойского начали говорить после его конфликта с президентом Петром Порошенко. Эксперты рассказали DW о причинах. (19.12.2016)

Украинский олигарх Коломойский порекомендовал президенту Зеленскому не платить по долгам МВФ и брать пример с Аргентины и Греции. DW выяснила, почему этот совет - не самый удачный. (27.05.2019)

Высокий суд Лондона заморозил счета экс-владельцев украинского Приватбанка. Согласно заявлению банка, Коломойский и Боголюбов вывели со счетов почти 2 млрд долларов. (21.12.2017)

Как отметили британские юристы в иске от имени "Приватбанка", 1,9 миллиарда долларов были получены фирмами в Великобритании и на Британских Виргинских островах в виде предоплаты за товары, которые должны были поставить одни подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании другим компаниям этих бизнесменов. Впрочем, утверждает истец, соглашения были фиктивными и никакие товары по ним никогда не поставлялись: все это была преступная схема выведения средств из "Приватбанка".

В декабре 2018 года суд в Лондоне признал, что претензии к Коломойскому и Боголюбову не подпадают под британскую юрисдикцию, и постановил разморозить счета ответчиков. При этом суд не исключил, что претензии к британским компаниям и компаниям на Британских Виргинских островах могут быть обоснованными, однако отказался рассматривать их по существу, пока не завершены параллельные судебные процессы в Украине. "Приватбанк" подал апелляцию. Решение по апелляционной жалобе ожидается в конце июля.

Иск в Украине: 5,5 млрд долларов

В конце 2016 года, когда "Приватбанк" был национализирован, НБУ был вынужден докапитализировать его на сумму, эквивалентную 5,5 миллиардам долларов. С тех пор национализированный банк и банковский регулятор подали в украинские суды сотни исков, чтобы компенсировать эти расходы, а также вернуть невозвращенные бывшими собственниками банка кредиты на рефинансирование.

В частности, чтобы добиться выполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств, НБУ в июне 2018 года подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По состоянию на конец прошлого года, хозяйственные суды уже приняли несколько десятков решений в пользу НБУ о взыскании средств на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Впрочем, нередко истцы проигрывают в украинских судах даже в тех делах, где существуют подписанные лично Коломойским или его компаниями обязательства. Так, олигарху удалось через суд постфактум разорвать ряд договоров поручительства по кредитам НБУ. Кроме того, бывшие владельцы добились признания национализации "Приватбанка" незаконной судом первой инстанции.

______________

Подписывайтесь на наши каналы о России, Германии и Европе в Twitter | Facebook | Youtube | Telegram | WhatsApp

Смотрите также: 

  • Sporthotel в Земмеринге

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Sporthotel в Земмеринге

    Sporthotel в курортном городке Земмеринг с 2013 года принадлежит украинским инвесторам из Panhans Holding Group GmbH. Эта группа владеет в Земмеринге всего четырьмя отелями.

  • Ringhotel в Земмеринге

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Проблемная инвестиция Ringhotel

    До сих пор инвестиции украинцев в Земмеринге были провальными, принеся за пять лет многомиллионные убытки. Ringhotel, так же как и санаторий, который также выкупили инвесторы из Украины, некоторое время назад закрылся как нерентабельный.

  • Гранд отель Панханс

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    "Гранд-отель Панханс"

    Grand Hotel Panhans - самый большой из четырех отелей, которые приобрели украинцы в Земмеринге. В связи с его покупкой в 2012 году ведется следствие по подозрению в отмывании денег. Украинские инвестиции связаны с владельцами горнолыжного курорта Буковель.

  • Отель Prinz Eugen

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Отель Prinz Eugen

    Инвестируют в отельный бизнес и другие украинцы. Prinz Eugen - один из двух отелей в Вене, которые принадлежат группе выходцев из Донецка. Совладелицей отеля является Светлана Емельянова - бывшая жена судьи Высшего хозяйственного суда Украины Артура Емельянова. За отель украинцы заплатили 4,5 миллиона евро. На момент ег.о покупки в 2012 году супруги еще были в браке.

  • Отель Kavalier

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Отель Kavalier

    Еще 4,5 млн Светлана Емельянова и партнеры потратили на покупку отеля Kavalier - тоже в декабре 2012 года. В 2015 году Лихтенштейн заморозил 13 млн швейцарских франков на счетах Емельяновой по подозрению в отмывании денег. Лихтенштейнцы допускали, что деньги связаны с незаконной деятельностью судьи Емельянова. Впрочем, украинская прокуратура не предоставила доказательств и счета разморозили.

  • Вилла, которую семья Клюевых снимает в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Имение Клюевых

    Бывший депутат от Партии регионов Сергей Клюев с семьей владеет жильем в городке Тульбингеркогель недалеко от Вены. Формально Клюевы снимают эту виллу площадью в 558 кв. метров у компании GBM Handels- und Vertretungs GmbH, которая входила в группу компаний Клюевых SLAV.

  • Дом в венском жилом комплексе, купленный депутатом от Партии регионов Алексеем Азаровым

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Квартирный вопрос: Азаров покупает квариру Клюева

    В 2010 году подконтрольная Клюеву компания GBM продала за 650 тысяч евро дом в этом венском жилом комплексе другому депутату от Партии регионов - Алексею Азарову.

