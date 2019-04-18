Украина против Коломойского: миллиардные иски по всему миру

Национализированный в конце 2016 года "Приватбанк" - один из крупнейших банков Украины - обвиняет своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова в организации "дерзких мошеннических схем" и отмывании денег в США. На днях стало известно, что компенсировать нанесенный ущерб банк пытается через американский суд. Это судебное разбирательство - очередной этап в международной "юридической войне", которую ведут с олигархом "Приватбанк" и Национальный банк Украины (НБУ), чтобы вернуть деньги, которые, вероятно, были незаконно выведены из банка за границу.

Иск в США: более 600 млн долларов

В иске, поданном 21 мая в Канцелярский суд американского штата Делавэр, "Приватбанк" заявляет, что "схема" предусматривала вывод на Кипр сотен миллионов долларов, привлеченных у населения в виде депозитов. По данным банка, со счетов многочисленных подконтрольных его экс-владельцам кипрских компаний деньги попадали, в частности, в США, где покупались деловая недвижимость и промышленные предприятия. В Кливленде, штат Огайо, Коломойский и Боголюбов даже стали крупнейшими владельцами офисной недвижимости, отмечается в иске. Кроме того, по этим данным, бывшие владельцы "Приватбанка" приобрели ряд ферросплавных заводов и мощностей по производству стали в различных регионах США.

Юристы "Приватбанка" заявляют, что Коломойский и Боголюбов создали за официальным фасадом "теневой банк", который предоставлял не подкрепленные имущественными гарантиями займы компаниям, подконтрольным владельцам банка. Затем, как следует из иска, деньги перечислялись на счета компаний в американском штате Делавэр. Этот штат гарантирует инвесторам повышенную анонимность и низкие налоги.

На протяжении многих лет Игорь Коломойский проживал в городке на берегу Женевского озера и имел офис в Женеве

Общий объем ущерба, причиненного "Приватбанку" через эту схему отмывания средств, заявляют его юристы, составлял не менее 622,8 миллиона долларов. В суде штата Делавэр банк требует компенсировать эти убытки и связанные с иском юридические расходы, конфисковав приобретенное имущество и средства или присудив эквивалентную компенсацию, включая проценты.

Иск в Швейцарии: 250 млн долларов

В декабре 2018 года НБУ подал иск в Суд первой инстанции республики и кантона Женева против Игоря Коломойского на сумму более 6,6 миллиарда гривен (около 250 миллионов долларов США). Иск, как отмечено в пресс-релизе НБУ, подан по месту жительства Коломойского, чтобы взыскать с него задолженность как с финансового поручителя перед НБУ по личным обязательствам, предоставленным в 2016 году по пяти договорам о выделении кредитов на рефинансирование банка.

Согласно многочисленным сообщениям швейцарских СМИ, Игорь Коломойский много лет проживал в городке Анти-сюр-Леман на берегу Женевского озера. Кроме того, в Женеве у миллиардера есть офис, адрес которого указан в ряде документов, в частности, в базе данных лоббистов США. Впрочем, в прошлом году Игорь Коломойский переехал в Израиль, гражданином которого он является. Всего у олигарха, по его собственному признанию, есть три паспорта - украинский, израильский и кипрский. СМИ предполагают, что переезд Коломойского может быть связан, в частности, с тем, чтобы поставить под вопрос юрисдикцию швейцарского суда.

В 2016 году государству пришлось докапитализировать "Приватбанк" за счет налогоплательщиков

Иск в Великобритании: 2,6 млрд долларов США

В декабре 2017 года Высокий суд Лондона распорядился заморозить по всему миру активы Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова на 2,6 миллиарда долларов США у каждого. Именно за такую сумму национализированный "Приватбанк" судится в Великобритании с бывшими владельцами. Сумма требований состоит из 1,9 миллиарда долларов заявленных убытков и начисленных процентов. Юристы "Приватбанка" обвиняют экс-акционеров в незаконном выводе средств через ряд компаний в Великобритании и на Британских Виргинских островах. Именно этим обосновывается юрисдикция суда в Лондоне. Юристы Коломойского и Боголюбова заявляют, что львиная доля средств, одолженных "Приватбанком" указанным компаниям, были возвращены. При этом защита олигархов признает, что не было возвращено 559 миллионов долларов. Однако только 248 миллионов из этих средств осели на счетах британских и "островных" компаний.

Как отметили британские юристы в иске от имени "Приватбанка", 1,9 миллиарда долларов были получены фирмами в Великобритании и на Британских Виргинских островах в виде предоплаты за товары, которые должны были поставить одни подконтрольные Коломойскому и Боголюбову компании другим компаниям этих бизнесменов. Впрочем, утверждает истец, соглашения были фиктивными и никакие товары по ним никогда не поставлялись: все это была преступная схема выведения средств из "Приватбанка".

В декабре 2018 года суд в Лондоне признал, что претензии к Коломойскому и Боголюбову не подпадают под британскую юрисдикцию, и постановил разморозить счета ответчиков. При этом суд не исключил, что претензии к британским компаниям и компаниям на Британских Виргинских островах могут быть обоснованными, однако отказался рассматривать их по существу, пока не завершены параллельные судебные процессы в Украине. "Приватбанк" подал апелляцию. Решение по апелляционной жалобе ожидается в конце июля.

Иск в Украине: 5,5 млрд долларов

В конце 2016 года, когда "Приватбанк" был национализирован, НБУ был вынужден докапитализировать его на сумму, эквивалентную 5,5 миллиардам долларов. С тех пор национализированный банк и банковский регулятор подали в украинские суды сотни исков, чтобы компенсировать эти расходы, а также вернуть невозвращенные бывшими собственниками банка кредиты на рефинансирование.

В частности, чтобы добиться выполнения Игорем Коломойским взятых на себя обязательств, НБУ в июне 2018 года подал в украинские суды 147 исков против него и связанных с ним 32 компаний - имущественных поручителей. По состоянию на конец прошлого года, хозяйственные суды уже приняли несколько десятков решений в пользу НБУ о взыскании средств на общую сумму 1,2 миллиарда гривен.

Впрочем, нередко истцы проигрывают в украинских судах даже в тех делах, где существуют подписанные лично Коломойским или его компаниями обязательства. Так, олигарху удалось через суд постфактум разорвать ряд договоров поручительства по кредитам НБУ. Кроме того, бывшие владельцы добились признания национализации "Приватбанка" незаконной судом первой инстанции.

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