 Украина продлила на три года блокировку российских соцсетей | Новости из Германии об Украине | DW | 15.05.2020

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Украина

Украина продлила на три года блокировку российских соцсетей

Указ о продлении запрета подписал президент Украины Владимир Зеленский. Под запретом в Украине остаются "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс", Mail.ru и ряд других соцсетей и сервисов.

Скриншот с сайта ВКонтакте

Президент Украины Владимир Зеленский продлил на три года запрет на доступ к ряду российских сайтов и социальных сетей. Соответствующий указ от 14 мая опубликован на сайте главы государства. "Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 14 мая 2020 года "О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)", - говорится в документе.

Речь идет о продлении запрета на доступ в Украине к таким российским соцсетям и интернет-сервисам, как "Одноклассники", "ВКонтакте", "Яндекс" и Mail.ru. Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) предложила СНБО продлить санкции против этих соцсетей и сайтов, а также против компаний "Доктор Веб", "Касперский", "Парус" и "1С".  Позднее СНБО подготовил проект решения по применению санкций в отношении более чем 400 юридических и физических лиц, в том числе российских соцсетей и IT-компаний.

Санкционный список

Запрет на доступ к "Одноклассникам", "ВКонтакте", "Яндексу" и Mail.ru власти Украины ввели в мае 2017 года. Ограничения были введены также в отношении компаний "1С" (разработка программ для делопроизводства) и ABBYY (программы для распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей). Всего под санкции, помимо интернет-компаний, подпали более 1200 человек и 468 компаний.

В МИД России решение Украины о запрете российских соцсетей и сайтов расценили как желание затруднить доступ украинцев к альтернативным источникам информации.

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    Автор: Евгений Тейзе


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Как украинцы отнеслись к запрету российских соцсетей - DW Новости (16.05.2017)

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