  • Вилла в районе Дёблинг, оформленная на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Вилла Азарова-младшего

    Как и другая недвижимость Алексея Азарова, эта вилла в уютном районе Дёблинг оформлена на компанию L.A.D.A. Holding Anstalt из Лихтенштейна. Азаров заплатил за дом 2,1 миллиона евро. В 2016 году, по сообщениям австрийской прессы, вилла продавалась за 5 миллионов евро. Впрочем, согласно документам, до сих пор не продана.

  • Бывший земельный участок Азарова-младшего

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Бывший участок Азарова

    К вилле Азарова-младшего на Штрельгассе в Вене примыкает участок в 12 соток на улице Цукеркандльгассе, который также ему принадлежал. Ранее здесь было старинное имение. В 2015 году, как только с сына экс-премьера Украины сняли санкции ЕС, он продал его. Новые владельцы снесли дом и строят здесь комплекс на 12 квартир. Еще несуществующее жилье уже частично продано, квартиры стоят до 1,4 млн евро.

  • Земельный участок под Веной

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Лакомые куски для риэлторов

    В престижных, тихих и зеленых районах Вены земельные участки - лакомые куски для торговцев недвижимостью. На этом месте до недавнего времени стоял старинный дом, находившийся во вполне пристойном состоянии. Его выкупила фирма, которая специализируется на продаже венских квартир богачам из Восточной Европы, и... снесла. Очевидно, в скором времени здесь появится многоквартирный дом.

  • Доме на Вурцингергассе в Вене

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    "Газовая" недвижимость Азарова-Курченко

    Три квартиры в этом доме на Вурцингергассе также принадлежали Азаровым. В 2015 году недвижимость оформили на фирму Geolog Gas- and Oil Trading, в управлении которой с 2016 года находится сеть газовых заправок в Германии. Ранее они принадлежали Алексею Азарову и "младоолигарху" времен Януковича Сергею Курченко. Сегодня владелец заправок и недвижимости - партнер Курченко Константин Пивоваров.

  • Здание в самом центре Вены, долгое время принадлежавшее Дмитрию Фирташу

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Сделка на 20 миллионов евро

    Это здание в самом центре Вены долгое время принадлежало миллиардеру Дмитрию Фирташу. Несколько лет назад он продал эту недвижимость за 20,5 миллиона евро. После ремонта почти все квартиры в доме раскупили зажиточные украинцы и россияне. Одна из последних свободных квартир площадью 250 кв. метров стоит 3,5 миллиона евро.

  • Вилла в венском районе Хитцинг

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Жилье Дмитрия Фирташа

    Сам Фирташ, по данным австрийских СМИ, живет на этой вилле в 1300 квадратов в районе Хитцинг, недалеко от императорского дворца и парка Шёнбрунн. Владелец виллы подтвердил: ее арендует супруга олигарха Лада Фирташ. В 2009 году инвестор купил дом за 4,5 миллиона евро у Рахата Алиева, экс-зятя президента Казахстана. Несколько лет назад роскошно оборудованная вилла продавалась за 25 миллионов евро.

  • Здании в промзоне на окраине Вены

    Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

    Неприметные фирмы, анонимная недвижимость

    Украинцы владеют сотнями фирм в Австрии. Многие созданы именно для оформления прав собственности на недвижимость. Показательны несколько фирм, зарегистрированных в этом неприметном здании в промзоне на окраине Вены. Основателем и директором является украинец Виктор Б. Настоящие владельцы прячутся за офшорами в Белизе и на Кипре. В недвижимость через фирмы-фантомы вложено около 20 миллионов евро.

    Автор: Евгений Тейзе


Смотреть видео 26:57

Коломойский: Я - положительный олигарх

Контекст

Недвижимость украинских олигархов и политиков в Австрии

Украинские олигархи, политики и даже судьи или их семьи охотно вкладывают в австрийскую недвижимость. Примеров того, как деньги известных украинцев оказались в Австрии - галерее DW.  

Аудио- и видеофайлы по теме

Коломойский: Я - положительный олигарх  

Борьба олигархов за кресло мэра в Днепропетровске  

Приватизация по-украински, или Stop Russia  

Также по теме

Filiale Privatbank Ukraine

Чем грозит Украине возвращение "Приватбанка" Игорю Коломойскому 18.04.2019

Украинский олигарх Коломойский выиграл иск о незаконности национализации принадлежавшего ему "Приватбанка". Эксперты не исключают серьезных последствий этого как для экономики, так и для политики Украины.

Ukraine Filliale der PrivatBank in Kiew

Украинский Приватбанк использовали для отмывания крупной суммы денег 16.01.2018

Приватбанк до национализации использовался для мошенничества, сумма убытков, по данным детективов, достигает 5,5 млрд долларов.

Реклама

Самые читаемые сегодня

Комментарий: Граждане РФ могут приблизить крах системы Путина  

Раздрай в Москве из-за убытков в "Дружбе"  

Журналист Иван Голунов освобожден из-под ареста  

Подписка

RSS-информеры  

Рассылки DW  

Facebook: сообщество DW

Twitter: новости DW

"В контакте": клуб DW

''В контакте'': Учеба и карьера

YouTube: канал DW

Telegram - DW Срочно