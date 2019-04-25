Украина призвала СБ ООН пресечь "ползучую аннексию" Донбасса Россией

Киев призвал Совет Безопасности ООН вмешаться в конфликт вокруг выдачи паспортов РФ жителям неподконтрольных ему регионов Донбасса. На экстренном заседании по украинскому конфликту в четверг, 25 апреля, в Нью-Йорке постоянный представитель Украины при ООН Владимир Ельченко назвал действия Москвы совершенно противозаконными и призвал СБ ООН к "реальным действиям", даже если Москва наложит вето и заблокирует решения по "паспортному" указу.

Дипломат предупредил об опасности "ползучей аннексии" востока Украины Россией и заявил о необходимости предотвратить "наихудший сценарий". По его словам, члены Совбеза ООН должны осудить подписанный президентом РФ Владимиром Путиным указ о выдаче российских паспортов жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик".

Постпред РФ назвал выдачу паспортов необходимостью

В свою очередь постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что необходимость введения упрощенной процедуры выдачи паспортов в частях Донецкой и Луганской областей продиктована невыносимыми условиями жизни в этих регионах. По его словам, еще до указа Путина сотни тысяч жителей контролируемых сепаратистами территорий обращались к РФ с просьбой предоставить им гражданства. Эти цифры свидетельствуют о том, что существовании большой потребности в российских паспортах среди людей в данных регионах, заявил далее Небендзя.

В доказательство он привел данные МВД РФ о том, что с апреля 2014-го по апрель 2019 года в Россию въехали и остались там жить более 900 тысяч украинцев, проживавших на юго-востоке страны. За этот период более 330 тысяч граждан Украины обратились к властям РФ по вопросу получения гражданства, сообщил Небензя.

"Риторические цветы" Путина для Зеленского?

Между тем представители западных стран указали на победу Владимира Зеленского на президентских выборах в Украине как на возможность возобновить переговоры с Москвой о прекращении длящегося уже пять лет конфликта. Постоянный представитель ФРГ при ООН Кристоф Хойсген (Christoph Heusgen) обратился к Небензе, указав, что Россия могла бы поздравить будущего украинского президента "риторическими цветами", чтобы продемонстрировать добрую волю по разрешению конфликта, вместо того чтобы принимать "паспортный" указ.

В свою очередь российский постпред отметил, что сейчас "слишком рано для цветов". Он указал, что пока Зеленский посылает Москве противоречивые сигналы, и РФ будет судить о нем по его действиям.

По словам представителя США при ООН, решение об упрощенном предоставлении российских паспортов жителям Донбасса сразу после выборов в Украине является "неприемлемым", тем самым Москва разжигает конфликт с Киевом. Заседание Совета Безопасности ООН завершилось без принятия решений. По его завершении представители Франции и Германии при ООН совместно выступили перед прессой и осудили "паспортный" указ Путина, который, по их словам, противоречит целям и духу "минских договоренностей". "Мы считаем, что сейчас следует сделать упор на возобновление усилий по выполнению "минских соглашений" и обеспечению мира для людей, страдающих от этого кризиса", - заявил Кристоф Хойсген.

Указ о получении гражданства РФ жителями "ДНР" и "ЛНР"

В указе президента РФ, размещенном 24 апреля на сайте Кремля, отмечается, что право на упрощенное получение российского гражданства предоставляется в "целях защиты прав и свобод человека и гражданина" лицам, постоянно проживающим на территории "ДНР" и "ЛНР". Сам Путин назвал выдачу паспортов вопросом "чисто гуманитарного характера".

Президент Украины Петр Порошенко назвал "незаконную выдачу паспортов РФ по так называемому югоосетинскому и приднестровскому сценарию" попыткой "оправдать и легитимизировать военное присутствие России на оккупированной территории Донбасса". В команде Владимира Зеленского, одержавшего победу на выборах президента Украины, заявили, что Москва указом о выдаче паспортов РФ жителям Донбасса признала свою ответственность в качестве государства-агрессора. 24 апреля Украина обратилась в Совет Безопасности ООН в связи с действиями российской стороны.

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